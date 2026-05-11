Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: İran’dan Rest, Beyaz Saray’dan “Sakin olun” açıklaması

Bilmeniz Gerekenler

  • İran: Hürmüz Boğazı'na derin dalış kabiliyetine sahip denizaltılar yerleştirdik - Tasnim
  • Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett: İran'ın ekonomisi çöküşün eşiğinde olduğu için İran görüşmelerinde aceleye gerek yok
  • Hassett: Son altı ayda çekirdek enflasyon ortalaması %2,6 oldu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin üst aralıkta oyalansa da kripto paralar pamuk ipliğine bağlık. 14-15 Mayıs tarihinde Trump ve Xi buluşacak ancak İran konusu halen oldukça sıcak. Pazar günü gelen cevabın ardından Trump oldukça kızsa da somut bir adım atılmadı. Somut adımı bugün İran duyurdu.

İran ve Beyaz Saray

İran ajanslarından Tasnim yazı hazırlandığı sırada Hürmüz Boğazına derin dalış kabiliyetine sahip denizaltıların yerleştirildiğini açıkladı. Hürmüz Boğazını kapatan İran petrol fiyatının sıçramasına neden olurken boğazdan geçen internet altyapı kablolarını da şantaj aracı olarak kullanıyor. Şimdi de denizaltıların boğazda göreve başladığının açıklanması muhtemelen ABD’nin olası yıkıcı saldırısına hazırlık için atılmış büyük bir adım.

Petrol halen 3 haneli fiyatlarda fakat Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hasset halen sakin olun, paniğe gerek yok diyor. Fed Başkanlığı için en güçlü aday olan Hasset Trump’ın ekonomi politikasını şekillendiren en önemli isimlerden. CNBC’ye yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle;

Hisse senetleri, beklentilerin üzerinde gelen kazançlar sayesinde iyi performans gösteriyor. Enflasyon mikroekonomik düzeyde düşüyor.

Son altı ayda çekirdek enflasyon ortalaması %2,6 oldu. Trump-Xi görüşmesine oldukça iddialı bir şekilde giriyoruz. İran’ın ekonomisi çöküşün eşiğinde olduğu için İran görüşmelerinde aceleye gerek yok. Yüksek enerji fiyatlarının ABD’de resesyona yol açması pek olası değil

Yapay zekayı yeni bir dev bürokrasinin onaylamasını istemiyorum. Fed başkanı olsaydım, arz şokunu aşardım.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitmine haftalık ETH alım hızını 26.659 adede düşürdü toplam stok 5,2 milyon ETH’yi aştı

Circle 222 milyon dolarlık ARC ön satışını tamamladı, proje değeri 3 milyar dolara ulaştı

11 Mayıs piyasalar ve kripto paralar son durum

Önemli: İran’ın ABD’ye cevabı ve kripto paralar

Yükseliş hızla tersine dönebilir, Kripto paralardaki gizli tuzak

10 Mayıs kripto para piyasaları son durum

Bitcoin’in 2030’a kadar 500 milyar dolarlık kısmı kuantum tehdidine karşı risk altında

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı STRC hisseleri 18 gün sonra toparlandı 43 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapıldı
Bir Sonraki Yazı Bitmine haftalık ETH alım hızını 26.659 adede düşürdü toplam stok 5,2 milyon ETH’yi aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitmine haftalık ETH alım hızını 26.659 adede düşürdü toplam stok 5,2 milyon ETH’yi aştı
Ekonomi Ethereum (ETH)
STRC hisseleri 18 gün sonra toparlandı 43 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapıldı
BITCOIN (BTC)
Trump markalı telefon projesinde 60 milyon dolar iade belirsizliği TRUMP token’da %97 değer kaybı
Kripto Para
Ronin ağı 12 Mayıs’ta Ethereum Layer 2’ye geçiyor RON fiyatı son 30 günde %30 yükseldi
DEFI Ethereum (ETH)
Bitcoin aSOPR göstergesi 9 gündür 1 seviyesinin üzerinde
BITCOIN (BTC)
Lost your password?