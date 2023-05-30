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Kripto Kahini Yine Konuştu! 2023 Bitcoin (BTC) Rallisini Bilmişti! Hedef 200 Dolar!

Özet

  • 2023 yükselişini doğru tahmin eden DonAlt kısa süre önce LTC Coin hakkında konuştu.
  • Ona göre eğer bir ralli başlarsa 200 dolara kadar devam edecek ancak 90 dolar seviyesi bunu engelliyor.
  • Yaklaşan halving ona göre ralliyi hemen başlatamazsa bir daha başlatamayacak.
21:45
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçmişte doğru tahminlerde bulunan analistlerin ünü katlanarak artıyor ve geleceğe dair daha titiz öngörülerde bulunuyordu. Bu minvalde 2023 yükselişini doğru tahmin eden isimler yakından izleniyor. Peki 2023 Bitcoin rallisini doğru tahmin eden isim hangi altcoin konusunda görüş açıkladı. Beklediği seviyeler neler? İşte detaylar

Litecoin Uzman Yorumu

Bu yıl gerçekleşen birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin etti ve 2023 rallisini önceden gördü. FTX çöküşü sonrasında böylesine güçlü bir yükseliş tahmininde bulunmak herkesin cesaret edebileceği bir şey değildi. Neyse ki haklı çıktı ve Capo gibi hakaretlere maruz kalmıyor. Hatırlarsanız 2022 ikinci yarısında da Crypto Capo nokta atışı tahminlerde bulunurken 2023 rallisiyle herkesin alay ettiği bir duruma düşmüştü. Aradan geçen yaklaşık 6 aya rağmen halen açığa satış pozisyonlarını koruyor ve devam eden rallinin tarihteki en büyük boğa tuzağı olduğunu iddia ediyor.

Konumuza dönecek olursak bu yılın yıldız analistlerinden DonAlt halving tarihi yaklaşan Litecoin’i gündemine aldı.

“90 dolara geri döndü. Bu lanetli seviyeyi kırarsak hayal edebileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde 200 dolara ulaşırız. Burada tekrar rekt alırsak LTC sıfıra gitmeyi hak eder.”

LTC Coin Fiyat Tahmini

Bu yazının yazıldığı sırada Litecoin, son 24 saatte %2’nin üzerinde bir artışla 91,40 dolardan işlem görüyor. DonAlt, Litecoin için büyük bir yukarı yönlü potansiyel görse de mevcut piyasa koşullarının LTC boğalarını zorlayabileceğini kabul ediyor.

“Bunun ilginç olduğunu düşünüyorum çünkü bir anlatısı var, ancak bu anlatının da çok yakında ortaya çıkması gerekiyor. Litecoin’in yarılanmasına (yaklaşık) 70 gün kaldığı ve bunun oldukça yakın olduğu göz önüne alındığında, bununla ilgili sorun budur; bu, etkinliğe veya en azından ondan biraz önce bir pump almak istiyorsanız, bunun oldukça yakında gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir ve altcoin piyasası gerçekten çok iyi durumda değil. Bu da böyle bir şeyin gerçekleşmesini zorlu bir mücadele haline getiriyor.”

Litecoin ödül yarılanmasının Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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