Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Strateji Şirketinin Hazine Değeri Solana’nın Piyasa Değerine Yaklaştı

Özet

  • Strateji şirketinin Bitcoin portföyü Solana’nın piyasa değerine ulaştı.
  • Şirket toplam Bitcoin arzının yüzde 3,4’ünü elinde bulunduruyor.
  • Borsadaki hisse fiyatı ve varlık değeri arasındaki ilişki yakından izleniyor.
COINTURK
COINTURK

Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, 2 Mart 2026 itibarıyla sahip olduğu 720.737 Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yaklaşık 48,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu tutar, Solana ağının toplam piyasa değeriyle neredeyse aynı seviyeye geldi. SOL fiyatı bu dönemde 84 dolar civarında işlem gördü ve Solana’nın piyasa değeri yaklaşık 47,9 milyar dolar olarak ölçüldü.

İçindekiler
1 Yeni Alım ve Toplam Birikim
2 Kurumsal Yoğunlaşmada Yeni Dönem
3 Hisse Değeri ve Net Aktif Değeri İlişkisi
4 Solana ile Kıyaslama ve Piyasa Etkisi

Yeni Alım ve Toplam Birikim

Şirketin en güncel işleminde, ortalama 67.700 dolardan 3.015 Bitcoin alınarak portföydeki toplam miktar 720.737 BTC’ye çıkarıldı. Bu seviyede, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının toplam değeri 48,2 milyar dolar oldu. Bu miktar, Solana’nın yaklaşık 47,3 milyar dolarlık piyasa değerine oldukça yakın bir noktada yer aldı. Analistler, iki miktarın birbirine yakın olmasının tamamen denk gelme sonucu oluştuğunu, arada yapısal bir bağ olmadığını ifade etti.

Strateji şirketinin Bitcoin portföyü şu anda piyasadaki dördüncü veya beşinci en büyük kripto paranın toplam değerine denk geliyor. Yani tek bir şirketin elindeki Bitcoin miktarı, büyük bir blokzincir ağının piyasa değerine eşit bir seviyeye ulaşmış durumda.

Kurumsal Yoğunlaşmada Yeni Dönem

Şirket, Bitcoin’in toplam arzının yüzde 3,4’ünden fazlasını elinde bulunduruyor. Bilinen hiçbir diğer kurum, büyük bir proof-of-work kripto varlıkta bu kadar yüksek oranlı bir hakimiyet kurmuş değil. Bu gelişme, piyasada kurumsal tarafta tek bir varlıkta önemli yoğunlaşmanın yaşandığına işaret ediyor.

Hisse Değeri ve Net Aktif Değeri İlişkisi

Strateji şirketinin New York Borsası’nda işlem gören hisseleri, zaman zaman şirketin sahip olduğu Bitcoin değerine oranla önemli farklar gösterebiliyor. Özellikle piyasaların yükselişe geçtiği dönemlerde, Strateji hisseleri temel varlıklarının değerinin yüzde 50 üzerinde primli işlem görebiliyor. Düşüş dönemlerinde ise bu prim azalıyor ve zaman zaman iskontoya dönebiliyor.

Güncel piyasa koşullarında, şirketin toplam Bitcoin hazinesi ve borsa değeri arasındaki ilişki, hisse fiyatının ucuz ya da pahalı olup olmadığı konusunda en önemli ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu fark, mevcut piyasa algısını değerlendirmede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Solana ile Kıyaslama ve Piyasa Etkisi

Bitcoin fiyatı 90.000 dolara doğru hareketlenirse, şirketin toplam Bitcoin portföyü yaklaşık 64,9 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Solana ekosisteminde ise büyüme sürdükçe, piyasa değerinin mevcut seviyeden yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Dolayısıyla iki varlık arasındaki makas, her iki tarafa da genişleyebilir.

Mevcut tablo, kurumsal yatırımcıların tek bir varlığa çok yüksek oranda yoğunlaştığı yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Sermaye ile Bitcoin biriktiren bir şirketin pozisyonu, komple bir blokzincir ağının piyasa değerini yakalar duruma gelmiş görünüyor. Bu durum, son üç yıl içinde oluşan yeni bir eğilim olarak dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralar Nereye Gidiyor? 3 Mart Güncel Tahminleri

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri ABD’de Yüksek Net Girişle Öne Çıktı

Bitcoin Tennessee Eyaletinde Kamu Fonlarına Giriyor Mu? Yönetim Komitesi Oylamasına Hazırlanıyor

Bitcoin 2026 Döngüsünde Düşüşe Yaklaşıyor, Fiyat Beklentileri Farklılaşıyor

Bitcoin 70.000 Doları Test Etti, Piyasa Dinamikleri ve Yeni Pozisyonlar Dikkat Çekti

Bitcoin Madencisi Riot Platforms 2025’te Rekor Gelir Elde Etti, Gözünü Yapay Zekâya Çevirdi

Bitcoin’de Kurumsal Alımlar Artıyor: ProCap Financial 5457 BTC’yi Aştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum Blok Oluşturma Sürecinde Yeni Tasarımlar ve Merkezileşme Uyarısı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Ve Kripto Paralar İçin Kredi Piyasalarından Yeni Risk Sinyalleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralar Nereye Gidiyor? 3 Mart Güncel Tahminleri
Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum ETF’leri ABD’de Yüksek Net Girişle Öne Çıktı
Kripto Para RIPPLE (XRP)
Bitcoin Tennessee Eyaletinde Kamu Fonlarına Giriyor Mu? Yönetim Komitesi Oylamasına Hazırlanıyor
Kripto Para
Bitcoin 2026 Döngüsünde Düşüşe Yaklaşıyor, Fiyat Beklentileri Farklılaşıyor
Kripto Para
Bitcoin Ve Kripto Paralar İçin Kredi Piyasalarından Yeni Risk Sinyalleri
BITCOIN (BTC)
Lost your password?