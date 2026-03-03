Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Kripto Paralar Nereye Gidiyor? 3 Mart Güncel Tahminleri

Özet

  • Mart ayının ilk işlem gününde BTC ETF’leri 458 milyon dolarlık güçlü bir talep gördü.
  • ETH ETF’leri 38,7 milyon dolarlık cılız giriş görse de fiyat dün 2 bin doları aştı. Solana (SOL) ve XRP ETF'lerine istikrarlı girişler sürüyor.
  • QCP Capital analistleri 1000x BTC-27MAR26-74k-C ve 4000x BTC-27MAR26-75k-C opsiyon alıcıları nedeniyle Bitcoin'in 75 bin doları yakında aşabileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 70 bin dolara cesaret verici biçimde yükseldi ancak kilit seviye üzerinde yine kalıcı olamadı. Kripto para yatırımcıları aylardır direnç testlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve desteklerin dirence dönmesi durumuyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Peki ETF kanalında son durum ne? Analistler güncel durumu nasıl yorumluyor?

İçindekiler
1 Kripto Para ETF Akışı
2 QCP Capital Analistleri

Kripto Para ETF Akışı

Geçen hafta uzun aranın ardından ETF kanalında net giriş görmeye başladık. Dün de Mart ayının ilk işlem gününde BTC ETF’leri 458 milyon dolarlık güçlü bir talep gördü. Bu durum İran ile bağlantılı riskler zaten fiyatlandığı için Bitcoin’in aşırı satım bölgesinden toparlanmaya başlamış olabileceğini gösteriyor. BTC hem iyi hem kötü gelişmelerde haberi sat vakalarına yatırımcılarını alıştırdı.

25 Şubat tarihinden bugüne en büyük girişini yaşayan BTC ETF ürünleri bugün yükselişini sürdürecek mi göreceğiz.

ETH ETF’leri 38,7 milyon dolarlık cılız giriş görse de fiyat dün 2 bin doları aştı. BTC eğer 67-68 bin dolarda oyalanabilirse Ether nefes alma fırsatı bulabilir.

XRP ETF’leri için henüz Mart rakamları gelmedi ancak Şubat ayı boyunca sürekli giriş çekmeyi başardı. Sadece 2 gün 8 milyon dolarlık çıkış gördü ve bu da XRP ETF ürünleri için nadir görülen bir durumdu. Kümülatif net giriş XRP tarafında 1,24 milyar doları aştı.

SOL Coin ürünleri en son 9 Şubat günü 14 bin dolarlık çıkış görmüştü onun dışında sürekli 2-30 milyon dolar arası net girişler oldu. Fiyat düşüşü fırsata çevrilirken kümülatif net giriş 1 milyar dolara dayandı.

DOGE ETF ürünleri adeta ölü, haftalardır giriş görmedik.

QCP Capital Analistleri

Cumartesi günü ABD’nin İran’a yaptığı ilk saldırı, BTC ve ETH’yi kısa süreliğine 63.000 dolar ve 1.910 dolara düşürdü fakat sonrasında piyasalar toparlanmayı bildi. QCP Capital analistleri son değerlendirmesinde opsiyon cephesindeki hareketliliğe bakarak 75 bin dolara toparlanma potansiyelinden bahsetti.

“Geçen Haziran’daki harekete kıyasla daha büyük ölçekli olmasına rağmen, fiyat hareketleri panik yaratmıyor. Opsiyon akışları arasında 1000x BTC-27MAR26-74k-C ve 4000x BTC-27MAR26-75k-C alıcıları da bulunuyor, bu da bazılarının beş ay üst üste düşüşün ardından Mart ayında bir toparlanma beklediğini gösteriyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
