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Veriler, BRC-20 token çılgınlığının yavaşlamasıyla Bitcoin madencilerinin işlem ücretlerinden elde ettiği gelirin %90 düştüğünü gösteriyor.

Bitcoin Madencileri Ne Kadar Kazanıyor?

Bitcoin madencileri iki ana kaynaktan gelir elde ederler. Ağdaki blokları çözdükleri için aldıkları blok ödülleri ve bireysel transferleri gerçekleştirdikleri için kazandıkları işlem ücretleri.

Son birkaç yılda, ikinci gelirin toplam gelire katkısı oldukça düşüktü, yani madenciler yalnızca blok ödülleriyle hayatta kalmak zorundaydı. Ancak son zamanlarda, bu zincir doğrulayıcılarının işlem ücreti gelirleri, piyasayı ele geçiren BRC-20 token çılgınlığı sayesinde patlayıcı derecede yüksek değerler gözlemledi.

Genel olarak, blok zincirinde çok az trafik olduğunda transfer ücreti düşük kalmakta. Bunun nedeni, yatırımcıların işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çok az bekleme süresi olduğunda daha yüksek ücretler talep etmek için fazla bir teşvike sahip olmamaları olabilir.

Ancak tıkanıklık dönemlerinde, transferleri gerçekleştirmek için rekabet oldukça yüksek hale gelir. Madenciler yalnızca sınırlı bir kapasiteye sahip olduklarından, en yüksek ücrete sahip işlemlere öncelik verirler. Göndericiler de doğal olarak transferlerini ilk önce işleme koyma konusunda diğerleriyle rekabet edebilmek için daha yüksek işlem ücretlerine tabi olurlar.

Bitcoin’de Ordinals Oyunu Değiştiriyor

Ordinals protokolü kullanılarak Bitcoin blok zincirinde oluşturulan değiştirilebilir token’lar olan BRC-20 token’ları geçtiğimiz birkaç ay içinde ağda ortaya çıktı. Çok geçmeden de oldukça popülerlik kazandılar.

Bu token’lar ağdaki işlemlerin hızla artmasına yol açtı, bu da zincirin tıkanması anlamına geliyordu ve buna karşılık olarak ücretler enflasyon gösterdi. Zirvede, madencilerin transfer ücretlerinden kazandıkları toplam miktar tarihi seviyelere ulaştı.

Ancak, zincir üzerindeki analiz firması Glassnode’un verilerine göre, BRC-20 token’ları güç kaybettikçe ücretler o zamandan bu yana önemli ölçüde düştü. Aşağıdaki grafik Bitcoin işlem ücretlerindeki son eğilimi vurgulamaktadır.

Grafikte görüldüğü üzere, Bitcoin işlem ücreti BRC-20 token popülaritesinin zirvesindeyken 17,8 milyon dolar değerine ulaşmıştı. Bu olağanüstü bir değerdi, çünkü kripto para biriminin tarihi boyunca yalnızca iki gün daha yüksek değerler gözlemlendi; her ikisi de 2018 zirvesi sırasında meydana geldi.

BRC-20 token çılgınlığının büyük ölçüde soğumasının ardından, madenciler şu anda işlem ücretlerinden yalnızca 1,7 milyon dolar kazanıyor. Bu, daha önce görülen korkunç seviyelere kıyasla yalnızca düşük kalıyor. Bununla birlikte, genel olarak norm olanla karşılaştırıldığında, mevcut değerler hala oldukça yüksek görünüyor.

Referans olarak, blok zincirinin ömrü boyunca yalnızca 310 işlem günü (aktif işlem ömrünün yalnızca %6,7’sine denk geliyor) Bitcoin madencilerinin ücretlerden daha büyük miktarlar kazandığını gördü.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin geçen hafta %2 artışla 27.850 dolar seviyesinde civarında işlem görüyordu.