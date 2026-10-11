BNB, 730 dolar eşiğinde yön arıyor

BNB fiyatı son günlerde 740 ile 751 dolar aralığında işlem görürken, 800 ile 810 dolar bandında tekrarlanan satışlarla karşılaştı. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre varlık, dört saatlik yükselen kanalın altına sarktı ve günlük grafikte 746 dolar civarındaki Fibonacci düzeltme seviyesinin de altına indi. Bu tablo, kısa vadede alım iştahının zayıfladığına işaret ediyor.

730 dolar bölgesi iki senaryonun merkezinde yer alıyor

BNB, Binance ekosisteminin yerel varlığı olarak işlem ücretleri, ağ kullanımı ve çeşitli uygulamalarda rol oynuyor. Son teknik görünüme göre 725 ile 730 dolar aralığı, hem olası toparlanma hem de daha derin geri çekilme açısından kritik bölge olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa alıcıların yeniden güç toplaması mümkün olabilir; aşağı yönlü kırılma ise satış baskısını artırabilir.

Cryptorphic, BNB’nin 760 dolar üzerinde kaldığı dönemde görünümün daha güçlü olduğunu değerlendirirken, son tabloda kaybedilen seviyeler geri alınmadıkça aşağı yönlü riskin sürdüğünü aktarıyor.

Aynı analizde 719, 706 ve 674 dolar seviyeleri sıradaki destek bölgeleri arasında gösterildi. Buna karşılık 746 doların yeniden aşılması, kısa vadeli baskının hafiflemesi açısından önemli kabul ediliyor. Analistler bu seviyeleri kesin dönüş noktaları olarak değil, fiyatın tepki verebileceği olası alanlar olarak değerlendiriyor.

İkili dip olasılığı 800 doları yeniden gündeme getirdi

Başka bir dört saatlik değerlendirmede ise 727 ile 733 dolar bölgesinde ikili dip oluşma ihtimali ele alındı. Bu yapı, fiyatın benzer bir dip bölgesini ikinci kez test etmesi ve ardından ara direnç alanını aşması halinde daha anlamlı hale geliyor. Sadece iki kez taban denemesi yapılması, formasyonun tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Mini sözlük: İkili dip, fiyatın benzer seviyelerde iki ayrı dip yaptıktan sonra toparlanma denediği teknik yapı olarak bilinir. Formasyonun güç kazanması için iki dip arasındaki ara tepenin üzerindeki bölgenin aşılması gerekir.

Bu senaryoda 754 ile 756 dolar aralığı doğrulama bölgesi olarak izleniyor. Fiyatın bu bandın üzerine çıkması ve ardından bu alanı koruması halinde ilk etapta 775 ile 780 dolar, sonrasında ise 800 dolar yeniden hedef haline gelebilir. 730 dolardan 800 dolara uzanan hareket yaklaşık yüzde 9,6’lık artış anlamına geliyor.

Analist gandreou007, 727 ile 733 dolar bandında oluşabilecek ikinci tabanın korunması halinde toparlanma ihtimalinin güçlenebileceğini, ancak 714 doların altına sarkılması durumunda bu yapının geçerliliğini yitirebileceğini aktarıyor.

Günlük grafikte zayıflama 700 ile 680 dolar bandını gündemde tutuyor

Günlük grafikte paylaşılan ayrı bir değerlendirme ise yükselen takoz yapısına işaret ediyor. Bu tür yapılar, özellikle üst bölgelerde alımların zayıfladığı dönemlerde aşağı yönlü kırılma riski taşıyabiliyor. BNB tarafında 800 ile 810 dolar aralığında görülen tekrar eden başarısız denemeler de bu görüşü destekliyor.

Seviye Anlamı Senaryo 725 ile 730 dolar Ana destek bölgesi Korunursa tepki alımı görülebilir 754 ile 756 dolar İkili dip doğrulama alanı Aşılırsa toparlanma güç kazanabilir 800 ile 810 dolar Güçlü direnç bölgesi Üzeri kalıcı olursa olumsuz görünüm zayıflayabilir 700 ile 680 dolar Alt destek bandı 725 dolar altı kapanışta gündeme gelebilir

Analistlerin ortaklaştığı nokta, 725 ile 730 dolar aralığının belirleyici olduğu yönünde. Günlük kapanışın bu bölgenin altında gerçekleşmesi durumunda 700 ile 680 dolar bandı daha güçlü biçimde izlenebilir. Buna karşılık 810 doların üzerinde kalıcı bir hareket, aşağı yönlü senaryoyu zayıflatabilir.

Mevcut görünümde BNB, zayıflayan kısa vadeli momentum ile destekten gelebilecek olası tepki arasında sıkışmış durumda. 746 doların ve ardından 754 ile 756 dolar bandının geri alınması toparlanma ihtimalini artırabilir. 725 doların altındaki kalıcı seyir ise daha düşük destek seviyelerini öne çıkarabilir.