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Son Anket: Siyasileri Zor Bir Karar Bekliyor! Kripto Paralarda Seçim Rallisi Mümkün Mü?

Özet

  • 5 Kasım 2024 tarihinde ABD başkanlık seçimi yapılacak.
  • Demokrat ve Cumhuriyetçi adayların bir kısmı kripto desteğini ilan etti.
  • Saylor'un anketine göre kripto yatırımcısı seçmenlerin yüzde 82'si başkan adayının Bitcoin'i desteklemesini istiyor.
22:40
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Seçimler ve kriptoyu son 1 yıla kadar ilişkilendirmek oldukça güçtü ancak artık mümkün. Adaylar da bu yönde adımlar atıyor. ABD seçimleri önümüzdeki yılın 5 Kasım’ın da yapılacak ve kripto hiç olmadığı kadar gündemde. Yatırımcılar başkan adayları üzerinde kurdukları baskının meyvelerini toplamaya başladı. Peki son anket bize ne anlatıyor.

Kripto Paralar ve Siyaset

İktidarı yolun önümüzdeki yıl Amerika’da muhtemelen kriptodan geçecek. Ülkedeki başkanlık seçimleri son derece heyecanlı oluyor ve %1’lik oy oranı bile hayati öneme sahip. Üstelik kripto paraları destekleyen adayın karşı cepheden taş yemesi de gerekmeyecek. Çünkü Amerika’da kripto paraları benimseyen milyonlarca yatırımcı var ve azınlık olan kripto karşıtları tabanda büyük bir destek bulmuyor.

Kripto paralara düzenleyici baskıyı artıran Biden, bunu yaptığı için alkışlanmıyor. Hatta seçmenlerin önemli bölümü iki gerekçeden dolayı onun bu duruşunu eleştiriyor.

  • Web3 alanındaki inovasyonun kripto şirketlerine kurulan baskıyla engelleniyor oluşu. Dev finans şirketleri bu alanın trilyon dolarlık bir pazara dönüşeceğini söylerken Biden yönetimi pastadan kendilerine düşen dilimi kendi eliyle Hong Kong, Dubai gibi rakiplerine veriyor.
  • Kripto para yatırımı yapan milyonlarca yatırımcı Biden’ın devam eden hamlelerinin kendilerine maddi olarak zarar verdiğinin de farkında ve devasa kripto vergileri ödemek istemiyorlar.

Fakat Biden yönetimi kripto mağdurlarının ülkede çoğunluk olduğuna ve yaşadıkları kayıp nedeniyle kriptodan nefret ettiklerine inanarak katı tutumunu sürdürüyor. Bu olurken Demokrat ve Cumhuriyetçilerin başkan aday adayları Bitcoin ile bağış alacaklarını açıklıyor.

Kripto Para Seçim Anketi

Michael Saylor kripto paraların siyasi tercihler üzerindeki etkisini ölçmek için bir anket başlatmıştı. Burada “Herhangi bir başkan adayının oyunuzu kazanmadan önce Bitcoin’i desteklemesini ister misiniz?” sorusunu sordu. Ankete 31.200 kişi katıldı ve %83,8’i buna evet cevabı verdi. Daha önce Coinbase tarafından yaptırılan anketlerde de kriptonun seçmen üzerindeki etkisini görmüştük. Saylor’un herkese açık anketi çok daha büyük bir katılımcı kitlesine ulaştı.

Muhtemelen önümüzdeki yıl kripto para yatırımcısı olan seçmenlerin blok oyunu almak isteyen adayların çok daha net açıklamalar yaptığını göreceğiz. Ve belki de Biden yönetimi yaptıkları yanlışın farkına vararak siyasi kaderleri için geri adım atmak zorunda kalacak.

Bu konuda kapsamlı değerlendirme yaptığımız videomuzu izleyebilirsiniz.

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