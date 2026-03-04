X’in Kripto Reklamlarında “Ücretli Ortaklık” Etiketi Tartışma Yarattı

Kripto para topluluğunda son günlerde X platformunda yapılan bir politika güncellemesi gündem yarattı. Özellikle finans ve kripto projelerine yönelik reklam kurallarında yaşanan değişiklik, sosyal medya kullanıcıları ve sektör temsilcileri arasında tartışmalara yol açtı.

Kripto ve Finans Reklamlarında Yeni Dönem

X, kısa süre önce ücretli iş birliği kurallarını güncelledi. Başlangıçta, platformun kripto ve finans reklamlarını kısıtlayacağı izlenimi oluştu. Ancak ürün geliştirme ekibinden Nikita Bier, kripto ve finans projelerinin reklamlarının X’te devam edeceğini netleştirdi. Bu tür ilanlarda artık gönderinin üzerinde “ücretli ortaklık” etiketi yer alacak. Daha önce kripto içeriklerinde böyle bir uyarı etiketi tutarlı şekilde uygulanmadığı için sponsorluklar konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanıyordu.

XRP Topluluğu Yeni Etikete Mizahi Yaklaştı

Düzenlemenin ardından XRP topluluğu, sistemin nasıl çalıştığını test etmeye başladı. XRP destekçisi Cobb, Ripple’ın “harika bir şirket” olduğunu belirten bir paylaşım yaptı ve bu paylaşımda etiketin nasıl gösterileceğini denedi. Ripple’ın uzun yıllardır CTO görevini üstlenen ve kripto ekosisteminde önemli yere sahip olan David Schwartz, Cobb’un paylaşımına “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde karşılık verdi.

Kesinlikle katılıyorum

Schwartz’ın yorumu kısa sürede yeni ücretli ortaklık etiketiyle birlikte işaretlendi. Ancak kripto camiası bu etiketin, aradaki sohbetin mizahi bir dille gerçekleştiğini göz ardı ettiğini değerlendirdi. Olay, otomatik etiketleme sistemlerinin kişisel görüş ve espri anlayışını ayırt etmekte zorlanabileceğini gösterdi.

Dijital Reklamcılıkta Şeffaflık Tartışmaları

X’in bu yeni yaklaşımı, dijital reklamcılıkta şeffaflık konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Son yıllarda büyük sosyal ağlar ve arama motorları, finansal içerikler ve özellikle kripto alanındaki reklam uygulamalarında daha sıkı kontroller uygulamaya yöneldi. Bu tür platformlarda kullanıcıları yanıltabilecek reklamların önüne geçilmesi için görünür uyarı sistemleri devreye alınmaya başladı.

Google’ın “Paran, Hayatın” standartları gibi düzenlemeler de reklamların tarafsız içerik mi, yoksa gizli bir tanıtım mı olduğu konusunda daha fazla şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Reklam yapanların içeriklerinde sponsorlu olduğunu açıkça belirtmesi, kullanıcıların finansal risklerle ilgili doğru bilgilendirilmesine katkı sağlıyor.

Tartışmalar sürerken, XRP Ledger Foundation da platformdaki güvenliğe dair bir gelişmeyi aktardı. Vakıf, henüz aktif olmayan bir değişiklikte bulunan ciddi bir açığın zamanında giderildiğini açıkladı. Bu müdahale, potansiyel bir büyük kripto istismarının önüne geçti.

Yeni düzenlemenin ardından kripto şirketlerinin ve topluluklarının, sosyal medya üzerindeki iletişimlerinde daha dikkatli hareket etmeleri bekleniyor. Özellikle otomatik etiketleme sistemlerinin yanlış anlaşmalara yol açabileceği düşünülüyor.