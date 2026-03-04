Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Ether Borsalardaki Arzında Tarihi Düşüş: Fiyat Hareketi İçin Gözler Talepte

Özet

  • Ether borsa rezervleri şubat ayında çok yıllık dip seviyelere indi.
  • Küçük yatırımcılar Ether toplarken, büyük yatırımcılar satış yönünde hareket ediyor.
  • Spot arzın azalmasıyla, piyasada talebe bağlı ani fiyat değişimleri gündemde.
Şubat ayında Ethereum’un yerel tokenı Ether’in borsalardan ayrılmasıyla birlikte, toplamda 31 milyonun üzerinde ETH merkezi borsalardan çekildi. Bu gelişme, son yıllardaki en büyük aylık çıkışlardan birini işaret ediyor ve piyasa oyuncuları, şimdi tarihi düşük seviyelere inen borsa rezervlerinin fiyat üzerindeki olası etkilerine odaklanıyor.

İçindekiler
1 Borsalardan Çekilen ETH ve Rezerv Seviyeleri
2 Piyasa Dinamikleri: Küçük Yatırımcılar Alımda, Büyükler Satışta
3 Azalan Arz ve Potansiyel Fiyat Senaryoları

Borsalardan Çekilen ETH ve Rezerv Seviyeleri

Kripto analisti Arab Chain’in verilerine göre, şubat ayında borsalardan çıkan Ether’in toplamı 31,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu hareketin yaklaşık yarısı Binance borsasında gerçekleşirken, buradan 14,45 milyon ETH’in çekildiği belirtildi. OKX yaklaşık 3,83 milyon, Kraken ise 1,04 milyon Ether çıkışı yaşadı. CryptoQuant verileri ise Binance’in Ether rezervlerinin 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve şu anda 3,46 milyon ETH civarında olduğu bilgisini ortaya koydu.

Borsalardan çıkan coin’lerin özel cüzdanlara veya stake platformlarına taşınması, spot piyasadaki likiditenin azalmasına yol açıyor. Bu durum, özellikle ani alım dalgalarında, fiyatta daha keskin reaksiyonların görülmesine neden olabiliyor. Mevcut rezerv azalışı da bu açıdan dikkat çekiyor.

Piyasa Dinamikleri: Küçük Yatırımcılar Alımda, Büyükler Satışta

Hyblock verilerine göre 0–10.000 dolar arası hacme sahip işlemlerde kümülatif alım miktarı 95 milyon dolar seviyesinde. Bu, daha küçük yatırımcıların alım tarafında pozisyon almaya devam ettiğini gösteriyor. Buna karşılık, 10.000–100.000 dolar ve üzeri işlemlerde kümülatif rakamlar sırasıyla eksi 162 milyon ve eksi 357 milyon dolara yakın. Yani büyük yatırımcı grubu aynı dönemde net satış eğilimi sergiledi.

Piyasadaki açık pozisyonların toplam hacmi ise son dönemde 9,41 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam, şubat sonunda 10 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştı. Kaldıraç kullanımı azalırken, Ether’in 1.900–2.000 dolar bandında konsolide olduğu gözlemleniyor.

Azalan Arz ve Potansiyel Fiyat Senaryoları

Borsa rezervlerinin aşağı yönlü trendi özellikle Binance üzerinde bir süredir devam ediyor. Şubat ayıyla birlikte bu azalış ivmesi sürdü. Spot piyasadaki arzın daralması, talepte ani bir yükseliş yaşanması durumunda fiyat üzerinde geçmiş dönemlere kıyasla daha belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, küçük yatırımcıların alım ivmesi sürerken büyük yatırımcıların satış eğilimi devam ediyor. Eğer ilerleyen dönemde büyük oyuncuların satışları yavaşlar ve perakende talebi yukarı yönlü baskıyı korursa, talep ve arz dengesinde önemli bir değişim yaşanabileceği belirtiliyor.

Şu anda Ether, 1.973 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, 2.000–2.150 dolar bandının önemli bir direnç olarak öne çıktığı belirtilirken, piyasada bu aralığın kalıcı olarak aşılması ve rezerv düşük kalmaya devam ederse olası fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.

