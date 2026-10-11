Cardano’da 2 saatlik grafikte ölüm kesişimi oluştu

Cardano’da kısa vadeli görünüm, 2 saatlik grafikte oluşan ölüm kesişimi sonrası yeniden öne çıktı. Bu yapı, 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıktı. Piyasa katılımcıları şimdi bu sinyalin satış baskısını güçlendirip güçlendirmeyeceğini izliyor.

Kısa vadeli görünüm zayıfladı

Ölüm kesişimi genellikle düşüş yönlü bir teknik sinyal olarak kabul edilse de, tek başına daha derin bir geri çekilmenin kesin işareti sayılmıyor. Özellikle kısa vadeli grafiklerde görülen bu tür kesişimlerin, daha geniş piyasa eğilimi ve işlem hacmiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Cardano geçen hafta kar satışlarının etkisiyle 0,283 dolara kadar yükseldikten sonra üç gün üst üste gerileyerek 0,224 dolara indi. Bu düşüşün ardından fiyat toparlanarak 0,259 dolara çıktı ancak sonrasında yeniden sınırlı bir geri çekilme yaşandı. ADA son 24 saatte %2,74 düşüşle 0,248 dolara gerilerken, haftalık kayıp %0,8 seviyesinde kaldı.

2 saatlik grafikte görülen ölüm kesişimi, tek başına yeni bir düşüş dalgasını doğrulamıyor; asıl belirleyici unsur, satışların sürüp sürmeyeceği ya da fiyatın bu zayıf görünümü geçersiz kılacak ölçüde toparlanıp toparlanamayacağı olacak.

Yanıltıcı sinyal riski sürüyor

Hareketli ortalama kesişimleri gecikmeli göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle yatay seyreden ya da sert yön değişimlerinin görüldüğü piyasalarda yanıltıcı sonuçlar üretme riski bulunuyor. Alım hacminde belirgin artış yaşanması veya fiyatın ilgili ortalamaların üzerine kalıcı biçimde dönmesi halinde, mevcut negatif görünüm zayıflayabilir.

Teknik görünümde 0,29 dolar bölgesi önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Fiyat 6 Ekim 2026 tarihinde bu seviyeye yaklaşmasının ardından geri çekilmişti. Aşağıda ise 0,227 ve 0,213 dolar seviyeleri yakın destek bölgeleri olarak izleniyor. Böyle dönemlerde grafik yapıları, kritik ortalamalar ve makro gündem birlikte takip ediliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Hareketli ortalama kesişimleri, özellikle dalgalı ve bant içinde seyreden piyasalarda, zaman zaman yanlış sinyal üretebiliyor.

Ekosistemde eğitim ve altyapı adımları

Fiyat hareketlerindeki baskıya karşın Cardano ekosisteminde gelişmeler sürüyor. Cardano Foundation, bu sonbaharda University of Nicosia bünyesindeki Blockchain and Digital Assets programına katılacak. Vakıf, program kapsamında Cardano’nun temel yapısını anlatacak ve Advanced Track için 25 kişilik kontenjana sponsor olacak.

Öte yandan programlanabilir token standardı CIP 0113 ana ağda devreye alındı. Cüzdan, blok gezgini ve araç geliştiren ekiplerin bu standarda destek vermeye başladığı aktarıldı. Bu adımın, Cardano altyapısında token kullanım alanlarını genişletmesi bekleniyor.