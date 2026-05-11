Trump markalı telefon projesinde 60 milyon dolar iade belirsizliği TRUMP token’da %97 değer kaybı

  • 🚨 TRUMP token’da %97’lik rekor değer kaybı ve Trump Mobile telefonlarının teslimat belirsizliği gündemde.
  • Yaklaşık 600 bin kişi Trump Mobile için 60 milyon dolar ön ödeme yaptı; henüz kimse ürünü alamadı.
  • $TRUMP son aylarda büyük yatırımcıların çekilmesiyle küçük yatırımcıların elinde kaldı.
  • ⚠️ Ana konu: Hem telefon projesinde hem token’da vaat edilenin gerçekleşmemesi güven aşınmasına yol açtı.
ABD eski başkanı Donald Trump’ın adını taşıyan iki perakende odaklı girişim, lansmanlarının ardından geçen aylarda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Trump Mobile T1 telefonu için yaklaşık 600 bin kişi, 100’er dolarlık ön ödeme yaparak toplamda 60 milyon dolara yaklaşan bir sermaye oluşturdu. Ancak telefona sahip olan tek bir alıcı bile bulunmuyor. Mayıs 2026 itibarıyla herhangi bir ürün teslim edilmediği belirtildi.

Trump Mobile ve Sürekli Gecikmeler

Destekçiler Trump Mobile T1 için ödemelerini, markanın resmi şirketi T1 Mobile LLC üzerinden yaptı. Bu şirketin kullanım hakkı ve telif gelirlerinin yönetimi ise Donald Trump’a ait ticari varlıkların haklarını yöneten DTTM Operations LLC üzerinde bulunuyor. İlk açıklamalarda yaz sonunda gönderileceği belirtilen cihazın teslimat tarihi, kasım ayına, ardından aralığa ve son olarak 2026’nın ilk çeyreğine ertelendi. Web sitesinden ise artık net bir tarih paylaşılmıyor.

Nisan ayında kullanım şartlarında yapılan güncellemeyle, yapılan ön ödemelerin yalnızca “koşullu bir satın alma imkanı” sunduğu açıklandı. Yani şirket isterse ürünü satabilecek, bir alım taahhüdü bulunmayacak. Bu durum, ön ödemelerin iadesi veya cihaz teslimatı konusunda netlik olmamasına yol açtı. Şirket herhangi bir açıklama yapmadı.

TRUMP Token’da Ani Çıkış, Sert Düşüş

Donald Trump’ın adıyla piyasaya çıkan TRUMP adlı memecoin ise Ocak 2025’te 1,21 dolardan işlem görmeye başladıktan sonra 48 saat içinde 73 dolara kadar değerlenmişti. Ancak sonraki 16 ay boyunca istikrarlı şekilde düşüş gösterdi. Token pazartesi günü 2,45 dolar seviyesindeydi. Bu, rekor zirvesine göre %97, yılbaşına göre ise %82’lik bir kayba işaret ediyor.

Chainalysis’in tahminine göre, TRUMP token’ına yatırım yapan bireysel kullanıcılar toplamda 2 milyar dolara yakın zarar yaşadı. Lansmanda arzın %80’i Trump ile bağlantılı iki kurumda tutuldu. Bu tokenlar, mevcut fiyatlardan günde yaklaşık 500 bin dolar değerinde olacak şekilde, 2028 ortasına kadar kademeli olarak piyasaya sürülüyor. Ancak alıcı sayısının azalması baskı yaratıyor.

Dune Analytics’in verdiği bilgilere göre TRUMP’ın merkeziyetsiz borsalardaki günlük işlem hacmi, 20 Ocak 2025’te yaklaşık 7 milyar dolarlık zirveden 5 Mayıs 2026’da 16 milyon dolara kadar düştü. Aynı süreçte aktif kullanıcı sayısı da 400 binden 4 bin 200’e geriledi.

Token sahiplerinin %19’u lansmanda 1.000 dolar ve üzerinde TRUMP tutarken, bu oran günümüzde %2’ye kadar geriledi. Şu anda neredeyse tüm cüzdanlarda 1.000 doların altında TRUMP bulunuyor.

Talep Çıkmazı ve Siyasi Etkinlikler

Token’ın ilk döneminde yaşanan yükseliş, ardından yapılan büyük token satışları ve piyasaya giren yeni arz nedeniyle kalıcı olamadı. 2025 Temmuz’daki büyük token kilit çözülmesi öncesinde Tron’un kurucusu Justin Sun 100 milyon dolarlık alım yapma sözü verse de, fiyattaki düşüşü önleyemedi. Mayıs 2025’te Virginia’da Trump’ın düzenlediği özel bir yemek ve Nisan 2026’da Florida’daki Mar-a-Lago’da yalnızca en büyük 297 token sahibinin katıldığı bir konferans düzenlendi.

Bu etkinliğe, aralarında Demokrat senatörler Elizabeth Warren, Adam Schiff ve Richard Blumenthal’in bulunduğu bir grup siyasetçi, Donald Trump’ın rolüne yönelik bilgi talebiyle yazılı başvuru yaptı. Bu etkinlikler kısa süreli hareketlilik yaratsa da, fiyatlar tekrar düşüşe geçti.

Son veriler, TRUMP token fiyatının son 30 günde %13,6 düştüğünü, gün içinde ise yaklaşık %0,1’lik bir azalma yaşandığını gösteriyor. Güncel fiyat seviyesinde piyasaya sürülecek olan yeni token’lar, 2,5 milyar dolar değerinde ek arz anlamına geliyor. Talep tarafında ise kısa vadede kayda değer bir toparlanma beklenmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

