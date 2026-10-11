XRP Ledger’da kritik düzeltme paketi 23 Ekim’de devreye girebilir

XRP Ledger ağında bir dizi teknik düzeltme ve iyileştirmenin önümüzdeki günlerde devreye alınması hedefleniyor. XRPScan verilerine göre fixCleanup3_4_0 adlı değişiklik için iki haftalık etkinleştirme süreci 5 Ekim 2026’da başladı. En erken aktivasyon zamanı ise 23 Ekim 2026 saat 09.34 UTC olarak kayda geçti.

Onay eşiği yakından izleniyor

Değişikliğin yürürlüğe girmesi için doğrulayıcı desteğinin yüzde 80’in üzerinde kalması gerekiyor. Bu oran bir kez bile yüzde 80’e düşer ya da altına inerse teklif reddedilecek ve 14 günlük sayaç yeniden başlayacak. Şu anda 32 doğrulayıcıdan 26’sı lehte oy verdiği için destek oranı yüzde 81,25 seviyesinde bulunuyor.

fixCleanup3_4_0 paketi, XRP Ledger protokolünün referans sunucu uygulaması olan xrpld’nin 3.4.0 sürümüyle yayımlandı ve 17 Eylül 2026’da oylamaya açıldı. xrpld, ağdaki düğümlerin ortak kurallarla çalışmasını sağlayan temel yazılım katmanı olarak biliniyor.

Doğrulayıcı desteğinin yüzde 80’in üzerinde korunması gerekiyor; oran bu eşiğe gerilerse değişiklik reddediliyor ve oylama süreci baştan başlıyor.

Hangi alanlarda düzeltme içeriyor

Paket; Single Asset Vaults, Lending Protocol, otomatik piyasa yapıcılar, izinli DEX yapısı, trust line kayıtları, NFT’ler, MPT’ler, Escrow, Sponsorship, işlem imzalama ve yetki devri gibi birçok bileşeni kapsıyor. Düzenleme, son dönemde devreye alınan Permission Delegation ve Batch değişikliklerinin ardından ağdaki yetki yapısını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Özellikle Permission Delegation tarafında önemli bir açık kapatılıyor. Bu düzeltme etkinleşene kadar kullanıcılar PaymentBurn adlı ayrıntılı izni güvenli biçimde devredemiyor. Mevcut durumda bu izne sahip bir delegenin bazı koşullarda yeni fungible token basabilmesi mümkün olabiliyor. Düzeltme, bu istenmeyen sonucu ortadan kaldırırken diğer ayrıntılı izinleri etkilemiyor.

fixCleanup3_4_0 etkinleşene kadar kullanıcılar PaymentBurn iznini devredemiyor; mevcut yapı bazı koşullarda yeni token üretimine kapı aralayabiliyor.

AMM, NFT ve Escrow tarafında teknik değişiklikler var

Düzeltme paketi, izinli DEX tarafında silinmiş alan tekliflerini değişmezlik kontrolü dışında tutuyor. Böylece bir alandaki teklifin başka bir alandaki teklifle değiştirilmesi artık kural ihlali üretmeyecek. Ayrıca alan doğrulamaları da daha sıkı hale getiriliyor.

AMMClawback işlemlerinde de iki ayrı sorun ele alınıyor. Tamsayı yuvarlama nedeniyle sıfıra inen MPT tutarlarında sessizce sıfır geri alma yapılmasının önüne geçiliyor. Bunun yanında, eşleşen varlık kaydının otomatik oluşturulması gerektiğinde sahiplik rezervi kontrolü aşılabilecek; böylece uyumluluk amaçlı geri alma işlemleri rezerv şartı nedeniyle engellenmeyecek.

Paket ayrıca sahte XRP tutarı içeren NFT tekliflerini reddediyor, bir IOU ihraççısının kendi para birimiyle oluşturduğu NFToken tekliflerinde kendi küresel dondurma kuralından muaf tutulmasını sağlıyor ve EscrowCancel ile EscrowFinish işlemlerinde sahip rezervini geri kullanıma açıyor. Bu sayede rezerv sınırında sahibine IOU iadesi başarısız olmayacak.

Vault ve kredi işlemlerinde tutarlılık hedefleniyor

VaultDeposit, VaultWithdraw ve VaultClawback işlemlerindeki hassasiyet ve yuvarlama sorunları da bu paketle düzeltiliyor. Amaç, bir kasanın izlenen toplam varlığı, kullanılabilir varlığı ve pay arzı arasındaki hesap bütünlüğünü korumak. Single Asset Vaults ile Lending Protocol için dondurma, yetkilendirme, kimlik bilgisi ve hedef adres denetimleri de yeniden düzenleniyor.

Bu kapsamda temerrüde düşen kredilerin varlık dondurma kapsamı dışında tutulması, işlem tarafı olamayacak sözde hesapların reddedilmesi, izinli alanlara yönelik çekim adreslerinin doğrulanması ve bakiyesi sıfır çizgisini aşan PaymentBurn ödemelerinin engellenmesi planlanıyor.