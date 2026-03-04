Küresel Piyasalar Kapalıyken Çareyi DeFi’de Buldular

Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler, finansal piyasalara ilişkin alışılmış süreçlerin hızla değişebileceğine işaret etti. Özellikle ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı gerginliğin hafta sonuna denk gelmesiyle, geleneksel borsaların kapalı olduğu kritik anlarda yatırımcıların odağı kripto piyasalarına kaydı.

Bitwise Yatırım Yöneticisinden Yeni Yorumlar

Dijital varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Bitwise şirketinin yatırım direktörü Matt Hougan, küresel ölçekli krizlerin kriptoya olan talebi beklenenden önce artırdığını ifade etti. Hougan’a göre, on-chain finansın ana akıma taşınması için öngörülen yıllık süre ciddi şekilde kısalabilir. Hafta sonunda geleneksel piyasalar kapalıyken, yatırımcıların ciddi oranda kripto platformlara yöneldiği belirtildi.

Hougan, “Hafta sonu boyunca on-chain finans, finansal dünyanın merkezindeydi,” ifadesini kullandı.

Hyperliquid ve Tokenize Varlıklar Fark Yarattı

Kriz anında dikkat çeken gelişmelerden biri Hyperliquid’de yaşandı. Perpetual (sürekli) vadeli işlemler sunan Hyperliquid platformunda sadece bir hafta sonunda toplam işlem hacmi 11,5 milyar doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, petrol ve altın gibi tokenize edilen gerçek varlık kontratlarında yoğun pozisyon aldı. Aynı dönemde stabilcoin tabanlı altın ürünü olan Tether Gold’un 24 saatlik işlem hacmi ise 300 milyon dolar seviyesine ulaştı. Farklı varlıklarda da benzer şekilde artan işlem hacimleri gözlendi.

Öte yandan, geleneksel finans medyasında da Hyperliquid’in petrol fiyatları referans alındı. Hougan, blockchain tabanlı 7/24 açık platformların, eski nesil T+1 değerleme ve takas sistemlerine göre çok daha avantajlı olduğuna işaret etti.

Geleneksel Kurumlar Blockchain Hamlesi Hazırlığında

On-chain finans teknolojisinin küresel kriz anında avantajlı olduğu bu süreçte, büyük finans kuruluşları da yeni adımlar atmaya başladı. New York Borsası ve ana şirkesi Intercontinental Exchange, blockchain tabanlı hisse ve ETF işlemlerinin hem 7/24 hem de neredeyse anında takas imkânı oluşturacak yeni bir platform için çalışmalara başladı. Projede lansman tarihi ve teknik ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Ayrıca, blokzincir veri sağlayıcısı Chainlink de ABD hisse senetleri ve ETF’leri için 24 saat boyunca kesintisiz fiyat verisi sunan “24/5 US Equities Streams” adlı servisini duyurdu. Chainlink’in bu hamlesi, ABD senedi piyasasının önemli bir kısmını on-chain sisteme taşıyabilecek potansiyele sahip.

Tüm bu gelişmeler ışığında, profesyonel yatırımcıların kripto tabanlı platformları ve stabilcoin kullanımını daha yakından incelemesi gerekeceği belirtiliyor. Kripto piyasasının sürekli işlem imkânı, geleneksel modelle kıyaslandığında dikkat çekici bir avantaj olarak öne çıktı.