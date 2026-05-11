Son Dakika: İran’dan Rest, Beyaz Saray’dan “Sakin olun” açıklaması

Bitcoin üst aralıkta oyalansa da kripto paralar pamuk ipliğine bağlık. 14-15 Mayıs tarihinde Trump ve Xi buluşacak ancak İran konusu halen oldukça sıcak. Pazar günü gelen cevabın ardından Trump oldukça kızsa da somut bir adım atılmadı. Somut adımı bugün İran duyurdu.

İran ve Beyaz Saray

İran ajanslarından Tasnim yazı hazırlandığı sırada Hürmüz Boğazına derin dalış kabiliyetine sahip denizaltıların yerleştirildiğini açıkladı. Hürmüz Boğazını kapatan İran petrol fiyatının sıçramasına neden olurken boğazdan geçen internet altyapı kablolarını da şantaj aracı olarak kullanıyor. Şimdi de denizaltıların boğazda göreve başladığının açıklanması muhtemelen ABD’nin olası yıkıcı saldırısına hazırlık için atılmış büyük bir adım.

Petrol halen 3 haneli fiyatlarda fakat Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hasset halen sakin olun, paniğe gerek yok diyor. Fed Başkanlığı için en güçlü aday olan Hasset Trump’ın ekonomi politikasını şekillendiren en önemli isimlerden. CNBC’ye yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle;

“Hisse senetleri, beklentilerin üzerinde gelen kazançlar sayesinde iyi performans gösteriyor. Enflasyon mikroekonomik düzeyde düşüyor. Son altı ayda çekirdek enflasyon ortalaması %2,6 oldu. Trump-Xi görüşmesine oldukça iddialı bir şekilde giriyoruz. İran’ın ekonomisi çöküşün eşiğinde olduğu için İran görüşmelerinde aceleye gerek yok. Yüksek enerji fiyatlarının ABD’de resesyona yol açması pek olası değil Yapay zekayı yeni bir dev bürokrasinin onaylamasını istemiyorum. Fed başkanı olsaydım, arz şokunu aşardım.”