Bitcoin ve Ethereum ETF’leri ABD’de Yüksek Net Girişle Öne Çıktı

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’leri, 2 Mart 2026 tarihinde toplam 521,45 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Özellikle Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Dogecoin’e yönelik ürünler artış gösterirken, bazı diğer kripto varlıklarına endeksli ETF’lerde hareket gözlenmedi.

Bitcoin ETF’leri Günlük Girişlerde Zirvede

Spot Bitcoin ETF’leri, bir iş gününde 6.970 BTC aldı ve bu tutarın toplam değeri 458,2 milyon dolar olarak açıklandı. Alımlar, toplam gün içi net akışların büyük bölümünü oluşturdu ve Bitcoin’in ETF ürünleri arasında ilk sırada yer almasını sağladı.

Bu dönemde Bitcoin ETF’lerinde görülen talep, yaklaşık 15 günlük yeni Bitcoin üretimiyle eşdeğer bir hacme işaret etti. Bitcoin’in bu büyüklükteki girişlerle spot kripto ETF piyasasında başat aktör olduğu dikkat çekti.

Varlık yönetim devi BlackRock, kendi Bitcoin ETF ürünüyle 4.000 BTC’lik alım gerçekleştirerek yaklaşık 263,2 milyon dolarlık hacim oluşturdu. Fidelity, 1.440 BTC alımıyla 94,8 milyon dolara, Bitwise 554 BTC ile 36,4 milyon dolara, Grayscale ise 280 BTC ile 18,4 milyon dolara ulaştı.

Ethereum ETF’lerinde 20 Binlik Alım

Spot Ethereum ETF’leri, aynı işlem gününde toplamda 19.963 ETH alımıyla 38,7 milyon dolar değerinde giriş sağladı. Bu hareketlilik, özellikle kurumsal yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

BlackRock, kendi Ethereum ETF’leri için 13.670 ETH alımını duyururken, toplam 26,5 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Ayrıca Fidelity, Bitwise ve Grayscale fonlar da Ethereum varlıklarını artırdı. Ethereum ETF’lerinde günlük net girişler Bitcoin kadar yüksek olmasa da düzenli ilginin sürdüğü görüldü.

Solana, XRP ve Dogecoin’de Pozitif Girişler

Solana ETF’leri gün içinde 201.080 SOL ile 16,8 milyon dolarlık giriş kaydetti ve günlük sıralamada üçüncü oldu. XRP ETF’lerinde toplam 5,15 milyon adetlik alım 6,97 milyon dolar olarak kaydedilirken, Dogecoin’e endeksli ürünlerde 8,23 milyon adet seviyesinde 779 bin dolarlık net giriş oluştu.

Bu veriler, yatırımcıların ilgisinin Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçtiğini gösterdi. Ancak, toplam giriş hacmi açısından bu ürünler, Bitcoin ETF’lerinin oldukça gerisinde kaldı.

Diğer Kripto ETF’lerinde Değişiklik Olmadı

HBAR, Litecoin, Avalanche ve Chainlink’e endeksli ETF’lerde ne alım ne satım kayıtlara geçti. Bu ürünlerdeki stabil durum, yatırımcıların kısa vadede mevcut pozisyonlarını koruduğuna işaret etti.

ABD piyasalarında izlenen tüm spot kripto para ETF’lerinde çoğunluğu oluşturan Bitcoin olmak üzere toplam 521,45 milyon dolarlık yeni fon girişiyle önemli bir likidite hareketliliği kaydedildi. Ethereum ve Solana ürünleri de daha düşük hacimlere rağmen net artışlar gösterdi. ETF fon akışları, düzenlenmiş yatırım araçlarındaki güncel talebi yansıtmayı sürdürdü.