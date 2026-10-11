Strategy, 848 bin BTC ile yeni alım için hazırlığını sürdürdü

Michael Saylor, finansal piyasalarda yeni işlem haftası başlamadan önce şirketin Bitcoin hazinesine işaret eden yeni bir grafik paylaştı. 11 Ekim 2026 tarihli paylaşımda 117 alım noktası yer aldı ve Saylor, sık kullandığı “Turuncu için her zaman daha fazla yer var” ifadesini yineledi. Strategy, bilançosunda 848 bin BTC tutuyor. Bu miktarın piyasa değeri 70,48 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yaklaşık %4,04’üne karşılık geliyor.

Finansman aracında teknik baskı oluştu

Şirketin son dönemde kullandığı temel kaynak toplama aracı olan STRC imtiyazlı hisseleri, 5 ile 9 Ekim haftasında 100 dolarlık nominal değerin altına geriledi. Fiyat aralığı 99,43 dolar ile 99,66 dolar arasında kaldı. Bu durum, Strategy’nin iç finansman kurallarını devreye soktu ve yeni hisse ihracıyla Bitcoin alımının önünü geçici olarak kapattı.

Strategy, Michael Saylor’ın yön verdiği ve büyük ölçekli Bitcoin birikimiyle tanınan kurumsal hazine yapısıyla öne çıkıyor. Şirketin bu modelinde, belirli menkul kıymetler nominal değerin altına düştüğünde geri alım mekanizması otomatik olarak çalışıyor.

STRC hisseleri nominal değerin altına indiğinde şirket yeni ihraçla kripto varlık alımı yapamıyor; bunun yerine iskontolu kendi menkul kıymetlerini geri alarak fiyatı desteklemesi gerekiyor.

Bu mekanizma nedeniyle söz konusu hafta içinde STRC kanalı üzerinden gerçekleştirilen Bitcoin alımı 0,00 BTC oldu. Böylece piyasada görülen yavaşlama, şirketin alım iştahından çok kullandığı aracın teknik sınırlarından kaynaklandı.

Alternatif kaynaklar devrede kaldı

Buna karşın Strategy’nin toplam 12,69 milyar dolarlık daha geniş finansman yapısı işlemeye devam etti. Şirket, tek bir araca bağlı kalmadan farklı kredi ve menkul kıymet kanallarıyla likidite sağlamayı sürdürüyor. Saylor’ın son paylaşımı da bu nedenle yeni alım dalgası öncesinde hazırlığın korunduğu şeklinde yorumlanıyor.

STRC baskı altındayken, başka bir menkul kıymet sınıfı olan STRF nominal değerin üzerinde işlem gördü. STRF fiyatı 103,98 dolara ulaştı ve likidite kaynağı olarak öne çıktı. Nitekim şirketin yakın dönemde coin başına 85.838 dolardan yaptığı 334 BTC’lik alım, STRC dışındaki kaynakların da kullanılabildiğini gösterdi.

Son 334 BTC alımı, şirketin yalnızca STRC’ye bağlı kalmadan da kaynak yaratabildiğini ortaya koydu.

Portföy maliyeti ve mevcut değerleme

Strategy’nin tüm Bitcoin portföyündeki ortalama alış maliyeti coin başına 75.436 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin fiyatı 83 bin doların üzerinde seyrettiği için şirketin portföyü kağıt üzerinde artıda kalıyor. Buna rağmen piyasa, şirketin net varlık değerini sınırlı bir iskontoyla fiyatlıyor. mNAV Basic çarpanı 0,92x düzeyinde hesaplanıyor.

Şirketin geri alım zorunluluğu da bu iskontonun etkisini kısmen dengeliyor. Menkul kıymet fiyatı nominal değerin altına indiğinde başlatılan geri alımlar, ilgili enstrüman üzerindeki baskıyı azaltırken bilanço yönetiminde esneklik sağlıyor. Son tablo, Strategy’nin bir kanalda yavaşlasa da genel alım kapasitesini koruduğunu gösteriyor.