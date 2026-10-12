Bitcoin’de toparlanma: BTC yeniden 84 bin doların üzerinde

Bitcoin, hafta sonundaki toparlanmayla yeniden 84 bin doların üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını açıklaması yükselişte etkili olmuş görünüyor. Buna karşılık, ABD’deki spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden geçen hafta toplam 1,223 milyar dolarlık net çıkış yaşandı.

12 Ekim’de TSİ 08:24 itibarıyla Bitcoin, CryptoAppsy verilerine göre günlük yüzde 1,25 artışla 83.980 dolardan işlem görüyor.

ETF’lerde üç haftalık giriş serisi sona erdi

WuBlockchain’in 12 Ekim’de paylaştığı verilere göre, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 5–9 Ekim haftasında 681 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece üç haftadır devam eden net giriş serisi sona ererken, bu ürünlere yönelik kurumsal para girişleri şimdilik duraklamış görünüyor.

Aynı dönemde spot Ethereum ETF’lerinden de 542 milyon dolar çıktı. BlackRock’ın ETHA fonu, 477 milyon dolarla en yüksek net çıkışı kaydetti. Bu tutar, Ethereum ETF’lerindeki toplam net çıkışın yaklaşık yüzde 88’ini oluşturdu.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden eş zamanlı olarak yüksek tutarda para çekilmesi, ABD’deki kripto yatırım ürünlerinin fon akışında değişime işaret ediyor. Ancak bu veriler tek başına kurumsal yatırımcıların orta ve uzun vadeli yaklaşımlarının değiştiğini söylemek için yeterli değil.

ITC Crypto kurucusu Benjamin Cowen ise Bitcoin’in haftayı 83 bin doların üzerinde kapatmasını, alıcıların kontrolü koruduğunun işareti olarak değerlendirdi. Cowen’a göre satıcıların, piyasa kontrolünün kendilerine geçtiğini hâlâ kanıtlaması gerekiyor. ABD’de ara seçimlerin yapıldığı yılların ikinci yarısında düzenli alım stratejisini uygun bulduğunu belirten Cowen, bu yaklaşımın 2018 ve 2022’de işe yaradığını, 2026’da da benzer sonuç vermesini umduğunu söyledi.

Enerji ateşkesi beklentisi ve Orta Doğu gerilimi

Trump, Truth Social hesabından Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Anlaşmanın hemen yürürlüğe girdiğini savunan Trump, iki tarafa da anlaşmayı ihlal etmeme çağrısı yaptı.

Ancak anlaşmanın kapsamı ve süresi açıklanmadı. Rusya’nın resmen onay verip vermediği de doğrulanmış değil. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın kabul etmesi halinde Ukrayna’nın da enerji ateşkesine uyacağını belirtti. Bununla birlikte Zelenskiy, Trump’ın açıklamasından sonra da Rusya’nın enerji tesislerine hava saldırılarını sürdürdüğünü ve Harkiv’deki bir kojenerasyon santralinin hedef alındığını söyledi. Bu nedenle duyurunun sahada gerilimi azaltıp azaltmayacağı belirsizliğini koruyor.

Trump daha önce Zelenskiy’den Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istemiş ve Rusya’nın uluslararası piyasaya dizel sağlayacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol yüzde 1,2 geriledi.

Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes beklentisine karşılık Orta Doğu’da gerilim sürdü. Yemen’deki Husilerin 10 Ekim’de Suudi Arabistan’ın Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi yaralandı. Bunu 11 Ekim’de yeni bir saldırı izledi. Husiler, saldırıların Suudi Arabistan’ın Yemen’in başkenti Sana’daki havalimanı dahil çeşitli hedeflere yönelik saldırılarına misilleme olduğunu açıkladı.

Piyasalar, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarına ve enflasyona etkisini izliyor. ABD ile İran arasındaki çatışmaların şubat sonunda başlamasından bu yana arz kesintisi endişeleri petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon baskısı büyük merkez bankalarının faiz artırma ihtimalini de güçlendirdi.