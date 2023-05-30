Okuma Süresi: 2 Dakika

2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu ancak fan tokeni hızla düşüyor. Peki ama neden? Daha önce de birçok kez bu tarz gelişmelerin fan tokenlerin fiyatında tam tersi sonuçlar doğurduğundan bahsetmiştik. Bu akşamda da GAL Token yatırımcıları benzer bir hareket bekliyordu. Öyle de oldu.

Galatasaray Şampiyon Oldu

Fakat bu olay GAL Token yatırımcılarının artık lig bittiği için ellerindeki tokenleri satmasına neden oldu. Şampiyonluk beklentisi fan tokenlerde fiyat yükselişini tetiklerken bunun kesinleşmesiyle satışların başladığını birçok kez gördük. Yeni lig başlayana kadar popüler altcoinin düşmeye devam etmesi muhtemeldir.

Şampiyonluğun kesinleşmesiyle birlikte GAL Token bugün %25 oranında değer kaybetti.

Ligin 36’ncı haftasında bitime 2 hafta kala Galatasaray bugünkü maçta 4-1 galibiyet elde ettiği için şampiyonluğunu erkenden ilan etti. Bu Galatasaray’ın 23’üncü şampiyonluğu oldu.

GAL Token Neden Düştü?

Şampiyonluğun kesinleşmesiyle birlikte fiyat zirve noktadan geri döndü. Ancak 2 hafta sonra kupanın kaldırılmasından önce tokenin yeniden ara yükselişler yaşaması muhtemeldir. Lig sonunda yatırımcılar bir sonraki sezona kadar uykuya geçecek. Liglerin başlamasına yakın muhtemelen dip seviyeye inen fiyattan alım yapanlar sonraki şampiyonluğu beklerken alım yapmaya başlayacak.

8 Ocak tarihindeki 2,85 dolar seviyesine kadar gerileyen fiyat 3 Mart tarihinde 5,3 doları aşmıştı. Şampiyonluk heyecanı fiyatın dün 3 doları geçmesine yardımcı oldu. Eğer düşüş devam ederse kupa kaldırıldıktan sonra fiyat 1,4 dolar dibine kadar gidebilir. Yatırımcıların ani iniş çıkışlara karşı temkinli olmasında fayda var. Bu dönemlerde fan tokenlerin yüksek volatilite gösterdiği biliniyor.

Öte yandan rakibi FB Token güne yaklaşık %5’lik kayıpla devam ediyor. Bugün 22,4 dolardan alıcı bulan altcoin ön satış sürecinde kilitsiz 30 ve kilitli 15 TL’den satılmıştı. Son yaşanan düşüşler FB Token fiyatının ön satış rakamının altına düşmesini sağladı. Bu olumsuz performansta kripto para piyasalarındaki genel düşüşün yanı sıra takımın durumu da etkili oldu.