Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Alarmınızı Kurun! Bu Hafta 14 Kritik Gelişme Kripto Paraları Etkileyecek!

Önümüzdeki günlerde kripto paralarda ciddi fiyat hareketleri bekleniyor. Çünkü kritik bir haftaya giriyoruz.
09:32
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Her hafta olduğu gibi bugün de kritik gelişmeler gerçekleşmeden önce bizi bekleyenleri ele alıyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız takvimin Bitcoin fiyatı üzerinde ne denli etkili olduğunu yaşayarak gördük. Kritik gelişmeler, yaşanmadan önce bunlara hazırlıklı olarak sürprizlerden kolayca kaçınabilirsiniz. Takvimlerinizi güncelleyin ve alarmlarınızı kurun, Bitcoin fiyat volatilitesinin artacağı bir haftaya giriyoruz.

Kripto Paraları Etkileyecek Gelişmeler

Bu hafta kripto para piyasalarını etkileyecek birçok kritik gelişmeye şahitlik edeceğiz. Fed toplantısına henüz 20 günden fazla var ancak bugünlerde gelen veriler Fed’in alacağı kararları etkileyecek. Bu sebepten piyasa gelen veriler ışığında bazı fiyatlamalar yapacak. Hatta yapıyor bile diyebiliriz. Bitcoin fiyatı cuma günü gelen aşırı düşük PMI verisinin ardından resesyon alarmları çaldığı için Fed geri adım atabilir beklentisiyle yükseldi. Peki bu hafta kripto para yatırımcılarını ilgilendiren kritik gelişmeler neler?

9 Ocak Pazartesi

  • 13:00 AB İşsizlik Oranı (Beklenti: %6,5)

10 Ocak Salı

  • 13:10 Avrupa Merkez Bankası’ndan Schnabel Konuşacak
  • 17:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak

11 Ocak Çarşamba

  • GLMR Kilit Açılışı (14,7 Milyon $)

12 Ocak Perşembe

  • 08:00 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor
  • 15:30 Fed’den Harker Konuşacak
  • 16:30 ABD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları (Beklenti: 1.708K)
  • 16:30 Çekirdek TÜFE (Aralık Enflasyon) Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%
  • 16:30 Çekirdek TÜFE (Yıllık) Beklenti: 5,7% Önceki: %6
  • 16:30 ABD Tüketici Enflasyonu (Yıllık) Beklenti: %6,5 Önceki: %7,1
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma (Beklenti: 220K, Önceki: 204K)
  • Aptos (APT) Kilit Açılışı (17 Milyon $)

13 Ocak Cuma

  • 15:30 Fed’den Harker Konuşacak
  • 18:00 Michigan Enflasyon Beklentisi – Ocak (Önceki: %4,4)

Kripto Paraların Geleceği

Ocak ayının en kritik haftası yarın başlıyor ve gelecek enflasyon verisi en kritik gelişme olacak. Üstelik Powell tarafından yapılan konuşmada verilecek sinyaller de kripto paralar için yakından izlenecek. Eğer enflasyon beklenti altı gelir ve Powell son PMI verisinin ardından daha ılımlı bir tavır takınırsa BTC 18.000 dolara doğru hareketine devam edebilir. Geçtiğimiz yıl aşırı şahin bir duruş sergileyen Fed bir miktar yumuşadı. Artık faiz artışları çok daha yavaş yapılacak.

5 Yıllık Fed Faiz Grafiği

2025 enflasyon hedefi doğrultusunda henüz zamanı olduğunu bilen Fed, net resesyon sinyallerini bir noktada ciddiye almak zorunda. Aşırı sıkılaşmanın risklerinden kaçınacaklarını önceki toplantılarda açık biçimde ifade eden Powell tam gerektiği noktada ayağını gazdan çekti. Ancak aşırı iyimserliğin enflasyonla mücadelelerine zarar vermesini de istemeyecektir. Artık trend değişimi için vakit daralıyor. Belki de aylar sonra bugünleri hatırlatıp çok daha güzel şeylerden bahsederiz, kim bilebilir?

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Tahmin Kokan Analistten Bitcoin’de Kıyamet Gibi Senaryo: Yeni Başlıyor!
Tahmin Kokan Analistten Bitcoin’de Kıyamet Gibi Senaryo: Yeni Başlıyor!
Kripto Paralar İçin GodFather Uyarısı! Herkesin Hazırlık Yapması Lazım!
Kripto Paralar İçin GodFather Uyarısı! Herkesin Hazırlık Yapması Lazım!
Ne Shiba Ne Doge! Bakın Hangi Memecoin Onları Geride Bıraktı? Memecoin’ler Neden Yükseliyor?
Ne Shiba Ne Doge! Bakın Hangi Memecoin Onları Geride Bıraktı? Memecoin’ler Neden Yükseliyor?
Ünlü Milyarder Palihapitiya Uyardı! 2023’ün Bu Tarihinde Kriptoya Dikkat!
Ünlü Milyarder Palihapitiya Uyardı! 2023’ün Bu Tarihinde Kriptoya Dikkat!
2 Tarihe Dikkat! Kripto Paralar İşte Bu Yüzden Yükseliyor!
2 Tarihe Dikkat! Kripto Paralar İşte Bu Yüzden Yükseliyor!
Son DAKİKA! Fed Açıklamaları Başladı! Kripto Paralara Dikkat!
Son DAKİKA! Fed Açıklamaları Başladı! Kripto Paralara Dikkat!
Zilliqa Alev Alev! Zilliqa Coin Yorumları: ZIL Coin Alınır mı?
Zilliqa Alev Alev! Zilliqa Coin Yorumları: ZIL Coin Alınır mı?
7 Aydır Bugün Bekleniyordu! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!
7 Aydır Bugün Bekleniyordu! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022