Bitcoin’de Milyar Dolarlık Kurumsal Alımlar Fiyatların Yönünü Nasıl Değiştiriyor?

Kurumsal yatırımcıların ilgisi son haftalarda Bitcoin’e yeniden güçlü biçimde döndü. ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’leriyle MicroStrategy’nin beraber gerçekleştirdiği büyük alımlar, piyasadaki oynaklık döneminin ardından dikkat çekici likidite artışını beraberinde getirdi.

ETF’lerde Yüksek Hacimli Net Girişler

Piyasadaki bu dönüşüm, Bitcoin ETF’lerine yönelen talepte sert bir ivmeyle ortaya çıktı. Son üç işlem gününde ABD merkezli Bitcoin ETF’lerinde toplam 1,1 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu süreçte BlackRock’ın IBIT ürünü, 263,2 milyon dolarlık günlük hacimle başı çekti. Fidelity tarafından sunulan FBTC ise 94,8 milyon dolarla en yakın takipçisi oldu. Belli başlı ürünler üzerinden akan bu likidite, kurumsal sermayenin piyasada yönlendirmeyi giderek daha belirleyici bir konuma getirdiğini gösterdi.

Özellikle mart ayının başında ETF’lere sadece bir günde 458,2 milyon dolar giriş olurken, toplam işlem hacminin daha çok büyük ölçekli, merkezi ürünlerde yoğunlaştığı gözlemlendi. Son dönemde yaşanan bu milyar dolarlık para akışı, şubat ayında yaşanan çıkışların tersine döndüğünü ve kurumsal güvenin yeniden tesis edildiğini işaret etti.

MicroStrategy’nin Büyük Bitcoin Alımı

Diğer yandan Nasdaq’ta işlem gören MicroStrategy de agresif bir alımla öne çıktı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirket hazinesine 3.015 Bitcoin daha eklediklerini açıkladı. Bu satın alım yaklaşık 155 milyon dolara mal oldu ve Bitcoin başına ortalama 67.700 dolardan gerçekleştirildi.

MicroStrategy’nin bu son hamlesiyle birlikte portföyündeki toplam Bitcoin adedi 720.737’ye ulaştı. Şirketin tarihsel ortalama alım fiyatı ise yaklaşık 54.765 dolar olarak hesaplanıyor. MicroStrategy’nin bu istikrarlı satın alma stratejisi, yükselen fiyatlara rağmen piyasaya olan güvenin devam ettiğini gösteriyor.

Michael Saylor’a göre, devam eden alımlar mevcut fiyat seviyelerinin geçici bir tavan olmadığının ve şirketin uzun vadeli bir pozisyon hedeflediğinin işareti oldu.

Kurumsal şirketlerin Bitcoin’i uzun vadeli varlık stratejileri kapsamında güçlendirmeye devam etmesi, arz tarafında da hissedilir bir daralmaya neden oluyor. MicroStrategy’nin sürekli Bitcoin alımı, piyasadaki dolaşımdaki arzı kalıcı olarak düşürmekte etkili oluyor.

Fiyat Analizi ve Kritik Direnç Seviyeleri

Bitcoin’in fiyatı, son yedi gün içinde 1,7 milyar dolarlık talep artışıyla birlikte yüzde 8,5 yükselerek 71.000 dolar seviyesine kadar çıktı. Piyasanın teknik görünümü ise kritik bölgelere dayandı. 64.000 doların üzerinde kalıcı hareketler yaşanması, mevcut alım baskısının değer kazandırıcı etkisini teyit edecek.

Bazı piyasa katılımcılarına göre, 60.000 doların altına bir gerileme yaşanması, yükseliş beklentisini zayıflatabilir ve fiyatın 50.000–55.000 dolar aralığına çekilmesine yol açabilir. Analist Jan van Eck, Bitcoin’de makro taban oluşumunun geride kaldığını belirtirken, fiyat grafiklerinde kesin bir teyide ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Önümüzdeki süreçte özellikle IBIT ETF’ine yönelik günlük net girişlerin 200 milyon doların üzerinde seyretmesi ve fiyatın 72.000 dolar bandını zorlaması, piyasadaki konsolidasyonun sona erdiği şeklinde yorumlanabilir. Kurumsal akışların devam edip etmeyeceği ise piyasa dinamikleri açısından belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.