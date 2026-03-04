Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Son Dakika: 4 Mart ABD Verileri Açıklandı

Özet

  • ABD Savaş Bakanı Hegseth: ABD ve İsrail, bir hafta içinde İran hava sahasını tamamen kontrol altına alacak. Daha fazla dalga geliyor, biz daha yeni başlıyoruz.
  • ABD ADP İstihdam Değişimi Açıklanan: 63K (Beklenti: 50K Önceki: 22K)
  • ABD ADP istihdamı Şubat ayında 63.000 artarak Kasım 2025'ten bu yana en büyük artışı kaydetti. Rakam, piyasa beklentisi olan 50.000'i aştı ve önceki 22.000 rakamının ardından geldi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran ile ABD “anlaşır mı?” derken ABD Savaş Bakanı sert açıklamalar yapmaya başladı. Bitcoin fiyatı sürecin uzamayacağına dair beklentilerin ortasından 71.500 doları geri aldı. Biraz önce ADP İstihdam Değişimi raporu yayınlandı ve Cuma günkü detaylı istihdam raporu öncesinde buradaki rakamlar oldukça önemli.

ABD İstihdam Raporu

ADP Ulusal İstihdam Raporu, ABD ekonomisinin gidişatını anlamak için her ay yayınlanan en kritik öncü göstergelerden biri. 26 milyon işçinin bodro kayıtlarına göre hazırlanır. ADP raporu, genellikle resmi devlet verisi olan Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporundan iki gün önce (her ayın ilk Çarşamba günü) açıklanır. Yatırımcılar, Cuma günü gelecek olan “asıl büyük veri” öncesinde piyasanın ne yöne evrileceğine dair ipucu yakalamak için ADP verisini izler.

Önceki istihdam verileri faiz indirimlerinin aleyhine geldiği için bu rapor önemliydi. (Aynı zamanda Cuma günkü verilere ışık tutacağından).

  • ABD ADP İstihdam Değişimi Açıklanan: 63K (Beklenti: 50K Önceki: 22K)

ABD ADP istihdamı Şubat ayında 63.000 artarak Kasım 2025’ten bu yana en büyük artışı kaydetti. Rakam, piyasa beklentisi olan 50.000’i aştı ve önceki 22.000 rakamının ardından geldi. İstihdam artışının bir önceki aya göre neredeyse üç katına çıkması, ekonomideki durgunluğun geride kaldığına veya işverenlerin yeniden personel aramaya başladığına işaret eder. Ayrıca bu rakamın Kasım 2025’ten bu yana görülen en yüksek artış olması, son birkaç ayın en güçlü büyüme ivmesini temsil ediyor.

İstihdamın bu kadar hızlı artması, ilerleyen dönemde ücret artışlarını ve dolayısıyla enflasyonu tetikleyebilir. Bu durum, Fed’in faiz indirimlerini ertelemesine veya faizleri yüksek tutmaya devam etmesine neden olabilir. Aynı zamanda istihdam risklerinin azalması da faiz indirimlerinden kaçınılması için haklı bir gerekçe.

Dr. Nela Richardson (ADP Baş Ekonomisti) şunları söyledi;

“İstihdamda artış görüldü ve özellikle işini değiştirmeyenler için ücret artışları sağlam seyretti. Ancak istihdamın sadece birkaç sektörde yoğunlaşması nedeniyle, verilerimiz iş değiştirmenin ücret açısından yaygın bir fayda sağlamadığını gösteriyor. Hatta, Şubat ayında farklı işverenlere geçişin getirdiği ücret avantajı rekor düzeyde düşük seviyeye geriledi.”

İran’a dönecek olursak ABD Savaş Bakanı Hegseth şunları söyledi;

“ABD, başarıyı garantilemek için gereken tüm zamanı ayıracaktır. ABD ve İsrail, bir hafta içinde İran hava sahasını tamamen kontrol altına alacak. Daha fazla dalga geliyor, biz daha yeni başlıyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

