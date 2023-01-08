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Her hafta olduğu gibi bugün de kritik gelişmeler gerçekleşmeden önce bizi bekleyenleri ele alıyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız takvimin Bitcoin fiyatı üzerinde ne denli etkili olduğunu yaşayarak gördük. Kritik gelişmeler, yaşanmadan önce bunlara hazırlıklı olarak sürprizlerden kolayca kaçınabilirsiniz. Takvimlerinizi güncelleyin ve alarmlarınızı kurun, Bitcoin fiyat volatilitesinin artacağı bir haftaya giriyoruz.

Kripto Paraları Etkileyecek Gelişmeler

Bu hafta kripto para piyasalarını etkileyecek birçok kritik gelişmeye şahitlik edeceğiz. Fed toplantısına henüz 20 günden fazla var ancak bugünlerde gelen veriler Fed’in alacağı kararları etkileyecek. Bu sebepten piyasa gelen veriler ışığında bazı fiyatlamalar yapacak. Hatta yapıyor bile diyebiliriz. Bitcoin fiyatı cuma günü gelen aşırı düşük PMI verisinin ardından resesyon alarmları çaldığı için Fed geri adım atabilir beklentisiyle yükseldi. Peki bu hafta kripto para yatırımcılarını ilgilendiren kritik gelişmeler neler?

9 Ocak Pazartesi

13:00 AB İşsizlik Oranı (Beklenti: %6,5)

10 Ocak Salı

13:10 Avrupa Merkez Bankası’ndan Schnabel Konuşacak

17:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak

11 Ocak Çarşamba

GLMR Kilit Açılışı (14,7 Milyon $)

12 Ocak Perşembe

08:00 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor

15:30 Fed’den Harker Konuşacak

16:30 ABD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları (Beklenti: 1.708K)

16:30 Çekirdek TÜFE (Aralık Enflasyon) Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%

16:30 Çekirdek TÜFE (Yıllık) Beklenti: 5,7% Önceki: %6

16:30 ABD Tüketici Enflasyonu (Yıllık) Beklenti: %6,5 Önceki: %7,1

16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma (Beklenti: 220K, Önceki: 204K)

Aptos (APT) Kilit Açılışı (17 Milyon $)

13 Ocak Cuma

15:30 Fed’den Harker Konuşacak

18:00 Michigan Enflasyon Beklentisi – Ocak (Önceki: %4,4)

Kripto Paraların Geleceği

Ocak ayının en kritik haftası yarın başlıyor ve gelecek enflasyon verisi en kritik gelişme olacak. Üstelik Powell tarafından yapılan konuşmada verilecek sinyaller de kripto paralar için yakından izlenecek. Eğer enflasyon beklenti altı gelir ve Powell son PMI verisinin ardından daha ılımlı bir tavır takınırsa BTC 18.000 dolara doğru hareketine devam edebilir. Geçtiğimiz yıl aşırı şahin bir duruş sergileyen Fed bir miktar yumuşadı. Artık faiz artışları çok daha yavaş yapılacak.

2025 enflasyon hedefi doğrultusunda henüz zamanı olduğunu bilen Fed, net resesyon sinyallerini bir noktada ciddiye almak zorunda. Aşırı sıkılaşmanın risklerinden kaçınacaklarını önceki toplantılarda açık biçimde ifade eden Powell tam gerektiği noktada ayağını gazdan çekti. Ancak aşırı iyimserliğin enflasyonla mücadelelerine zarar vermesini de istemeyecektir. Artık trend değişimi için vakit daralıyor. Belki de aylar sonra bugünleri hatırlatıp çok daha güzel şeylerden bahsederiz, kim bilebilir?