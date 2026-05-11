Bitmine haftalık ETH alım hızını 26.659 adede düşürdü toplam stok 5,2 milyon ETH’yi aştı

  • 💥 Bitmine haftalık ETH alımını 26.659 adede çekip toplam stokunu 5,2 milyon ETH’ye çıkardı.
  • ETH’de yüzde 5 arz hedefi için alım hızı önemli ölçüde yavaşladı ve bu hamle piyasada dikkat çekti.
  • 🚨 4,7 milyon ETH staking ile şirketin portföyünde büyük dönüşüm yaşandı.
  • En önemli nokta: $ETH için kurumsal birikim ve staking ilgisi piyasadaki yönelimleri değiştirmeye aday.
Bitmine Immersion Technologies, Ethereum (ETH) biriktirme stratejisindeki değişikliğe dikkat çekti. Şirket yönetim kurulu başkanı Tom Lee tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitmine’ın hafta başına yaptığı ETH alımlarında son dönemde belirgin bir yavaşlama yaşanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta 26.659 adet ETH satın aldı. Bu tutarın güncel fiyatlarla yaklaşık 63 milyon dolara denk geldiği belirtildi.

Yavaşlama sinyali ve hedefler

Bitmine’in son alım miktarı, geçtiğimiz haftalardaki ortalama haftalık alış hacminin yaklaşık dörtte biri düzeyinde kaldı. Tom Lee, geçen hafta Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Haftalık 100.000 ETH’nin üzerindeki alım hızımızı düşürmeye karar verdik. Önceki tempomuzla ilerlesek, temmuz ortasında yüzde 5 hedefine ulaşacaktık.” ifadelerini kullandı.

Bitmine sözcüsü, artık alış temposunu azaltmayı gündeme aldıklarını, bu kararın şirketin uzun vadeli “Ethereum arzının yüzde 5’ine ulaşma” hedefinin yakınlaşmasından kaynaklandığını vurguladı.

Bitmine, mevcut ETH bakiyesini 5,2 milyon adedin üzerine taşıyarak piyasadaki toplam arzın yüzde 4,31’ini elinde bulunduruyor. Bu veri, pazartesi günü kamuoyuna paylaşılan şirket güncellemesinde de öne çıktı.

Piyasa ve yatırım portföyü

2026’nın başından bu yana şirketin toplamda 1 milyonun üstünde ETH alımı yaptığı açıklandı. Son dönemde kripto piyasasındaki düşüşlere rağmen Bitmine’ın sürekli alım yapmayı sürdüren nadir kurumsal yatırımcılardan biri olduğu görülüyor.

Şirketin ETH dışındaki varlıkları arasında 201 bitcoin, 775 milyon dolar nakit ve Beast Industries ile Eightco Holdings’teki hisseleri yer alıyor. Toplamda, Bitmine’ın nakit ve dijital varlık portföyünün büyüklüğü 13,4 milyar doları buldu.

Staking operasyonlarında büyüme

Şirket, ayrıca staking alanında önemli bir atılım yaptı. Bitmine, elindeki ETH’lerin yüzde 90’ından fazlasını, 4,7 milyon adetten fazlasını staking platformunda kullanıyor. Bu miktar yaklaşık 11,1 milyar dolar değerinde ve düzenli olarak staking ödülleri sağlıyor.

Kurumsal müşterileri de hedefleyen MAVAN adlı staking platformu, Bitmine’ın kendi bilançosunun yanında piyasadaki diğer aktörlere de hizmet vermeye başladı. MAVAN platformu 2026 yılı başında devreye alınmıştı.

Şirketten yapılan açıklamalarda, ETH fiyatındaki toparlanmanın yanı sıra yazılım ve büyüme odaklı hisselerdeki iyileşmenin, kripto piyasasında yeni bir “bahar” dönemi başlatmış olabileceği de dile getirildi.

Tom Lee, “ETH mayıs sonunda 2.100 doların üzerinde kapanırsa, bu üst üste üçüncü aylık yükseliş anlamına gelir ve bu, kripto boz piyasalarında daha önce görülmemiş bir durum olacak,” değerlendirmesini paylaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
