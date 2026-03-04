ABD’de Kripto Vadeli İşlemlerde Dönüşüm Kapıda: CFTC’den Nisan Hamlesi

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, kripto piyasasında yoğun şekilde kullanılan “perpetual” yani süresiz vadeli işlem ürünlerinin ABD regülasyonu altına alınması için önemli bir adım atmak üzere olduklarını belirtti. Selig, gelecek ay içinde bu ürünlerin ABD’de resmen onaylanabileceğini dile getirdi. Halihazırda Coinbase gibi platformlar ABD’de “perp tarzı” vadeli ürünler sunuyor olsa da, mevcut yapının offshore piyasalardan farklı olduğu vurgulandı.

Perpetual Vadeli İşlemlerde Mevcut Durum

Kripto vadeli işlemleri, genellikle Binance, OKX ve Deribit gibi yurtdışı borsalarda, vade bitişi olmadan ve özel fonlama mekanizmalarıyla işlem görüyor. ABD’de ise Coinbase Derivatives’in sunduğu “uzun vadeli” kontratlar şeklinde, bitiş tarihi olan ve spot fiyatı takibe dayalı ürünler mevcut. Ancak açık pozisyon ve hacim açısından ABD borsalarının payı global piyasaların oldukça gerisinde.

Gözlemlenen verilere göre, ABD regülasyonuna tabi olan Bitcoin türev işlemlerinin günlük hacmi 1,35 milyar dolara, açık pozisyonu ise 137 milyon dolara ulaşırken; küresel çapta bu değerler sırasıyla 85 milyar dolar ve 43,6 milyar dolar seviyesinde.

Gerçek Perpetual Modellerin Farkı

Selig’in üzerinde durduğu “gerçek perpetual” kontratlar ise bitişi olmayan, fonlama oranı sistemiyle spot fiyatlara yakın takip eden bir yapıya sahip. Bu ürünler, genellikle yurtdışı borsalarda sunuluyor ve ABD’de henüz mevcut olmayan bir “temel piyasa altyapısı” sağlıyor. Yeni regülasyonun amacı, bu ürünleri açıkça tanımlayan ve standartlaştırılmış çerçevelerle ABD piyasalarında da mümkün kılmak.

CFTC başkanının açıklamalarına göre, önceki yöneticilerin oluşturmadığı bu yol haritasının tamamlanması hedefleniyor. Mevcut “perp tarzı” ürünlerle “gerçek perpetual” ürünlerin teknik farkı, düzenleyici ve operasyonel detaylarda net şekilde ayrışıyor.

Likidite ve Altyapı Gelişmeleri

Dört temel başlıkta piyasa altyapısının dönüşümü hedefleniyor: Ürünlerin netleşmesi, teminat altyapısının genişlemesi, dağıtım kanallarının güçlenmesi ve arbitraj imkânlarının artması. ABD’de stablecoin ve tokenize varlıkların teminat olarak kabul edilmesi, piyasalarda daha derin likidite ve düşük dalgalanma anlamına gelebilir. Nitekim Coinbase Derivatives ve Nodal Clear, USDC stablecoin’i teminat olarak test etmeye başladı.

Broker dağıtım ağlarının genişlemesi, ABD üzerindeki ürünlerin cazibesini artırabilir. Ayrıca arbitraj olanaklarının gelişmesi, vadeli işlem piyasaları ile spot ve ETF piyasaları arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yardımcı olabilir.

Onay Sonrası Likidite Beklentisi

Uzmanlar, profesyonellere yönelik gerçek perpetual ürünlerin onaylanmasıyla birlikte açık pozisyonların birkaç çeyrek içinde 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar aralığına çıkabileceğini, günlük hacmin ise 2 ila 4 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Eğer yeni düzenlemeler farklı ABD borsalarında geniş ölçekte uygulanabilirse, ABD’nin küresel BTC türev hacmindeki payı yüzde 10–15 bandına yükselebilir.

Bu gelişme, mevcut piyasa büyüklüğünün ABD’ye kaydırılmasıyla birlikte, regülasyon ve piyasa istikrarı açısından önemli etkiler yaratabilir. Ancak bu tür türev ürünler kendi başına yeni talep yaratmaktan ziyade, yatırımcıların mevcut kanaatlerini daha etkin biçimde yansıtmasına olanak sağlıyor.

Üçüncü Çeyrek ve Piyasa Beklentileri

Çeşitli piyasa raporlarında, üçüncü çeyrek itibarıyla mevcut düşüş eğiliminin sona erebileceği değerlendirildi. Bu dönemde açık pozisyonların ve kaldıraç kullanımının düşmüş olması nedeniyle, piyasada yeni bir denge oluşabileceği ifade ediliyor. Vadeli işlemlerde daha uygun hedging olanaklarının ortaya çıkması, büyük oyuncuların panik satışı yapma yerine spot piyasada daha kontrollü hareket etmesini sağlayabilir.

Perakende Yatırımcılar ve Sistemik Farklılıklar

Onaylanan yeni ürünlerle birlikte ABD’de perakende yatırımcıların vadeli işleme daha kolay ulaşabilmesi mümkün hale gelecek. Bunun, bir yandan daha iyi fiyat oluşumu ve risk yönetimi imkânı sağlarken, diğer yandan tecrübesiz yatırımcılar için riskleri artırabileceğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca stablecoin’lerin teminat olarak kullanılması, bunların piyasa altyapısı vasfını güçlendirebilir.