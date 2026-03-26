Kripto Odaklı Stand With Crypto’nun ABD Ara Seçimleri Yaklaşırken Siyasi Desteği Öne Çıkıyor

ABD’de bu yıl gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri, kripto para sektörü açısından önemli gelişmelere sahne oluyor. Ülkede kripto yatırımcısı tabanına sahip siyasi savunuculuk topluluğu Stand With Crypto, aday destekleri ve yeni bir kamuoyu araştırmasıyla sürece etki etmeye hazırlanıyor. Siyasi denge sürerken, sektörün çıkarlarına öncelik veren adaylara verilen destekler öne çıkıyor.

Stand With Crypto’nun Politika Hamleleri

Coinbase tarafından başlatılan Stand With Crypto, ABD’deki siyasetçiler için kripto dostu bir derecelendirme sistemi de yürüten büyük bir savunuculuk hareketi. Perakende kripto yatırımcılarından oluşan bu oluşum, Temsilciler Meclisi’nde kritik öneme sahip altı seçim bölgesinde mevcut milletvekillerine açık şekilde destek veriyor. Bu adaylar arasında Iowa’dan Cumhuriyetçi Zach Nunn ve Kuzey Carolina’dan Demokrat Don Davis yer alıyor. Nevada’dan Susie Lee, New York’tan Mike Lawler, Ohio’dan Greg Landsman ve Pennsylvania’dan Rob Bresnahan da destek açıklanan diğer isimler arasında.

Örgüt, üyelerini oy kullanmaya yönlendirecek ve bu adaylara destek için medya kampanyaları yürütecek. Kripto karşıtı politik geçmişe sahip iki bölgede ise, Stand With Crypto karşıt bir tutum sergileyeceğini belirtti. Yıl içinde başka seçim bölgelerinde de yeni destek açıklamalarının gelmesi planlanıyor.

Seçim Anketleri ve Sektörel Beklentiler

Stand With Crypto, seçimlerde etkili olabilecek bölge seçmenlerinin kriptoya bakışını anlamak için bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdı. Sonuçlara göre, ABD’deki iki büyük parti arasında sektör dostu olarak öne çıkan net bir çoğunluk oluşmuş değil. Ancak ankette Cumhuriyetçilerin, kripto yanlısı seçmenler arasında Demokratlara kıyasla daha yüksek oranda tercih edildiği ortaya kondu.

Ankete katılan ve kripto sahibi olduğu belirtilen seçmenlerin önemli bir kısmı, bu yıl oy kullandıklarında kriptoya olumlu yaklaşan adaylara destek vermeye hevesli olduklarını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların üçte ikisinden fazlası duyarlılıklarını sandıkta göstermek istediklerine işaret etti.

Bu seçimlerin sektör için uzun vadeli sonuçlar doğurması bekleniyor. Kongre, yıl sonuna kadar Dijital Varlık Piyasası Şeffaflığı Yasası’nı tamamlayabilirse de, kripto sektörünü doğrudan ilgilendiren başka düzenlemeler hâlâ gündemde. Bunlar arasında vergilendirme kurallarındaki değişiklikler ve eski Başkan Donald Trump’ın stratejik ABD bitcoin rezervi oluşturulmasına yönelik girişimi bulunuyor.

Beklentiler, Kongre’nin en az bir kanadında Demokratların çoğunluğu sağlayabileceğine işaret ediyor. Özellikle Temsilciler Meclisi’nde Demokratların üstünlük kurma ihtimalinden söz ediliyor. Demokrat Parti’nin Senato’da çoğunluğa ulaşmasının ise daha belirsiz olduğu değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, kripto odaklı politikaların öncelik sırasını doğrudan etkileyebilir.