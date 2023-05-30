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  •   Mercedes Benz, Maschine İsimli NFT Koleksiyonunu Duyurdu!

Mercedes Benz, Maschine İsimli NFT Koleksiyonunu Duyurdu!

Özet

  • Koleksiyon Fingerprints DAO ve Hollandalı sanatçı Harm van den Dorpel ortaklığıyla başlatıldı.
  • Şirketin Web3 kolu Mercedes-Benz NXT tarafından destekleniyor.
  • Çoğu şirket 2021 yılında NFT ve metaverse alanını ucuz reklam fırsatı olarak görmüştü.
20:50
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılı sonunda metaverse ve NFT’ler sadece ucuz reklam aracı olarak görülüyordu. Ancak işler değişiyor. Coşku azaldığı için çoğu şirket NFT ve metaverse girişimlerini askıya almış gibi görünüyor. Bu bazı halkla ilişkiler uzmanlarına “metaverse ölüyor” bile dedirtti. Ancak işler dışarıdan göründüğü gibi değil.

Mercedes Benz NFT

Dijital sanat organizasyonu Fingerprints DAO, Hollandalı sanatçı Harm van den Dorpel ve Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz ile iş birliği yaparak otomotiv konseptlerinden esinlenen bir NFT koleksiyonu başlatıyor. Van den Dorpel’in “Maschine” adını verdiği koleksiyon Alman otomotiv devinin Web3 kolu Mercedes-Benz NXT tarafından destekleniyor.

Koleksiyon 1 benzersiz NFT’den oluşacak ve 7 Haziran tarihinde Hollanda usulü ihale yöntemiyle parçalar satılacak. Mercedes-Benz NXT, yaratıcı stüdyo 0xNXT tarafından planlanan, geliştirilen ve yönetilen üç “çekirdek” koleksiyon yayınlamayı planlıyor. Ayrıca NFT ekosistemine uydu ve çevresel projeleri de dahil etmeyi planlıyor.

NFT Alanında İlgi Devam Ediyor

Van den Dorpel son verdiği demeçte Mercedes-Benz’in inovasyon ve estetiğe verdiği önemin kendi üretken sanat yaratma pratiğiyle ilgili olduğunu söyledi. Fingerprints DAO kurucusu Luiz Ramalho da Mercedez-Benz NXT ile çalışmanın gelişmekte olan dijital sanat ile geleneksel sanat dünyası arasındaki boşluğu doldurduğunu söyledi.

Luiz Ramalho şunları söyledi;

“Web3 alanındaki gelişmelerden çoğunlukla habersiz olan sıradan insanların dikkatini böyle bir iş birliğine çekmek olası… Burada yapılan sanat eserlerinin, bu yeni teknolojiler kullanılmadan yapılması mümkün olmayan sanat eserlerinin bir özü olduğunu görmelerini sağlayabiliriz”.

Pazarlama stratejilerinin de ötesinde yakın gelecekte aktif olarak NFT’lerin artık akıllı cihazlara dönüşen otomobillerde kullanıldığını da göreceğiz. Bugünden zemini hazırlayan Mercedes gibi şirketler Web3 dönüşümüne ayak uydurmaya çalışıyor. Muhtemelen sonraki boğa sezonunda daha fazla orta sınıf şirketin yeniden NFT koleksiyonu, metaverse mağazaları açma yarışına girdiğini göreceğiz. Ancak bugünlerde inşa etmeye devam eden Mercedes gibi şirketler o dönemde çoktan kendi dünyalarını oluşturmuş olacak.

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