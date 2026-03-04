Orta Doğu Gerginliği Asya Piyasalarını Sarsıyor, Kripto Direncini Koruyor

Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanması, Asya borsalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle Güney Kore ve çevre ülkelerde hisse senedi endekslerinde ani düşüşler yaşandı. Güney Kore borsalarında devre kesici uygulamaya alınırken, riskten kaçış eğilimi bölgedeki diğer piyasaları da etkisi altına aldı.

Asya Borsalarında Sert Satış Dalgası

Güney Kore’nin gösterge endeksi Kospi ve teknoloji odaklı Kosdaq, sabah saatlerinde yüzde 10’un üzerinde değer kaybıyla işlem gördü. Bu hareket, borsada devre kesici uygulamasını tetikledi ve iki endeks için Ağustos 2024’ten bu yana en sert düşüş gerçekleşti. Japonya’da Nikkei 225 ve Topix endeksleri yaklaşık yüzde 4 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3 ve Çin’deki Şanghay Bileşik Endeksi de yüzde 1,3 oranında değer kaybetti. Bölge genelinde piyasalarda enerji arzına ilişkin endişelerin fiyatlandığı belirtildi.

Enerji Bağımlılığı Fiyatlamayı Baskılıyor

Güney Kore ekonomisinin petrol bağımlılığı, ülkeyi küresel şoklara karşı kırılgan kılıyor. Ülkenin ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık yüzde 94’ünü ithalat yoluyla karşıladığı, bunun da büyük ölçüde Orta Doğu’dan sağlandığı ifade ediliyor. Bu nedenle bölgedeki gelişmeler Güney Kore piyasasında hızlı ve büyük satışlara yol açtı. Thailand Borsası’nda da benzer bir şekilde gün içinde yüzde 7,8’lik kayıp görüldü. IwaiCosmo Securities’in strateji direktörü Kazuaki Shimada, yatırımcıların Nikkei ve Kospi üzerindeki satış baskısının kar realizasyonu amaçlı olduğunu vurgularken, Bianco Research CEO’su Jim Bianco, ülkenin ağır petrol bağımlılığının yatırımcıları daha agresif pozisyon almaya ittiğini belirtti.

Jim Bianco, Kore’deki sert satışların, ülkenin enerji bağımlılığından kaynaklandığını ve yatırımcıların bu tür belirsizliklerde ani tepki gösterdiğini aktardı.

Petrol Yükseliyor, Kripto Direnci Sürüyor

Gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte İran’ın petrol sevkiyatlarına müdahale edeceğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, arz kesintisi riskini artırdı. Bu gelişmeler üzerine Brent petrol fiyatı varil başına 82 dolara, WTI ise 75 dolara kadar çıkarak son haftalarda görülen en hızlı artışlarından birini kaydetti. İran Savunma Bakanlığı İhracat Merkezi (Mindex), askeri malzeme ihracatında kripto paraların da ödeme seçeneği olarak kabul edildiğini duyurdu. Bu adımın, ülkenin Batı yaptırımlarını aşmak için farklı araçlara yöneldiği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ihtiyaç olması halinde donanmanın tankerlere eşlik edebileceğini belirterek Orta Doğu’daki gerginlik konusunda askeri seçeneklerin masada olduğunu bildirdi. Bu gelişmelere karşın kripto para piyasalarında daha sınırlı oynaklık görüldü. Toplam kripto piyasa değeri, 2,39 trilyon dolar seviyesine hafif bir gerileme gösterirken, küresel hisse senedi piyasalarında dört gün içinde yaklaşık 3,2 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Bir araştırmacı, bu hareketi son yarım yüzyıldaki en büyük jeopolitik sarsıntılardan biri olarak değerlendirdi.