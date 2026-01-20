Grönland Krizi Bitcoin ETF’lerini Vurdu: 395 Milyon Dolar Kaçtı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte haftaya sert çıkışlarla başladı. Hafta sonu yaşanan satış dalgasının ardından Pazartesi günü kaydedilen yaklaşık 395 milyon dolarlık net çıkış kısa süre önce görülen güçlü giriş trendini tersine çevirdi. Piyasa ABD ile Avrupa Birliği arasında olası bir ticaret savaşına dair açıklamaların yarattığı belirsizlik ortamında yön arayışına girdi. Bitcoin’in fiyatı ise artan makro baskıların etkisiyle 91.000 dolar seviyesinin altına sarktı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Sert Çıkış Dalgası

ABD spot Bitcoin ETF’leri Pazartesi günü toplamda 394.68 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. En yüksek negatif akış 205.22 milyon dolar ile Fidelity’nin FBTC ETF’inde görüldü. Grayscale’in GBTC’si, Bitwise BITB ve Ark & 21Shares ARKB de dikkat çeken çıkışlar yaşayan ürünler arasında yer aldı. Piyasanın en büyük ETF’lerinden biri olan BlackRock IBIT ise 15 milyon dolarlık sınırlı bir girişle ayrıştı.

Söz konusu çıkışlar dört gün süren ve toplamda 1.8 milyar doları aşan güçlü giriş serisinin ardından geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun talep Bitcoin’in fiyatını 95.800 doların üzerine taşıyan yükselişle eş zamanlı ilerlemişti. Ancak yeni haftaya girilirken yatırımcı davranışı belirgin biçimde değişti ve risk iştahında sert bir zayıflama gözlendi.

ETF tarafındaki hareket yalnızca fon bazlı bir ayarlama olarak değil, daha geniş çaplı bir piyasa duruşu olarak değerlendiriliyor. Kurumsal yatırımcıların kısa vadeli belirsizlik dönemlerinde pozisyonlarını azaltma eğilimi kripto para piyasasında oynaklığı artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Jeopolitik Gerilimler ve Bitcoin’in Üzerindeki Baskı

Piyasalardaki yön değişiminin arkasında ABD ile Avrupa Birliği arasında tırmanan siyasi ve ticari gerilimler bulunuyor. Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın Grönland’ı satmaması halinde sekiz NATO müttefikine yönelik gümrük tarifelerini artırma tehdidinde bulunması küresel risk algısını hızla bozdu. Avrupa cephesinden gelen misilleme hazırlıkları ise tansiyonu daha da yükseltti.

Avrupa Birliği yetkilileri karşılık olarak Amerikan hizmetlerine kısıtlamalar getirilmesi, ABD merkezli şirketlere yeni vergiler uygulanması ya da yatırımların sınırlandırılması gibi seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. İlk haber akışıyla birlikte Bitcoin’in fiyatı 95.000 dolar seviyesinden 92.500 dolara geriledi ve kayıplar devam ederek 90.979 dolara kadar uzandı.

Piyasa analistleri ticaret savaşına dair başlıkların zaten kırılgan olan yatırımcı duyarlılığını daha da zayıflattığı görüşünde. ABD’de kripto piyasa yapısını düzenlemeye yönelik yasa tasarısının beklenen takviminin ötelenmesi de güven ortamını olumsuz etkiledi. Makro baskının sürmesi halinde Bitcoin için 67.000 ile 74.000 dolar aralığının yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Ethereum ETF’leri ise Pazartesi günü 4.6 milyon dolarlık sınırlı bir giriş görürken, spot XRP ETF’lerine 1.1 milyon dolarlık giriş oldu. Solana ETF’leri ise 2.2 milyon dolarlık çıkışla Aralık başından bu yana ilk negatif günü kaydetti. Analistlere göre ticaret politikalarına dair somut adımlar netleşene kadar kripto para piyasasında dalgalı seyir korunacak.