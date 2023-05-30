Okuma Süresi: 2 Dakika

Düzenleyici baskı kripto para şirketlerinin üstündeki en büyük demir yumruk ve devletler hedefine ulaşıyor. En azından şimdilik kanada bunu başardı. Binance dahil kripto para borsalarının tamamı bölgede kendilerine yaşam hakkı tanınmadığını açıklayarak çekilmeye başladı. Bu küresel ölçekte kripto para piyasaları için hiç iyi değil.

ByBit Sıcak Gelişme

Popüler kripto para borsası Bybit mevcut düzenleyici yaklaşımı gerekçe göstererek Kanada’dan çekileceğini açıkladı. 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bybit artık Kanada‘da ikamet edenlerin ve mevcut Kanada vatandaşlarının hesap açma başvurularını kabul etmeyecek. Mevcut müşteriler için 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanadalı Müşteriler artık tüm ürün ve hizmetler için yeni para yatırma işlemi yapamayacak, yeni sözleşmelere giremeyecek veya mevcut pozisyonlarını artıramayacaklar.

Bu tedbirlerden etkilenen Kanadalı Müşteriler, pozisyonlarını kapatmak ve yönetmek için 30 Eylül 2023 tarihine kadar adım atmaları gerekecek. ByBit son duyurusunda şunları yazdı;

“Kriptonun benimsenmesi artmaya devam ederken, misyonumuz gerekli güvenlik önlemlerini korurken tüm kripto meraklılarına daha güvenli ve sürdürülebilir trade deneyimi sağlamaktır. Bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz”.

Kripto Paralar İçin Etkisi

Kısa bir süre önce Dubai’de küresel merkezini açan Bybit, Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) tarafından dayatılan katı kripto kurallarına uyum sağlayamayacağını gördü. Binance borsası da yakın zamanda bu sebepten ülkeden ayrılma kararı almıştı. Ancak Coinbase gibi bazı kripto borsaları Kanada’daki işlerine devam ediyor. Yani Kanada için şartlar kötüleşse de tüm borsaların bölgeden gittiğini söyleyemeyiz.

Özellikle Kanada Emeklilik Fonunun FTX çöküşüyle birlikte devasa miktarda kayıp yaşaması ülkeyi harekete geçirdi. Dolaylı yoldan FTX olayının etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Likiditenin azaldığı bu dönemde pazarın küçülmesi piyasalar için iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

Dubai, Hong Kong ve Singapur gibi merkezler katı düzenleyici ortamdan nemalanan bölgeler oldu. Birçok kripto şirketi merkezini buraya taşıyor.