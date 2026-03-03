Winvest — Bitcoin investment
Kripto ParaRIPPLE (XRP)

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri ABD’de Yüksek Net Girişle Öne Çıktı

Özet

  • ABD'de spot kripto ETF’lerinde toplamda önemli net girişler yaşandı.
  • Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Dogecoin ETF’leri artış yaşayan ürünler oldu.
  • HBAR, Litecoin, Avalanche ve Chainlink ETF’lerinde ise hareket olmadı.
COINTURK
COINTURK

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’leri, 2 Mart 2026 tarihinde toplam 521,45 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Özellikle Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Dogecoin’e yönelik ürünler artış gösterirken, bazı diğer kripto varlıklarına endeksli ETF’lerde hareket gözlenmedi.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’leri Günlük Girişlerde Zirvede
2 Ethereum ETF’lerinde 20 Binlik Alım
3 Solana, XRP ve Dogecoin’de Pozitif Girişler
4 Diğer Kripto ETF’lerinde Değişiklik Olmadı

Bitcoin ETF’leri Günlük Girişlerde Zirvede

Spot Bitcoin ETF’leri, bir iş gününde 6.970 BTC aldı ve bu tutarın toplam değeri 458,2 milyon dolar olarak açıklandı. Alımlar, toplam gün içi net akışların büyük bölümünü oluşturdu ve Bitcoin’in ETF ürünleri arasında ilk sırada yer almasını sağladı.

Bu dönemde Bitcoin ETF’lerinde görülen talep, yaklaşık 15 günlük yeni Bitcoin üretimiyle eşdeğer bir hacme işaret etti. Bitcoin’in bu büyüklükteki girişlerle spot kripto ETF piyasasında başat aktör olduğu dikkat çekti.

Varlık yönetim devi BlackRock, kendi Bitcoin ETF ürünüyle 4.000 BTC’lik alım gerçekleştirerek yaklaşık 263,2 milyon dolarlık hacim oluşturdu. Fidelity, 1.440 BTC alımıyla 94,8 milyon dolara, Bitwise 554 BTC ile 36,4 milyon dolara, Grayscale ise 280 BTC ile 18,4 milyon dolara ulaştı.

Ethereum ETF’lerinde 20 Binlik Alım

Spot Ethereum ETF’leri, aynı işlem gününde toplamda 19.963 ETH alımıyla 38,7 milyon dolar değerinde giriş sağladı. Bu hareketlilik, özellikle kurumsal yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

BlackRock, kendi Ethereum ETF’leri için 13.670 ETH alımını duyururken, toplam 26,5 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Ayrıca Fidelity, Bitwise ve Grayscale fonlar da Ethereum varlıklarını artırdı. Ethereum ETF’lerinde günlük net girişler Bitcoin kadar yüksek olmasa da düzenli ilginin sürdüğü görüldü.

Solana, XRP ve Dogecoin’de Pozitif Girişler

Solana ETF’leri gün içinde 201.080 SOL ile 16,8 milyon dolarlık giriş kaydetti ve günlük sıralamada üçüncü oldu. XRP ETF’lerinde toplam 5,15 milyon adetlik alım 6,97 milyon dolar olarak kaydedilirken, Dogecoin’e endeksli ürünlerde 8,23 milyon adet seviyesinde 779 bin dolarlık net giriş oluştu.

Bu veriler, yatırımcıların ilgisinin Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçtiğini gösterdi. Ancak, toplam giriş hacmi açısından bu ürünler, Bitcoin ETF’lerinin oldukça gerisinde kaldı.

Diğer Kripto ETF’lerinde Değişiklik Olmadı

HBAR, Litecoin, Avalanche ve Chainlink’e endeksli ETF’lerde ne alım ne satım kayıtlara geçti. Bu ürünlerdeki stabil durum, yatırımcıların kısa vadede mevcut pozisyonlarını koruduğuna işaret etti.

ABD piyasalarında izlenen tüm spot kripto para ETF’lerinde çoğunluğu oluşturan Bitcoin olmak üzere toplam 521,45 milyon dolarlık yeni fon girişiyle önemli bir likidite hareketliliği kaydedildi. Ethereum ve Solana ürünleri de daha düşük hacimlere rağmen net artışlar gösterdi. ETF fon akışları, düzenlenmiş yatırım araçlarındaki güncel talebi yansıtmayı sürdürdü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralar Nereye Gidiyor? 3 Mart Güncel Tahminleri

Bitcoin Tennessee Eyaletinde Kamu Fonlarına Giriyor Mu? Yönetim Komitesi Oylamasına Hazırlanıyor

Bitcoin 2026 Döngüsünde Düşüşe Yaklaşıyor, Fiyat Beklentileri Farklılaşıyor

Bitcoin Strateji Şirketinin Hazine Değeri Solana’nın Piyasa Değerine Yaklaştı

Bitcoin 70.000 Doları Test Etti, Piyasa Dinamikleri ve Yeni Pozisyonlar Dikkat Çekti

Bitcoin Madencisi Riot Platforms 2025’te Rekor Gelir Elde Etti, Gözünü Yapay Zekâya Çevirdi

Bitcoin ve XRP: Ripple Prime’ın NSCC Listesine Eklenmesiyle Kurumsal Alanda Yeni Dönem

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Tennessee Eyaletinde Kamu Fonlarına Giriyor Mu? Yönetim Komitesi Oylamasına Hazırlanıyor
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralar Nereye Gidiyor? 3 Mart Güncel Tahminleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralar Nereye Gidiyor? 3 Mart Güncel Tahminleri
Kripto Para
Bitcoin Tennessee Eyaletinde Kamu Fonlarına Giriyor Mu? Yönetim Komitesi Oylamasına Hazırlanıyor
Kripto Para
Bitcoin 2026 Döngüsünde Düşüşe Yaklaşıyor, Fiyat Beklentileri Farklılaşıyor
Kripto Para
Bitcoin Ve Kripto Paralar İçin Kredi Piyasalarından Yeni Risk Sinyalleri
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Strateji Şirketinin Hazine Değeri Solana’nın Piyasa Değerine Yaklaştı
Kripto Para
Lost your password?