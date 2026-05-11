STRC hisseleri 18 gün sonra toparlandı 43 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapıldı

Kripto sektöründe yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Strategy, sermaye artırımı yöntemiyle hisse satışı ve bu gelirle Bitcoin alımı stratejisini bir süredir izliyor. Son dönemde ise şirketin ihraç ettiği STRC hisseleri, tarihinin en uzun süren değer kaybı sonrasında yeniden 100 dolar nominal değerine ulaştı. Bu gelişmenin ardından şirket, piyasa üzerinden hisse satışlarını tekrar başlattı ve elde edilen kaynakla agresif şekilde Bitcoin satın aldı.

STRC toparlanmasının ardından Bitcoin alımları hızlandı

Şirket, sadece geçtiğimiz hafta 43 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu işlemlerde ortalama BTC başına fiyat 80.340 dolar seviyesinde oluştu. Alımların, STRC hisseleriyle topladığı fon aracılığıyla yapıldığı bildirildi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin işlemleri son haftada bu fiyat seviyelerinden tamamlandı.

Günün ilk saatlerinde STRC’nin işlem hacmi de dikkat çekici düzeydeydi. Toplam 77.000 hisse el değiştirerek şirkete yaklaşık 3,78 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı. Bu sermayeyle 47 adet daha Bitcoin portföye katıldı. Şirket daha önce benzer hisse satışlarında, örneğin nisan ayında tek bir haftada 34.164 Bitcoin satın almıştı.

Temettü modeli yenileniyor

Nisan ayında STRC temettü ödemesinin ardından 18 gün süren toparlanma dönemi, yatırımcılara bu tür araçlarda temettü tarihlerinde volatilitenin ciddi şekilde yükseldiğini gösterdi. Şirket yönetimi bu döngüsel problemi çözmek amacıyla yeni bir temettü modeli gündeme getirdi. Yönetimin, temettü ödemelerinin ayda iki defa olacak şekilde değiştirilmesini hissedarların oyuna sunduğu açıklandı. Yatırımcıların bu değişikliğe dair oylaması 8 Haziran’a kadar devam edecek.

Şirket, yeni ödeme sistemiyle STRC fiyatındaki aşırı oynaklığın önüne geçilmesini hedefliyor. Eğer reform hissedarlardan onay alırsa, yeni yapıya göre ilk temettü dağıtımının en erken 15 Temmuz 2026’da yapılabileceği duyuruldu.

Strateji değişikliği ve yeni yaklaşımlar

Strategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin tarafındaki geleneksel “sürekli elde tut” politikasına uzun süre sadık kalmış bir yönetici olarak tanınıyor. Yakın dönemde Saylor ve şirketi, bu yaklaşımı daha esnek ve güncel bir iş modeline dönüştürdü. Artık stratejinin özünde, “net satıcı olmamak” ilkesi yer alıyor. Bunun anlamı, şirkete göre, temettü ödemesi için gerekirse Bitcoin satılabilecek ancak her satılan Bitcoin’e karşılık 10 ila 20 adet daha fazla Bitcoin alınacak.

Şirketin önceliği yine Bitcoin biriktirmeye dayanıyor. Ancak piyasa şartları ve yatırımcılara temettü ödemesi yükümlülükleri, belirli dönemlerde satış yapılmasını zorunlu kılabiliyor. Yine de bu dönemde dahi ana eğilim, sürekli Bitcoin varlığının büyütülmesi.

“Sürekli Bitcoin elde tutmak üzerine kurulu felsefe, artık net satıcı olmamak ilkesine dönüştü. Yani şirket, gerektiğinde temettü ödemeleri için BTC satabilir, ancak aynı anda portföyüne çok daha fazla Bitcoin eklemeye devam edecek.”

Hisse değerinin toparlanmasıyla beraber kısa sürede 43 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştiren şirket, bu yeni stratejisinin sonuçlarını gerçek piyasa koşullarında sınama imkanı bulmuş oldu.