Ekonomi

New York Borsası (NYSE) Binance’ye Rakip Oluyor

Özet

  • NYSE blockchain tabanlı yeni platformuyla 7/24 hizmet vermeye hazırlanıyor.
  • Tokenize hisse senetleri ve ETF'ler NYSE tarafından stablecoinler aracılığıyla satılacak.
  • NYSE: NYSE, iki yüzyıldan fazla bir süredir piyasaların işleyiş şeklini dönüştürdü. Piyasa altyapısını yeniden şekillendirmek için uzmanlığımızı konuşturacağız.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Konu kripto paralarsa şaşıracağınız olayların sınırları geniştir. New York Menkul Kıymetler Borsası büyük bir adıma hazırlanıyor. Blockchain tabanlı hizmetler başlatıp 7/24 trade olanağı sunmayı amaçlayan borsa çağın şartlarına ayak uyduracak. Kripto paralar bu yönüyle internetin keşfine çok benziyor.

İçindekiler
1 NYSE ve Blockchain
2 Gerçek Zamanlı Borsa

NYSE ve Blockchain

ABD New York Menkul Kıymetler Borsası modernizasyonun parçası olarak blockchain tabanlı yeni bir platform geliştiriyor. Bu platformda tokenize edilmiş hisse senetleri ve borsa yatırım fonları yani ETF’ler olacak. İnternetin keşfiyle benzer bir şeyden bahsediyoruz o günlerde de dijital olarak hisse satın almak internet sayesinde mümkün olmuştu. Blockchain tabanlı internet çağındaysa hisse senedi satın almak için kripto para ağları kullanılabilir hale geliyor.

Borsanın ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE) bugünkü duyurusunda Pillar eşleştirme motorunu, saklama ve takas için multi-chain desteği de dahil olmak üzere blockchain ile birleştiren yeni platformu açıkladı. 7/24 işlem ve anında takas imkanı sunan bu platform klasik borsa mantığının ötesinde geleceği vadediyor.

Gerçek Zamanlı Borsa

İşlemler hisse senedi piyasalarındaki günlük takas döngüsünün aksine stablecoinler kullanılarak gerçek zamanlı finanse edilip takas edilecek. Tokenize hisse senetleri gerçek hisselerin dijital formları olacak ve RWA alanı şimdiden milyarlarca dolar büyüklüğe ulaştı. 7/24 erişilebilir hale gelen hisseler şeffaf ve güvenli biçimde blockchainde saklanacak. Ekim 2024’te, işlem saatlerinin uzatılması için SEC’e başvurmayı planladığını açıklayan NYSE bunu ilk aşamada günlük 22 saate çıkarmak istiyor.

Nasdaq borsasıysa hafta içi 24 saat işlem yapılmasına olanak tanımak için SEC’e başvuru yapmaya hazırlanıyor. Sistemlerin tamamen blockchain üzerinden çalışması 7/24 erişilebilirliğin önündeki birçok engeli ortadan kaldıracak. NYSE Group Başkanı Lynn Martin şunları söyledi;

“NYSE, iki yüzyıldan fazla bir süredir piyasaların işleyiş şeklini dönüştürdü.

Sektörü, güven ile en son teknolojiyi bir araya getiren eşsiz korumalar ve yüksek düzenleme standartlarına dayanan, tamamen zincir üzerinde çözümler yönünde yönlendiriyoruz. Piyasa altyapısını yeniden şekillendirmek için uzmanlığımızı kullanmak, dijital geleceğin taleplerini karşılamanın ve şekillendirmenin yoludur.”

Bu süreç finansın bir sonraki aşamasını temsil ettiğinden başta RWA’nın ana vatanına dönüşen Ethereum olmak üzere birçok kripto para ağı için büyük fırsatlar vadediyor. Blockchain tabanlı hisse senetlerini ve ETF’leri 7/24 sunacak olması onlarca kripto hisse ve ETF’i olduğundan borsaları artık Binance ile rakip haline de getiriyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
