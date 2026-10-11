XRP Ledger’daki acil güncelleme, merkeziyet tartışmasını büyüttü

XRP Ledger doğrulayıcılarından XRP Kuwait, acil ağ güncellemesinin ardından bağımsızlığını yitirdiği yönündeki suçlamalara açık bir yanıt verdi. Düğüm operatörlerinin kritik güvenlik yaması xrpld 3.4.1 sürümünü neredeyse aynı anda kurması, kripto para topluluğunda merkeziyet tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Koordinasyon ile kontrol ayrımı

XRP Kuwait, ortak risk değerlendirmesiyle eş zamanlı müdahalenin merkezi kontrol anlamına gelmediğini savundu. Doğrulayıcı, tehditlere karşı koordineli hareket etmenin bağımsız karar alma yetisini ortadan kaldırmadığını vurguladı. XRP Kuwait, XRP Ledger üzerinde işlem doğrulayan bağımsız bir doğrulayıcı olarak ağdaki uzlaşma sürecine katkı sağlıyor.

XRP Kuwait temsilcileri, operatörlerin bir güncellemeyi birlikte uygulamasının tek başına merkezi kontrol kanıtı sayılamayacağını, koordinasyon ile kontrolün aynı şey olmadığını ve ortak müdahaleye katılmanın bağımsız muhakemenin yerini almadığını belirtti.

Tartışmanın merkezinde, ödeme motorunda tespit edilen bir tamsayı taşması açığı yer aldı. 2015’ten bu yana kodda bulunduğu aktarılan bu hata, yüzlerce alım satım teklifinin işlendiği durumda toplam değerin değişken sınırını aşmasına ve sıfırlanmasına yol açabiliyordu.

Bu durumda alıcılar tam tutarı alırken göndericinin hesabından yalnızca çok küçük bir kalan düşülüyordu. Aradaki fark ise XRP ihraç kurallarının dışında, yetkisiz şekilde yeni XRP üretilmiş gibi bir sonuç doğuruyordu.

Koruma mekanizması da yetersiz kaldı

Tepkinin büyümesinde, invariant check olarak bilinen yerleşik koruma mekanizmasının da benzer bir taşma nedeniyle sorunu saptayamaması etkili oldu. Bu koruma yazılım yükseltmesinin ardından düğümlerde hemen devreye alındığı için, ağ genelinde bir oylama yapılmadan kapsamlı değişikliklerin uygulanması eleştirilere neden oldu.

Mini sözlük: Tamsayı taşması, bir sayısal değişkenin taşıyabileceği en yüksek değerin aşılmasıyla sonucun hatalı biçimde sıfırlanması ya da beklenmedik bir değere dönmesidir. Blokzincir yazılımlarında bu tür açıklar, bakiye ve işlem hesaplarında kritik bozulmalara yol açabilir.

İkinci bir yama da XLS 56 kapsamındaki Batch mekanizmasında görülen başka bir açığı kapattı. Sunucuların gerekli RawTransaction sarmalayıcısı olmadan iç işlemleri kabul etmesi, yazılım sürümleri arasında ayrışma, uzlaşma anlaşmazlığı ve olası bir blokzincir durması riski yaratıyordu. Bu düzeltme, 9 Ekim’de ana ağda etkinleşen fixBatchV1_2 değişikliğiyle bağlantılı şekilde devreye alındı.

Vakıf kayıp yaşanmadığını açıkladı

XRPL Foundation, açıkların saldırganlar bunlardan haberdar olmadan önce giderildiğini açıkladı. Kurum, herhangi bir fon kaybı kaydedilmediğini duyurdu. Eski sürümleri çalıştıran tüm sunucuların da artık amendment block durumuna alındığı ve senkronizasyondan çıkarıldığı belirtildi.

XRP Kuwait, XRPL ağında merkeziyetsizlikle ilgili yapısal sorunlar bulunduğunu kabul ederken, kritik anlarda defter istikrarını korumaya yönelik hızlı ve koordineli savunmanın gerçek bağımsızlıkla çelişmediğini savunuyor.

Buna karşın asıl gerilim, doğrulayıcıların acil durumda ne ölçüde uyumlu hareket ettiği üzerinden sürüyor. XRP Kuwait, ağın merkeziyetsizlik bakımından zorluklar yaşadığını kabul etti ancak hızlı güvenlik müdahalesinin teknolojik özerkliğe aykırı görülmemesi gerektiğini ifade etti.