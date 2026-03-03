Bitcoin Strateji Şirketinin Hazine Değeri Solana’nın Piyasa Değerine Yaklaştı

Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, 2 Mart 2026 itibarıyla sahip olduğu 720.737 Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yaklaşık 48,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu tutar, Solana ağının toplam piyasa değeriyle neredeyse aynı seviyeye geldi. SOL fiyatı bu dönemde 84 dolar civarında işlem gördü ve Solana’nın piyasa değeri yaklaşık 47,9 milyar dolar olarak ölçüldü.

Yeni Alım ve Toplam Birikim

Şirketin en güncel işleminde, ortalama 67.700 dolardan 3.015 Bitcoin alınarak portföydeki toplam miktar 720.737 BTC’ye çıkarıldı. Bu seviyede, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının toplam değeri 48,2 milyar dolar oldu. Bu miktar, Solana’nın yaklaşık 47,3 milyar dolarlık piyasa değerine oldukça yakın bir noktada yer aldı. Analistler, iki miktarın birbirine yakın olmasının tamamen denk gelme sonucu oluştuğunu, arada yapısal bir bağ olmadığını ifade etti.

Strateji şirketinin Bitcoin portföyü şu anda piyasadaki dördüncü veya beşinci en büyük kripto paranın toplam değerine denk geliyor. Yani tek bir şirketin elindeki Bitcoin miktarı, büyük bir blokzincir ağının piyasa değerine eşit bir seviyeye ulaşmış durumda.

Kurumsal Yoğunlaşmada Yeni Dönem

Şirket, Bitcoin’in toplam arzının yüzde 3,4’ünden fazlasını elinde bulunduruyor. Bilinen hiçbir diğer kurum, büyük bir proof-of-work kripto varlıkta bu kadar yüksek oranlı bir hakimiyet kurmuş değil. Bu gelişme, piyasada kurumsal tarafta tek bir varlıkta önemli yoğunlaşmanın yaşandığına işaret ediyor.

Hisse Değeri ve Net Aktif Değeri İlişkisi

Strateji şirketinin New York Borsası’nda işlem gören hisseleri, zaman zaman şirketin sahip olduğu Bitcoin değerine oranla önemli farklar gösterebiliyor. Özellikle piyasaların yükselişe geçtiği dönemlerde, Strateji hisseleri temel varlıklarının değerinin yüzde 50 üzerinde primli işlem görebiliyor. Düşüş dönemlerinde ise bu prim azalıyor ve zaman zaman iskontoya dönebiliyor.

Güncel piyasa koşullarında, şirketin toplam Bitcoin hazinesi ve borsa değeri arasındaki ilişki, hisse fiyatının ucuz ya da pahalı olup olmadığı konusunda en önemli ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu fark, mevcut piyasa algısını değerlendirmede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Solana ile Kıyaslama ve Piyasa Etkisi

Bitcoin fiyatı 90.000 dolara doğru hareketlenirse, şirketin toplam Bitcoin portföyü yaklaşık 64,9 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Solana ekosisteminde ise büyüme sürdükçe, piyasa değerinin mevcut seviyeden yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Dolayısıyla iki varlık arasındaki makas, her iki tarafa da genişleyebilir.

Mevcut tablo, kurumsal yatırımcıların tek bir varlığa çok yüksek oranda yoğunlaştığı yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Sermaye ile Bitcoin biriktiren bir şirketin pozisyonu, komple bir blokzincir ağının piyasa değerini yakalar duruma gelmiş görünüyor. Bu durum, son üç yıl içinde oluşan yeni bir eğilim olarak dikkat çekiyor.