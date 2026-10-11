Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken satış baskısı zayıflıyor

Shiba Inu fiyatı 0.00000541 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, eylül sonundaki 0.00000626 dolar seviyesine yakın zirvenin ardından ekim ayının ilk günlerinde sert geriledi. Son veriler ise satış hızının yavaşlıyor olabileceğine işaret ediyor. Borsa akışları, yatırımcıların tümüyle çıkışa yönelmediğini, bir bölümünün tokenlerini borsalardan çekmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Borsa akışlarında çıkışlar öne geçti

Son 24 saatte borsalara yaklaşık 133.8 milyar SHIB giriş yaptı, buna karşılık 161.1 milyar SHIB borsalardan çıktı. Böylece net akış eksi 27.3 milyar SHIB olarak kaydedildi. Bu tablo, kısa vadede borsalara satış amacıyla gönderilen miktardan daha fazlasının kişisel cüzdanlara taşındığını ortaya koyuyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor. Borsa akış verileri ise bir tokenin alım satım platformlarına giren ve çıkan miktarını izliyor. Yatırımcıların varlıklarını borsadan çekmesi, çoğu durumda elde tutma eğiliminin arttığına işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Net akış, borsalara giren token miktarı ile çıkan token miktarı arasındaki farkı ifade eder. Sonuç negatifse, borsalardan çıkan varlık miktarı girişlerden daha yüksektir.

Borsalardan çıkan SHIB miktarının girişleri aşması, piyasada satış isteğinin tamamen ortadan kalktığını göstermese de kısa vadede sınırlı bir toparlanma zemini oluşturabiliyor.

Bununla birlikte zincir üstü göstergeler tek yönlü bir görünüm sunmuyor. Yedi günlük ortalama girişlerin son bir günde yaklaşık yüzde 13 artması, bazı yatırımcıların hala satış hazırlığında olduğunu gösteriyor. Bu nedenle net çıkış verisi olumlu kabul edilse de piyasada temkinli duruş sürüyor.

Fiyat için kritik bölge 0.00000560 dolar

SHIB, uzun vadeli ortalamanın bulunduğu 0.00000560 dolar seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Fiyatın 0.00000550 ile 0.00000560 dolar aralığında birkaç kez geri çevrilmiş olması, bu bandı kısa vadeli ana eşik haline getirdi. Son mumda 0.00000530 dolar bölgesi korunurken, 6 Ekim’de görülen 0.00000510 dolar seviyesi bir sonraki önemli taban olarak öne çıkıyor.

0.00000510 doların altında kalıcı bir kapanış gelmesi halinde toparlanma beklentisi zayıflayabilir. Bu durumda 0.00000470 ile 0.00000450 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Söz konusu bölge, yaz aylarında oluşan dip alanı olarak izleniyor.

0.00000560 doların üzerinde güçlü hacimle gerçekleşecek bir kapanış, alıcıların yeniden kontrol sağlamasına yol açabilir; bu senaryoda 0.00000580 ve ardından 0.00000600 dolar seviyeleri izlenebilir.

Borsa rezervlerinde gerileme sürüyor

Borsalarda tutulan toplam SHIB miktarını gösteren rezerv verisi de yaklaşık bir haftadır aşağı yönlü seyrediyor. Rezervlerin dolar cinsinden değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1.5 gerileyerek 471.5 milyon dolara indi. Borsalardaki hazır arzın azalması, ani satış için erişilebilir token miktarını düşürdüğü için zaman içinde fiyat üzerinde destekleyici etki yaratabilir.

Buna karşın kısa vadeli görünüm, fiyatın kritik eşiklerin altında kalması nedeniyle kırılganlığını koruyor. Net çıkışların sürmesi alım tarafını güçlendirebilir, ancak girişlerdeki artışın devam etmesi durumunda aşağı yönlü baskı yeniden belirginleşebilir.