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ApeCoin (APE) sahipleri 2023’ün 2. çeyreğinde, 2022’nin 3. ve 4. çeyreğine kıyasla yaklaşık %20 arttı. Ancak, yenilenen ilgi token’ın 2. çeyrekteki fiyat performansını etkilemedi. ApeCoin’in 2023 1. çeyreğine ilişkin önceki bir Messari raporunda, tokenin DAO’sunun ötesinde daha fazla fayda sağlaması halinde daha iyi bir çekiş görebileceği belirtilmişti.

Rapor, APE’yi gelecekteki projelerde kullanmayı vaat eden bir başka iddialı Yuga Labs girişimi olan Otherside’a sağlıklı bir şekilde işlem açıldığını vurguluyor. Peki, uzun vadeli sahipleri 1. çeyrekte nasıl bir performans sergiledi ve 2. çeyrekte ne beklemeliler? Bazı cevaplar için günlük grafikleri inceleyelim.

APE Coin Geleceği! İlk 2 Çeyrekte Durum Ne?

Ocak 2023 rallisinin zirvesinde APE, 3,6 dolardan 6,4 dolara yükselerek %75’in üzerinde kazanç elde etti. 6,4 dolar seviyesi aynı zamanda Eylül 2022’de bir tavan fiyat oldu ve APE bu seviyede bir fiyat reddi gördü.

2023 yılının ilk çeyreğindeki genel fiyat performansına göre APE, Şubat/Mart aylarında Ocak ayındaki kazançlarının çoğunu geri verdikten sonra 31 Mart’ta yaklaşık %17’lik bir artışla 4,18 dolarda fiyat kapanışı yaptı.

Mart ortasından bu yana, fiyat hareketi 3,7 dolar ile 4,5 dolar arasında salınan bir aralıkta işlem gördü. Bu durum pozitif fiyat artışlarını daha da kısıtladı. APE, BTC’nin 29.000 dolar seviyesini kaybetmesinin ardından Mayıs ayı başında aralığın altına düştü ve 28.000 dolar ve 27.000 doların altına düştü, ancak bir toparlanma denemeden önce 26.000 dolar seviyesine yerleşti. BTC’nin düşüşü APE üzerinde 2023’ün 2. çeyreğine kadar daha fazla düşüş baskısı yaratarak onu FTX sonrası seviyeye ve Kasım ayının en düşük seviyesi olan 2,8 dolara yaklaştırdı.

Ek olarak, genel fiyat hareketi bir trend çizgisi direncinin altında olup, daha yüksek zaman dilimi düşüş trendi momentumunu ve düşüş eğilimini teyit etmektedir. Aynı durum yazım zamanında daha düşük zaman dilimi grafikleri için de geçerliydi.

Nisan ayındaki en yüksek/son salınıma ve mevcut fiyat seviyesine göre APE, %30’luk bir fiyat düşüşünü sürdürdü. Şimdiye kadar bu, 2. Çeyrekte (Nisan/Mayıs) artan düşüş eğiliminin vurgusunu yapıyor.

BTC daha da düşerse, APE Kasım ayının en düşük seviyesi olan 2,8 doları tekrar test edebilir ya da daha da düşebilir. Halihazırda fiyat Ocak seviyelerinin altında, yani 2023’ün başlarında elde edilen tüm kazançlar geri alındı.

Bununla birlikte, boğalar APE’yi trend çizgisi direncinin ve Ocak ayının en düşük seviyesi olan 3,6 doların üzerine çıkarırsa bir toparlanma şansı olabilir. Değeri 28.000 dolardan fazla olan yükseliş eğilimli bir BTC, APE’nin 4,5 dolara yükselmesini sağlayabilir.

Genel olarak, APE’nin 2023’ün 1. çeyreğindeki fiyat performansı etkileyiciydi. Ancak, Şubat ve Mart aylarındaki kayıplar nedeniyle raydan çıktı. Öte yandan, BTC 28.000 doları kararlı bir şekilde geri kazanmadıkça 2. çeyreğin performansı aşırı düşüş eğilimini korumaya devam edebilir.

Genel bir daralmayla birlikte şu soru akla geliyor: Kısa/uzun vadeli APE sahiplerinin mevcut durumu nedir?

APE Coin Yatırımcıları Ne Durumda?

Beklendiği gibi, performans MVRV (Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer) oranına göre değişmekte. Yeni başlayanlar için, 90 günlük MVRV veya üç aylık APE sahipleri %20 zarar ederken, iki yıllık sahipler (180 günlük MVRV) basın saatine göre %23,5 zarar etmiş durumda.

Bu durum, uzun vadeli sahiplerin mevcut seviyelerden satış yapmaları halinde kısa vadeli sahiplere kıyasla daha fazla zararda olduklarını göstermekte. Yukarıda bahsedilen eğilim, aylık sahipler (30 günlük MVRV) tarafından güçlendirilmişti. Diğerleri çift haneli kayıplar açıklarken, sadece yaklaşık %8,6’lık düşüşlere ev sahipliği yaptılar. Ayrıca 365 günlük ve 60 günlük MVRV arasındaki farkı takip eden MVRV Uzun/Kısa Farkı da negatifti.

Negatif bir değer, kısa vadeli sahiplerin uzun vadeli sahipler üzerinde çok az kaldıraca sahip olduğu anlamına geliyor olabilir ki bu da özellikle de mevcut fiyatlardan satış yapmaları halinde daha fazla zarar göreceklerini gösteriyor olabilir.

Buna ek olarak, işlem hacmi Mayıs ayında 100 milyon doların altına düşerek boğalar için işleri daha da karmaşık hale getirdi. Yine de, yükseliş eğilimli bir BTC, APE’nin trend çizgisi direnci engelini aşmasına ve trendin tersine dönmesine yardımcı olmak için gerekli yükseliş momentumunu destekleyebilir. Dolayısıyla, hamle yapmadan önce bu cepheyi takip etmek çok önemli.