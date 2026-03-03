Bitcoin Tennessee Eyaletinde Kamu Fonlarına Giriyor Mu? Yönetim Komitesi Oylamasına Hazırlanıyor

Tennessee eyaletinde gündeme taşınan Stratejik Bitcoin Rezerv Yasası, son olarak Maliye, Yollar ve Araçlar Komitesi’ne sevk edildi. Bu yasa tasarısı, eyaletin belirli kamu fonlarının bir bölümünün Bitcoin olarak tutulmasına izin verilmesini öngörüyor. Söz konusu adım, ABD eyaletleri içinde Bitcoin’in kamu varlıkları arasında dahil edilmesi için yapılan en güncel girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?

Tasarıya göre, Tennessee’nin kamu hazinesinden genel fon ve gelir dalgalanma rezervinin toplamının yüzde 10’una kadar olan kısmının Bitcoin’e ayrılabilmesi öngörülüyor. Bu tahsisat aşamalı ilerleyecek; yasal düzenleme kapsamında yıllık en fazla yüzde 5’lik bir alım limiti ile hareket edilecek ve toplamda yüzde 10’luk üst sınır dolana kadar işlem devam edecek. Bu yapı, ani bir yüksek miktarlı alım yerine, Bitcoin maruziyetinin zamana yayılması amacı taşıyor.

Tasarı yasalaşırsa, eyaletin hazinedarı kamu varlıklarının yüzde 10’una kadar Bitcoin’e yatırım yapma yetkisine sahip olacak.

Düzenleme sadece Bitcoin’i kapsıyor, yani Ethereum veya diğer dijital varlıklara yatırım yetkisi verilmiyor. Bu sınırlama, mevcut yasa tekliflerinde ve bazı federal girişimlerde de sıkça karşılaşılan, Bitcoin’in kripto varlıklar dünyasında ayrı bir kategori olarak ele alınmasına dayanıyor. Bu tercih, yasal savunuculuk açısından da kolaylaştırıcı unsurlar içeriyor.

Tasarıda saklama şartlarına da detaylı biçimde yer veriliyor. Bitcoin’lerin, birden fazla kurumun onayını gerektiren ve fiziksel olarak farklı konumlarda bulunan, ağa bağlı olmayan cihazlarda saklanması zorunlu tutulacak. Bu yaklaşım, Bitcoin’in kurumsal düzeyde tutulmasında standart kabul edilen çoklu imza ve soğuk depolama prensipleriyle örtüşüyor.

Vergi Ödemelerinde Bitcoin Kullanımı

Tasarı, Bitcoin’in eyalet vergilerinde ve harçlarında ödeme aracı olarak kullanılmasına da olanak tanıyor. Ancak bu seçenek zorunlu olmayacak; dileyen mükellefler için isteğe bağlı bir uygulama olacak. Bu düzenleme, Bitcoin’in devlet işlemlerinde kullanılabilirliği açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

Süreç ve Takvim

Şu aşamada yasa tasarısı, komitede mali etkisi ve yapısal uygulanabilirliği açısından değerlendirilecek. Tüm aşamaları geçip yasalaşırsa, tasarrufun resmen başlaması için belirlenen tarih 1 Temmuz 2026. Bunu takip eden dönemde, eyalet hazinedarı ilk yatırım politikasını 1 Ocak 2027’ye kadar sunacak. Bitcoin portföyünün performansına yönelik kapsamlı inceleme ise 1 Ekim 2032’de yapılacak. Taslakta yer verilen bu altı yıllık değerlendirme süresi, uzun vadeli yatırım anlayışının yasal zemine taşındığını gösteriyor.

Yasalarda geçmişte de vurgulanmış olan uzun vadeli tutma stratejileri, Tennessee için yapılan düzenlemede de esas alınmış durumda. Son dönemdeki veri analizlerinde, beş yıl ve üzeri Bitcoin tutan yatırımcıların herhangi bir zarar kaydetmediği ifade ediliyor.

ABD Genelinde Gelişmeler

Tennessee, 2025 ve 2026 yıllarında benzer adımlar atan Texas, Missouri ve West Virginia gibi eyaletler arasında yerini alıyor. Bu alanda farklı eyaletlerin kendi risk algılarına ve portföy yönetim geleneklerine göre çeşitli hızlarda hareket ettiği dikkat çekiyor.

Tasarıda belirlenen yüzde 10’luk oran ve yalnızca Bitcoin’e odaklanılması, son yıllarda ortaya çıkan eyalet düzeyindeki benzer tekliflere büyük ölçüde paralel. Ancak bu tür yasalar, doğrudan bir Bitcoin alımı zorunluluğu getirmiyor; sadece eyalet hazinesine gerekli yetkiyi sağlıyor. Eyaletin gerçekten Bitcoin almaya karar verip vermemesi ise tamamen hazinedarın inisiyatifinde olacak.