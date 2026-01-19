Kripto Para Yükselişi İçin Bu Veri Bize Sinyal Verecek

AB bugün de tehditlerine devam ediyor ve özellikle Almanya ile Fransa sürekli olarak Trump’ın dayatmalarla gelmesinden rahatsızlığını ifade ediyor. Trump ise “artık ABD’nin çıkarlarını önceleyeceğim” diyerek her türlü enstrümanı kullanmaktan geri durmayacağını açıkladı. Kripto paralarda yaşanan son düşüşün temeli artan gerilim ve belirsizlik. Peki yükseliş için neyi izleyeceğiz?

Kripto Paralarda Yükseliş

Yükselişin başlaması için evvela risk piyasalarının üzerindeki kara bulutların dağılması gerekiyor. Altın ve gümüş grafiklerinde birkaç çeyrektir gördüğümüz istikrarlı yükseliş küresel ekonomik sisteme dair endişelerin sonucudur. Trump göreve başladığı ilk günden itibaren İkinci Dünya Savaşının ardından tesis ettiği küresel yapıyı sarsacak adımlar attı.

Küresel ekonomide yaşanacak değişim ve dönüşüme dair beklentiler altın ve gümüş gibi varlıklara talebi artırdı. Mevcut ortamsa Salı günü açıklanması beklenen Yüksek Mahkeme kararıyla daha da karmaşık bir hal alacak.

Eğer mahkeme tarifeleri iptal ederse bu durum Trump’a karşı diğer ülkeleri cesaretlendirecek ve ABD’ye yüz milyarlarca dolar vergi ve trilyonlarca dolarlık yatırım girişinin önünü kesecek.

Eğer tarifeler iptal edilmezse Trump bu sefer de Grönland için AB’ye hatta belki de Kanada için kendisine karşı çıkan diğer ülkelere ek tarifeler getirecek. Trump Grönland’ı bugün gündeme getirmiş olsa da geçtiğimiz yıl sürekli olarak Kanada’nın ABD eyaleti olduğu vurgusunu yaptı. Bu durum belirsizlik ve riskleri beslerken kripto paraları da olumsuz etkiliyor.

Kripto paralarda yükseliş için Trump’ın eliyle tetiklenen negatif havanın normalleşmesi şart ve kalıcı yükseliş hava değişmeden zor görünüyor.

Yükseliş Sinyali

CryptoQuant analisti Darkfost bugünkü değerlendirmesinde stablecoin büyümesinin kripto paralarda yükseliş için yakından izlenmesi gerekilen gösterge olduğundan bahsetti. GENIUS ile geçtiğimiz yıl Amerika’da legal hale gelen stablecoinler bankalar ve büyük finans kuruluşlarının odağına girdi. Bu yüzden büyümenin hızlanması için ortam oldukça güçlü.

Stablecoinler hızla yaygınlaşırken piyasa değerleri de güçlü bir şekilde artıyorsa, bu genellikle olumlu bir piyasa ortamına işaret eder. Bu yüzden Stablecoin Supply Ratio (SSR) yükseliş sinyali olarak yakından izlenmelidir.

Aşağıdaki grafiği paylaşan analist güncel durumu ele alarak umutlu olduğundan bahsetti.

“Bu oran, Bitcoin’in toplam piyasa değerini stablecoinlerin değeriyle karşılaştırır. SSR keskin bir şekilde yükseldiğinde, Bitcoin’in piyasa değeri artışına göre satın alma gücünün zayıfladığını gösterir ve bu da ivme kaybeden bir eğilime işaret eder. Tersine, SSR önemli ölçüde düştüğünde, BTC’nin piyasadaki mevcut likiditeye göre değerinin düşük olduğunu gösterir. Son BTC düzeltmesinin ardından, SSR bu döngünün en güçlüsü olan keskin bir düşüş yaşadı. Bu, Bitcoin’in piyasa değerinin stablecoin’lerin piyasa değerinden çok daha agresif bir şekilde düştüğü anlamına gelir. Tarihsel olarak, bunlar genellikle piyasanın dip noktalarının oluşma eğiliminde olduğu dönemlerdir ve bu durum bir kez daha geçerli olabilir. Şimdi SSR’nin yükselmeye devam etmesini beklememiz gerekiyor, bu da stablecoinlerin kullanıma girmeye başladığını gösterecektir. Bununla birlikte, şu anda jeopolitik ve ticari gerilimler nedeniyle daha da kötüleşen, son derece belirsiz bir makro ortamda bulunuyoruz. Sonuç olarak, kesinlikle düşüşe geçmemesi gereken stablecoin piyasa değerlerinin gelişimini izlemeye devam etmek çok önemli.”