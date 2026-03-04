Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Indiana’da Emeklilik Fonlarında Bitcoin Açılımı ve Kripto Yatırım Hamlesi

Özet

  • Indiana eyaleti kamu emeklilik planlarında Bitcoin ve kripto yatırımlarını onayladı.
  • Yeni yasa, kripto işlemlerini ek vergi ve masraflardan korumayı içeriyor.
  • Eyalette ayrıca kripto ATM’lerinin yasaklanmasına yönelik yeni bir tasarı gündemde.
Indiana eyaletinde yeni kabul edilen yasa ile Bitcoin ve diğer dijital varlıkların kamuya ait bazı emeklilik planlarında yatırım seçeneği olarak sunulmasının önü açıldı. Eyaletin valisi Mike Braun, House Bill 1042 isimli mevzuatı imzalayarak yasal çerçeveyi resmileştirdi. Braun, uzun yıllardır Indiana Eyalet Senatosu’nda çeşitli görevlerde bulundu ve 2025 yılından itibaren eyaletin valiliğini sürdürüyor.

İçindekiler
1 Kamu Emeklilikte Kriptoya Yasal Onay
2 Yasayla Kripto İşlemlerine Vergi Koruması
3 ABD’de Kripto Yatırım Politikaları Yükselişte

Kamu Emeklilikte Kriptoya Yasal Onay

House Bill 1042 ile regülasyon ve yatırım başlığı altında kripto para birimleri belirli kamu emeklilik ve tasarruf planlarında yatırım ürünleri arasında yer alabilecek. Yasa, eyalet tarafından yönetilen bu planlara, kripto varlıklarına erişimi mümkün kılan ve katılımcılar tarafından yönlendirilen özel bir aracı kurum seçeneği ekliyor. Katılımcılar, klasik emeklilik fonlarının dışında, isteğe bağlı olarak seçili kripto yatırım ürünlerine doğrudan ulaşabilecek.

Yasaya göre, emeklilik planlarını yöneten kurumlar 1 Temmuz 2027’ye kadar en az bir kripto yatırım ürününü yatırımcılara sunmak zorunda. Ancak bu ürünler, varsayılan emeklilik fonlarının içinde otomatik olarak yer almayacak ve katılımcıların tercihiyle alınabilecek. Mevcut yapıda yatırımcılar kendi aracı kurum hesapları üzerinden dijital varlıkları seçerek portföylerine ekleyebilecek.

Yasayla Kripto İşlemlerine Vergi Koruması

Yasa, kripto para kullananların eyalet çapında ek vergilerle karşılaşmasını da engelliyor. Eyalet ve yerel yönetimlerin kripto işlemlerine yönelik ekstra vergi veya özel harçlar uygulaması doğrudan yasaklanıyor. Böylece dijital varlıklarla yapılan yasal ödeme ve satın alımlar için ek maliyet getirilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Dijital varlık sahipleri, kendi özel anahtarlarını ve cüzdanlarını üçüncü taraf platformlara ihtiyaç duymadan koruma imkanına da sahip olacak. Yasa koyucular bu düzenlemenin, kullanıcıların varlıklarını bağımsız şekilde koruyabilmesine olanak verdiğini belirtti. Ayrıca, yasal çerçevenin hem kullanıcılar hem de kripto ile çalışan işletmeler için süreçleri netleştirdiği görüşü dile getirildi.

ABD’de Kripto Yatırım Politikaları Yükselişte

Indiana’nın adımı, ABD genelinde dijital varlık yatırımına ilişkin gündemin hareketlenmesiyle paralellik taşıyor. Missouri’de eyalet milletvekilleri, Bitcoin stratejik rezerv projesine bağlı yeni bir model gündeme taşırken, farklı eyaletler ise kamuya ait emeklilik fonlarının kriptoya erişimini tartışıyor.

Geçen yıl imzalanan bir başkanlık kararıyla bazı 401(k) tipi emeklilik planlarında da kripto varlıklara yatırım imkanı sağlandı. SEC Başkanı Paul Atkins, kriptoya sınırlı erişim konusunda sıkı denetimlerin gerekliliğine dikkat çekerek belli şartlar altında kripto yatırımına imkan tanınabileceğini ifade etti.

Öte yandan Indiana’da, kripto ATM’lerinin tamamen yasaklanmasına yönelik House Bill 1116 adlı farklı bir yasal girişim gündeme taşındı. Bu tasarı, önceki düzenlemelerin ötesine geçerek kripto kiosklarının eyalet genelinde kaldırılması ve makinelerin yasa dışı kabul edilmesini öngörüyor. Senatör Scott Baldwin, kripto ATM’lerinin kara para aklama ve vergi kaçırmaya olanak sağlayabileceği endişesini paylaştı; yeni düzenleme ile savcıların bu alanda daha etkin yasal işlem yapma yetkisi alacağı belirtildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

