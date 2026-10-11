Kripto Para

Ledger, 9 Ekim’deki cüzdan hırsızlığında satıcı bağlantısını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ledger, 9 Ekim’deki hırsızlık vakalarının CryptoBilis üzerinden alınan cihazlarda görüldüğünü açıkladı.
  • 📉 Blokzincir araştırmacıları, kaybın 86 milyon doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor ve bazı vakalar $BTC dahil farklı varlıkları kapsıyor.
  • 🛑 CryptoBilis tüm donanım cüzdanı satışlarını durdurdu.
  • 🔒 Ledger, yetkili satıcı zincirinde ve cihaz güvenliğinde ek önlemler aldığını duyurdu.
Onur Atam
Onur Atam

Donanım cüzdanı üreticisi Ledger, 11 Ekim tarihli açıklamasında 9 Ekim’de ortaya çıkan kripto varlık hırsızlığı vakalarının yalnızca Güneydoğu Asya’daki yetkili satıcısı CryptoBilis üzerinden satın alınan cihazlarda tespit edildiğini duyurdu. Şirket, etkilenen cihaz sayısının sınırlı olduğunu bildirdi ancak kaç cüzdanın tehlikeye girdiğine dair net bir sayı paylaşmadı.

İçindekiler
1 İnceleme yetkili satıcı hattında yoğunlaştı
2 Kayıp tutarı için 86 milyon dolar tahmini gündemde
3 Satışlar durduruldu, güvenlik önlemleri artırıldı

İnceleme yetkili satıcı hattında yoğunlaştı

Ledger, olayın kendi sistemlerini ve doğrudan yaptığı satışları etkilemediğini vurguladı. Şirket, hırsızlıkların nasıl gerçekleştiğini belirlemek için ilgili kurumlarla birlikte çalıştığını, etkilenen müşterilerle de doğrudan iletişime geçtiğini açıkladı. Ledger, kripto varlıkların güvenli biçimde saklanması için kullanılan donanım cüzdanlarıyla tanınan bir Fransız teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Ledger, etkilenen cihaz sayısının sınırlı kaldığını, ancak olayın boyutuna ilişkin kesin sayının henüz açıklanmadığını bildirdi.

Olayla ilgili ilk bulgular, soruşturmanın tedarik zinciri tarafına yöneldiğini gösteriyor. Daha önce bir müşteriye ait riskli cihazlardan birinde izinsiz yerleştirilmiş bir donanım bileşeni bulunduğu açıklanmıştı. Bu durum, bazı cüzdanların müşterilere ulaşmadan önce fiziksel olarak değiştirilmiş olabileceği endişesini artırdı.

Kayıp tutarı için 86 milyon dolar tahmini gündemde

Blokzincir araştırmacıları, toplam kaybın 86 milyon doların üzerinde olabileceğini hesaplıyor. Buna karşın bu tutar henüz resmi olarak doğrulanmadı. Soruşturmayı yürüten ekipler, bildirilen tüm hırsızlıkların aynı müdahale yöntemiyle bağlantılı olup olmadığını da netleştirmeye çalışıyor.

Şirket, olayın kendi altyapısından kaynaklanmadığını ve doğrudan satış kanalının bu vakalardan etkilenmediğini vurguladı.

Soruşturmada öne çıkan başlıklardan biri, fiziksel müdahalenin tekil bir olay mı yoksa daha geniş bir dağıtım sorununun parçası mı olduğu sorusu oldu. Mevcut inceleme, farklı kullanıcılarda görülen kayıpların aynı donanım değişikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Satışlar durduruldu, güvenlik önlemleri artırıldı

Gelişmelerin ardından CryptoBilis, yeni bir duyuruya kadar tüm donanım cüzdanı satışlarını durdurduğunu açıkladı. Ledger ise yetkili satıcı sistemini de kapsayan tedarik zinciri güvenliğini güçlendirdiğini, ayrıca cihazlarda fiziksel müdahaleye karşı ek koruma adımları attığını bildirdi.

Şirket, dağıtım ortaklarına ürünlerin yalnızca yetkili kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini hatırlattı. İade edilen cihazların yeniden satışa sunulmaması yönündeki uyarı da bu çerçevede yeniden öne çıkarıldı.

Ledger, sorunun yalnızca kendi markasıyla sınırlı görülmemesi gerektiğini belirterek diğer donanım cüzdanı sağlayıcılarına ve güvenlik araştırmacılarına da fiziksel müdahale girişimlerine karşı sektör genelinde daha güçlü önlemler alınması çağrısında bulundu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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