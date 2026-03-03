Bitcoin 2026 Döngüsünde Düşüşe Yaklaşıyor, Fiyat Beklentileri Farklılaşıyor

VanEck’in CEO’su Jan van Eck, Bitcoin’in mevcut piyasa döngüsünde dip seviyelere yaklaştığını ifade etti. Finans sektöründe uzun yıllardır çalışan van Eck, yönettiği küresel yatırım şirketiyle kripto paralara yönelik çeşitli ürünler sunuyor. Yaptığı açıklamaya göre, Bitcoin fiyatının dört yıllık döngüsünün sonuna geliniyor ve 2026 yılı bu döngünün düzeltme yılı olarak görülüyor.

Bitcoin’in Dört Yıllık Döngüsü ve Halving Mekanizması

Van Eck’in değerlendirmesine göre, Bitcoin fiyatındaki hareketler genellikle dört yıllık tekrar eden bir yatırım döngüsüne dayanıyor. Bu modelde, üç yıl üst üste fiyatların yükseldiği, ardından dördüncü yılda ise güçlü bir geri çekilme yaşandığı aktarılıyor. Şu anda piyasada bu düzeltme yılının etkili olduğu belirtiliyor.

Bitcoin’in toplam arzı 21 milyon ile sınırlandırılmış durumda. Ayrıca, madenci ödüllerini düzenli olarak azaltan dört yılda bir gerçekleşen halving mekanizması, uzun vadede yeni arzın yavaşlamasına yol açıyor. Van Eck, bu yapının Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketlerinin temel nedeni olduğuna dikkat çekti.

Van Eck, yatırımcıların fiyat hareketlerini gereğinden fazla karmaşık hale getirme eğiliminde olduğunu vurguladı. Ancak, yaşanan büyük fiyat değişimlerinin çoğunda halving döngüsünün ana etken olduğunu düşünüyor.

2026 Fiyat Hedefleri ve Piyasa Belirsizliği

3 Mart 2026 tarihi itibarıyla, Bitcoin fiyatı yaklaşık 68.445 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, 70.000 dolar seviyesinde dirençle karşılaşırken, 62.300 dolar ise güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. 73.000 dolar üstüne çıkılması, piyasada yeni bir yükseliş dalgasının başlaması anlamına gelebilir.

Son dönemlerde hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların duyarlılığında karışık sinyaller izleniyor. Bitcoin ETF’lerinden çıkan fonların toplamı 9 milyar doları geride bırakırken, bireysel yatırımcılar arasında iyimser hava güçlenmiş durumda ve kısa vadeli beklentilerde artış gözleniyor.

VanEck tarafından yapılan araştırmada, 2022 düzeltmesinden bu yana Bitcoin’in gerçekleşen oynaklığının neredeyse yüzde 50 azaldığı tespit edildi. Bu durum, aşırı sert fiyat düşüşlerinin ve ani büyük yükselişlerin geçmişe kıyasla daha düşük olasılıkla ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, kripto para piyasasında olgunlaşan bir yapı oluştuğu şeklinde yorumlanıyor.

2026 sonuna yönelik fiyat beklentilerinde ise kurumlar arasında dikkat çekici farklar bulunuyor. VanEck’in projeksiyonlarında fiyatların büyük ölçüde yatay seyredeceği ve önemli bir ani yükseliş ya da sert düşüş beklenmediği belirtiliyor. Buna karşılık, Standard Chartered çok daha iyimser bir tahmin sunuyor ve Bitcoin’in yılı 150.000 dolar seviyelerinde kapatabileceğini öngörüyor. Ancak bu öngörü, küresel koşullarda ve kurumsal benimsemede iyileşmeye bağlı formüle ediliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, 62.300 dolar altına inilmesi satış baskısının artmasına, 73.000 dolar üstüne çıkılması ise yeni bir toparlanma dalgasına yol açabilir. Yatırımcılar bu seviyeleri yakından izliyor.

Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler de fiyat oynaklığına katkı sağladı. Buna rağmen, Bitcoin’in ana destek seviyelerinin üzerinde tutunması dikkat çekiyor.