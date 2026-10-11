BITCOIN (BTC)

Bitcoin 82.800 dolar eşiğinde yıl sonu yönünü arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 82.800 dolar çevresinde kritik bir sınav veriyor.
  • 📉 Analistler, küresel likidite zayıflığının $BTC üzerinde baskı kurduğunu aktarıyor.
  • 🏦 27 ve 28 Ekim'deki Fed toplantısı öncesinde risk iştahı sınırlı kalıyor.
  • 📊 Ekim 2025'teki 126.080 dolar zirvesine rağmen uzun vadeli yatırımcılar satışta acele etmiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin 82.900 ile 83.000 dolar aralığında sıkışırken piyasa, teknik açıdan kritik görülen 82.800 dolar bölgesine odaklandı. Sonbahardaki güçlü yükselişin ardından gelen bu geri çekilme, teknik analizde sert yeniden test olarak tanımlanan bir sürece işaret ediyor. Bu yapı, fiyatın daha önce aştığı seviyeye dönerek alıcıların gücünü sınaması anlamına geliyor.

İçindekiler
1 Küresel likidite baskısı öne çıkıyor
2 Grafikte öne çıkan seviyeler
3 Fed toplantısı öncesi temkinli görünüm
4 Uzun vadeli yatırımcılar satışta acele etmiyor

Küresel likidite baskısı öne çıkıyor

TechCharts analisti Aksel Kibar, küresel hisse piyasalarında mayıs 2026’dan bu yana kırılım sonrası yeniden testlerin ve daha sert geri dönüşlerin öne çıktığını söyledi. TechCharts, teknik analiz odaklı piyasa değerlendirmeleriyle bilinen bir araştırma platformu olarak takip ediliyor.

Küresel likidite ve ivme eksikliği nedeniyle büyük varlıklar artık kesintisiz yükselemiyor. Aynı durum kripto varlıklar için de geçerli olabilir.

Kibar’a göre mevcut ortamda likidite zayıflığı ve ivme kaybı, güçlü yükselişlerin ardından daha derin düzeltmeleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle daha önce uzun süre devam eden yükseliş eğilimi, daha sert bir teknik sıfırlanma dönemine dönüştü.

Grafikte öne çıkan seviyeler

Günlük BTC/USD grafiğinde son aylardaki hareket belirgin bir sıra izledi. Bitcoin temmuzda 57.800 dolara kadar geriledikten sonra taban oluşturdu. Eylülde 71.500 ve 76.100 dolar seviyelerinin aşılmasıyla yukarı yönlü ivme güç kazandı. Ekimde ise fiyat 82.800 dolar bandına geri döndü ve piyasanın ana sınavı bu bölgede toplanmış durumda.

DönemSeviyeGelişme
Temmuz57.800 dolarTaban oluşumu görüldü
Eylül71.500 dolarYukarı kırılım gerçekleşti
Eylül76.100 dolarİvme güçlendi
Ekim82.800 dolarSert yeniden test sürüyor

Analist, alıcıların 82.800 dolar seviyesini koruması halinde bu bölgenin 90.000 dolara doğru yeni bir hareket için zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Buna karşılık bu desteğin kaybedilmesi, fiyatı yaz aylarındaki yatay bantlara geri taşıyabilir.

Fed toplantısı öncesi temkinli görünüm

Piyasadaki soğuma yalnızca grafiklerle sınırlı değil. Yatırımcılar, 27 ve 28 Ekim tarihlerindeki ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde daha temkinli hareket ediyor. Sıkı para politikası tonunun korunabileceği beklentisi, riskli varlıklardan çıkışı ve devlet tahvilleri gibi daha güvenli araçlara yönelimi destekliyor.

Merkeziyetsiz tahmin platformlarında da benzer bir yaklaşım görülüyor. Katılımcılar, Bitcoin’in psikolojik açıdan önemli 80.000 dolar eşiğinin altına geçici olarak inme olasılığını yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

Uzun vadeli yatırımcılar satışta acele etmiyor

Buna rağmen piyasada belirgin bir panik havası oluşmuş değil. Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü 126.080 dolarlık zirvenin yaklaşık üçte bir altında işlem görse de büyük ve uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını hızla kapattığına dair bir işaret bulunmuyor.

Aksel Kibar, piyasa hissiyatını kısa bir ifadeyle özetliyor: Hala tutuyor.

Önümüzdeki birkaç günde 82.800 dolar çevresinde verilecek tepki, Bitcoin’in yıl sonuna kadar hangi yönde hareket edeceği açısından belirleyici olabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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