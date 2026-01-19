Kripto Para

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu

Özet

  • ABD ile AB arasında tekrar alevlenen tarife tartışmaları ve 20 Ocak Yüksek Mahkeme kararı kripto paralarda düşüşe neden oldu.
  • Bitcoin 94 bin dolar desteğini kaybetti.
  • Açık pozisyonlar son çeyrekte zayıflarken kriptoda düşüş hızlandı fakat artık açık pozisyonlar toparlanırken risk iştahı artıyor. BTC 98 bin dolara geri dönebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin fiyatının yeni haftanın gündemi nedeniyle zor günler yaşayabileceğinden bahsetmiştik. Pazartesi itibariyle 94 bin dolar desteğini kaybeden BTC hem tarifelerin iptali potansiyeli hem de AB ile ABD arasında artan gerilimi fiyatlıyor. Peki on-chain veriler bize ne söylüyor? Risk iştahı toparlanıyor mu?

İçindekiler
1 Kripto Para Düşüşü
2 Kripto Para Risk İştahı

Kripto Para Düşüşü

Dünkü değerlendirmelerimizde yeni haftanın neden negatif geçebileceğinden bahsetmiştik. AB ile ABD arasında yeni tarife geriliminin fitili ateşlendi ve Yüksek Mahkeme Salı günü tarife kararını açıklayabilir. Üstelik Fed faiz kararı öncesinde PCE için ciddi bir düşüş beklenmiyor. Hali hazırda istihdam verileri güçlü geldiğinden faiz indirim ihtimali ortadan kalktı ve bu yüzden enflasyon verisinin çok bir anlamı da kalmadı.

Trump ara seçim yılında daha sakin bir ortam sağlayıp piyasaları desteklemeliydi fakat bugünlerde Grönland etrafında büyüyen tartışmalardan görüyoruz ki bu beklentiler gerçekleşmeyecek. Kripto paralar da riski fiyatlama eğiliminde olduğundan yeni haftaya düşüşle başladı.

BTC için 94 bin doların geri alınması tekrar 98 bin dolar testini mümkün kılabilir. Ancak tam tersi senaryoda 88 ve 85 bin dolara düşüşün şiddetlenmesi altcoinlerdeki 2026 kazançlarını törpüleyecektir.

Kripto Para Risk İştahı

CryptoQuant analisti Darkfost risk iştahını anlamak için Bitcoin açık pozisyonlarının durumunu izliyor. Vadeli işlem piyasaları, spot ve ETF’lerin çok önünde, Bitcoin işlem hacminin büyük çoğunluğunu burası oluşturuyor. Bu bağlamda, Açık Pozisyonlar yatırımcı davranışını değerlendirmek için önemli.

Darkfost Binance borsasının toplam açık pozisyonun %36’sını elinde bulundurması nedeniyle izlenecek baskın piyasa olduğundan bahsetti ve şunları yazdı;

“Son ATH’den bu yana, BTC yaklaşık %36’lık bir düzeltme geçirdi ve bu düzeltme, türev piyasalarında kısmi bir kaldıraç azaltma ile birlikte gerçekleşti.  Açık Pozisyon, risk azaltma ve kaldıraçlı pozisyonların kapatılması aşamasını yansıtarak, 381.000 BTC’den 314.000 BTC’ye düşerek yaklaşık %17,5 oranında azaldı.

Nisan 2025 düzeltmesinin ardından, açık pozisyonların 300.000 BTC civarında seyretmesi ve Binance’ın hakimiyetinin yaklaşık %26’ya düşmesi ile, vadeli işlem piyasalarında pozisyonların kademeli olarak geri döndüğünü gözlemledik.

Yaklaşık 80.000 BTC vadeli işlem piyasalarına yeniden girdi ve bu dinamik, yükseliş eğilimini destekledi ve nihayetinde yeni bir ATH’nin oluşmasına katkıda bulundu.”

USD yerine BTC cinsinden açık pozisyon boyutunu ele alan analist fiyat dalgalanması kaynaklı değişimden analizi izole ediyor. Şu anda açık pozisyonlar kademeli bir toparlanma belirtileri gösteriyor ve risk iştahının yavaş yavaş geri döndüğünü teyit ediyor. Yani geçtiğimiz yılki geri çekilmelerde yaşanandan farklı olarak momentumda kademeli artış yaşandığından BTC 94 bin doları geri alarak yükselişine devam edebilir.

