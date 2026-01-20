Ethereum’da Milyarlar Kilitlendi: Arz Daralması Ses Getirecek Düzeye Çıktı

Ethereum ağında staking faaliyetleri kurumsal talebin hızlanmasıyla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü yapılan değerlendirmelerde dolaşımdaki ETH arzının giderek daha az erişilebilir hale geldiği ve bunun fiyat dinamikleri açısından uzun vadeli bir zemin oluşturduğu vurgulandı. Staking oranının yüzde 30 eşiğini aşması piyasada kilitli ETH miktarının rekor seviyelere taşındığını ortaya koydu. Gelişmeler hem Blockchain içi veriler hem de kurumsal aktörlerin son dönemdeki pozisyonlanmaları üzerinden okunuyor.

Ethereum’da Staking Oranı Tarihi Zirvede

Ethereum ağında stake edilen ETH miktarı 36.2 milyon adet seviyesine ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek değeri gördü. Yaklaşık 115 milyar dolar büyüklüğe denk gelen bu hacim toplam ETH arzının yüzde 30’unun aktif dolaşımdan çıkarılarak doğrulayıcılar aracılığıyla kilitlendiğini gösteriyor. Verilere göre stake edilen varlıklar yıllık ortalama yüzde 2,8 getiri sağlıyor ve bu yapı arz tarafında belirgin bir sıkılaşma yaratıyor.

Staking ekosistemindeki en dikkat çekici sinyal doğrulayıcı giriş kuyruğunda yaşanan yoğunluk oldu. Halihazırda 2.7 milyon adet ETH’nin stake edilmek üzere sırada beklediği görülüyor. Bu seviye 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek giriş kuyruğuna işaret ediyor. Aynı dönemde doğrulayıcı çıkış kuyruğunun neredeyse sıfırlanması mevcut katılımcıların ağdan ayrılma eğilimi göstermediğini ortaya koyuyor.

Blockchain içi analizler borsalarda tutulan ETH miktarının kademeli şekilde azaldığını ve stake edilen varlıkların aktif işlem arzından çekildiğini doğruluyor. Makroekonomik yorumlarda arzın bu şekilde daralmasının uzun vadeli fiyatlama açısından destekleyici bir çerçeve oluşturduğu ifade ediliyor.

Kurumsal İlgi Artarken Fiyat Baskı Altında

Staking kuyruğundaki ETH’nin önemli bölümünün kurumsal kaynaklı olduğu belirtiliyor. Kripto para hazineleri ve staking ödülü sunabilen ETF’ler Ethereum ağındaki kilitli varlık artışının ana sürükleyicileri arasında yer alıyor. Son aylarda kurumsal benimsemenin hız kazandığı, finansal altyapı ve ürün geliştirme tarafında Ethereum’un tercih edildiği aktarılıyor.

Sektör temsilcileri staking oranının yüksekliğini güçlü bir güven oyu olarak değerlendirirken metriklerin tek başına yeterli olmadığı uyarısında bulunuyor. Büyük ölçekli tekil katılımcıların etkisi ile dağınık bireysel katılım arasındaki farkın piyasa dinamiklerini ciddi biçimde değiştirebileceği vurgulanıyor. Likidite esnekliği ve pozisyonların ne kadar hızlı çözülebileceği izlenmesi gereken temel risk başlıkları arasında gösteriliyor.

Fiyat tarafında ise kısa vadeli görünüm daha temkinli. Asya işlemlerinde ETH 3.200 dolar seviyesinin altına gerileyerek günlük bazda yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. Hafta sonundan bu yana yaşanan toplam düşüş yüzde 5’i bulurken küresel piyasalarda ticaret savaşı gerilimindeki artış risk iştahını baskılamaya devam ediyor.