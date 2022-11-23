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FTX Krizi Beklenmedik Şekilde Yaşandı! Dünya Devleri Neden Birbirine Girdi?

FTX krizi yeni bir boyuta taşınıyormuş gibi görünüyor. Bu sefer yaşanan kriz başka sektörlerde hizmet veren şirketleri karşı karşıya getirdi.
13:30
23 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amazon Studios, Apple ve Netflix, Michael Lewis’in FTX’in çöküşünü konu alan kitabının film ve TV haklarını almak için yarışıyor. Apple’ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğu kripto çevrelerine bildirildi ve bu durum büyük bir heyecan uyandırdı.

FTX Çöküşünün Kitabı Yolda

Amerikalı yazar ve finans gazetecisi Michael Lewis, FTX’in çöküşünü konu alan bir kitap üzerinde çalışacak. Çeşitli yayın platformlarının kitaba dayalı bir dizi için anlaşma yapmak istedikleri bildiriliyor. Lewis, Sam Bankman-Fried ile birlikte zaman geçirmiş, şöhretinin zirvesindeyken onunla aylarca vakit geçirmişti.

Lewis, The Big Short, The Blind Side ve Moneyball gibi kitapları yazarak ün kazandı. Hepsi de başarılı film uyarlamaları gördü. Hikâye anlatımında istatistiksel bir yaklaşım benimseyen Lewis, bazı dikkat çekici olaylara ilişkin ilgi çekici bilgiler sunuyor.

Eğlence sektörü Lewis’in bu kitap üzerinde çalıştığını öğrendiğinde, haklarını almak için harekete geçti. The Dish’in haberine göre Amazon Studios ve Netflix de hakları satın alma yarışına dahil oldu. Hikaye zaten kötü şöhretli olan hikayeye biraz daha drama katacak. İşin iyi tarafı, Lewis’in eski CEO Bankman-Fried ile yakın temas halinde olması nedeniyle FTX’in iç işleyişi hakkında da bilgi verecek olması olarak düşünülüyor.

Apple anlaşmaya çok yaklaştı

Amazon Stüdyoları ve Netflix hakları almak için çok istekli. Görünüşe göre Apple da anlaşmaya yakın. Lewis’in kitabı yayınlandıktan sonra büyük ilgi göreceği kesin.

Teknoloji sektöründeki kötü şöhretli olaylara dayanan bir dizi film ve TV dizisi yapıldı. WeCrashed’den Super Pumped’a: The Battle for Uber’e kadar Hollywood, teknoloji alanındaki en kötü gelişmeleri ele almaya ilgi gösterdi.

SBF Yüz Milyonlar Değerinde Mülk Satın Aldı

Bu arada Sam-Bankman Fried, FTX’in operasyonları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Reuters, Bankman-Fried, ailesi ve yöneticilerinin Bahamalar’da yaklaşık 121 milyon dolar değerinde 19 mülk satın aldığını bildirdi. Bir şirket birimi de üst düzey personel için 300 milyon dolar değerinde mülk satın aldı.

Wall Street Journal ayrıca, Bankman-Fried’in Ekim 2021’deki bir önceki finansman turunda 300 milyon dolar nakde çevirdiğini bildirdi. Bu sırada borsa 420 milyon dolar topladı. Bankman-Fried o dönemde, bunun rakip Binance’in FTX’teki hissesini satın almak için harcadığı paranın kısmi bir geri ödemesi olduğunu söyledi.

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