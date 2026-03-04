Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

Evernorth ile Armada II SPAC Anlaşması: XRP Hazinesinde Kamuya Açılan Yeni Model

Özet

  • Evernorth, Armada II ile birleşerek halka açık bir XRP hazinesi oluşturacak.
  • Ripple ve birçok küresel finans şirketi birleşmeyi ciddi yatırımlarla destekledi.
  • XRPN koduyla çıkacak şirket, kurumsal XRP yönetimini yenilikçi bir modelle sunacak.
Evernorth Holdings, halka açık XRP hazinesini oluşturmak amacıyla Armada Acquisition Corp II ile 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşacak bir birleşme anlaşması imzaladı. Armada II, Nasdaq’ta AACI koduyla işlem gören bir özel amaçlı satın alma şirketi olarak faaliyet yürütüyor. Kapanış sonrası ortaya çıkacak yeni şirket, işlem kodu XRPN ile Nasdaq’ta yer alacak.

İçindekiler
1 Kurumsal Destek ve Yatırım Detayları
2 Küresel Gelişmelere Karşı Alternatif Varlıklar Ve XRP
3 Yapı ve Strateji: ETF Değil, Aktif Model

Kurumsal Destek ve Yatırım Detayları

Gerçekleşecek işlemin arkasında finans sektöründen çeşitli şirketler bulunuyor. SBI, bu birleşmeye 200 milyon dolarlık taahhütte bulundu. Bunun yanı sıra Ripple, Pantera Capital, Kraken, GSR ve bağış odaklı Rippleworks da yatırımcılar arasında yer aldı. Ripple’ın kurucularından Chris Larsen da şahsi olarak projeye destek verdi.

Evernorth Holdings, kurumsal finans alanında özel bir konumda duruyor. Şirket, Nasdaq’a XRPN koduyla adım attıktan sonra, dünyanın en büyük halka açık XRP varlık havuzunu yönetmeyi hedefliyor. XRP, uluslararası para transferleri ve blokzincir tabanlı finans uygulamaları için öne çıkan bir dijital varlık olarak biliniyor.

Küresel Gelişmelere Karşı Alternatif Varlıklar Ve XRP

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin piyasalarda beklenmedik yansımaları olduğu görülüyor. Özellikle Mart 2026’da Nasdaq Kripto Endeksi yüzde 5 yükselirken, altın yüzde 3 değer kazandı, S&P 500 yatay seyretti ve petrol fiyatlarında artış dikkat çekti. Geleneksel hisse piyasasından çıkan yatırımcılar, 24 saat işlem gören alternatif varlıklara ilgi gösterdi. XRP de bu varlıklar arasında öne çıktı.

XRP’nin yalnızca bir “dijital altın” olmanın ötesine geçerek, kredi, ödeme ve zincir üstü finans işlemlerinde sağladığı fayda ile yeni bir kullanım alanı kazandığı vurgulanıyor. Evernorth’un kamuya açık bir modelle hayata geçirilecek olması, bu finansal dönüşümün zamanlamasına dikkat çekiyor.

Yapı ve Strateji: ETF Değil, Aktif Model

Şirket, geleneksel bir pasif takipçi modelinden farklı bir yol izliyor; toplanan fonların çoğu XRP’nin serbest piyasadan satın alınmasında kullanılacak. Ayrıca, Ripple’ın RLUSD stabilcoini ile kurumsal borç verme, likidite sağlama ve merkeziyetsiz finans (DeFi) fırsatlarından yararlanılacak.

Şirketin yöneticisi Asheesh Birla, daha önce Ripple’da üst düzey liderlik yapmış bir isim. Birla, yayımlanan açıklamada, amaçlarının portföydeki XRP adedini zamanla artırmak olduğunu belirtti. Bu yaklaşım, şirketin yalnızca bir varlığı elde tutma amacıyla değil, aynı zamanda ekosistem büyümesini destekleyecek şekilde faaliyet göstereceğini gösteriyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise XRP’nin küresel çapta hızlı ve verimli değer transferi için güçlü bir araç olduğunu aktardı. Garlinghouse’un yanı sıra Stuart Alderoty ve David Schwartz’ın birleşme sonrası şirkete stratejik danışman olarak katkı sunması bekleniyor.

Evernorth ayrıca XRP ağında doğrulayıcılık yapmayı da planlıyor. Şirketin yol haritasında ödeme, varlık tokenizasyonu ve sermaye piyasalarına yönelik pazar geliştirme faaliyetleri yer alıyor.

Her iki şirketin yönetim kurulları, birleşmeyi oybirliğiyle onayladı. Değişim işlemleri kapsamında, Armada II’nin A sınıfı hisseleri, Evernorth A sınıfı hisselerine bire bir oranda dönüştürülecek. Anlaşmanın tamamlanması için hissedar onayları ve yasal süreçlerin tamamlanması gerekecek. Finansal danışmanlık ve hukuki destek Citigroup, Davis Polk & Wardwell, Skadden ve Wilson Sonsini tarafından sağlandı. Özel amaçlı şirketin ana sponsoru Arrington XRP Capital Fund, TechCrunch’ın kurucusu Michael Arrington tarafından kuruldu.

COINTURK
By COINTURK
