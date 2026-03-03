Bitcoin Ve Kripto Paralar İçin Kredi Piyasalarından Yeni Risk Sinyalleri

Kredi piyasalarında artan stres işaretleri, yatırımcılar arasında yoğun hedge talebini beraberinde getirdi. Son dönemde ABD’de bazı büyük kredi ETF’lerinde put opsiyonlarının açık pozisyon sayısı rekor seviyelere çıktı. Bu gelişmeler, geleneksel borç piyasalarındaki baskıların dijital varlıklara nasıl yansıyabileceği sorusunu gündeme taşıyor.

Kredi Piyasalarında Artan Endişe

Kobeissi Letter tarafından yayımlanan analizde, dört büyük ABD kredi ETF’sinde toplam açık put opsiyonu 11,5 milyon kontrata ulaştı. Bu ürünler arasında iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF ve Invesco Senior Loan ETF yer alıyor.

Söz konusu ETF’lerdeki açık kontrat miktarı son 12 ayda iki katına çıkarken, 2022 yılındaki ayı piyasasında görülen 10 milyon kontrat eşiği aşılmış oldu. Bu eğilim, yatırımcıların kredi piyasasında olası sert bir değer kaybına karşı daha hızlı koruma arayışında olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların kredi piyasasında bir çöküşe karşı hedge işlemlerini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Put opsiyonları; yatırımcılara, dayanak varlığın belirli bir fiyatın altına düşmesi durumunda önceden belirlenen fiyattan satma hakkı tanıyan sözleşmelerden oluşuyor. Fiyat düşüşünden endişe eden kurumsal yatırımcılar portföyleri için böyle bir koruma mekanizmasını sıkça tercih ediyor.

Küresel Ölçekte Kredi Marjlarının Genişlemesi

Kobeissi Letter ayrıca, teknoloji sektörüne ait yüksek getirili kredi marjlarının 556 baz puana yükseldiğini ve Nisan 2025’teki zirvenin de üzerine çıktığını belirtti. Genel yüksek getirili bonolarda da spread’ler 361 baz puan düzeyine çıkarak Kasım 2025’ten bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Teknoloji sektörüne ait düşük dereceli tahvillerin, son üç yılda ilk kez genel piyasaya göre 195 baz puan daha yüksek bir primle işlem gördüğü ve kredi piyasası satışlarının yeni başladığı yorumu yapıldı.

Kredi stresinin sadece ABD ile sınırlı kalmadığı görülüyor. Avrupa piyasalarını takip eden iTRAXX Europe Crossover endeksi 270 baz puana, iTRAXX Europe Main ise 57 baz puana kadar çıktı. Asya’da da, Japonya hariç yatırım yapılabilir dolar tahvillerinin spread’leri son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kredi temerrüt takaslarında son dönemde Eylül ayından bu yana en hızlı artış gözlenirken, bazı ihraççıların planlanan bono satışlarını erteleyebileceği aktarılıyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanması da piyasadaki tedirginliği artırdı. Bölgesel tansiyonun, kredi piyasasındaki fiyatlamalara ek baskı oluşturduğu öne çıkıyor.

Kripto Paralar Üzerindeki Olası Etkiler

Kredi piyasasındaki bu stres sinyalleri, kripto varlıklar açısından da önemli sonuçlara yol açabilir. ABD kredi ETF’lerinde görülen rekor put pozisyonu, kurumsal yatırımcıların ciddi bir stres olasılığına karşı hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

Geleneksel piyasada sıkışmanın derinleşmesi durumunda, Bitcoin ve Ethereum gibi riskli varlıklarda satış ve oynaklık artışı görülebiliyor. Ayrıca, ilerleyen süreçte merkez bankalarının yeni bir finansal kriz ihtimaline karşı likiditeyi artırıcı adımlar veya faiz indirimi seçenekleri gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda likiditeye duyarlı varlıklar olarak Bitcoin’in yeniden ön plana çıkabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut durumda, kredi piyasalarında gözlenen olağanüstü hedge talebi, temkinli görünümün hâkim olduğunu yansıtıyor. Önümüzdeki haftalarda bu stresin kalıcı olup olmayacağı yakından takip edilecek.