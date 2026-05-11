Ethereum Foundation 21.271 ETH unstake etti toplam değer 49,66 milyon dolar

Ethereum Foundation, blokzincir analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre bugün 21.271 adet ETH’nin stake işlemini sona erdirdi. Yapılan işlem yaklaşık 49,66 milyon dolara denk geliyor. Bu hamle, son iki hafta içinde vakıf tarafından gerçekleştirilen ikinci büyük likidite hareketi anlamına geliyor. Nisan sonu itibarıyla toplamda 70.000 ETH’lik stake hedefini tamamlayan vakıf, son işlemlerle birlikte bu pozisyonun üçte birinden fazlasını kısa sürede çözmüş oldu.

Staking politikasında dikkat çeken değişim

Ethereum Foundation, merkeziyetsiz uygulamalar ekosisteminin en önemli vakıflarından biri olarak Ethereum protokolünün gelişimini ve topluluğun finansmanını üstleniyor. 2026’nın ilk aylarında, şubat ayında 2.016, martta ise 22.517 ETH stake ederek büyük birikim süreci başlattı. Nisan ayında yapılan son yatırımla birlikte, vakıfın toplam stake edilmiş ETH miktarı 70.000’e ulaştı.

Bu agresif stake birikimi, vakfın uzun süre uyguladığı varlık satışı odaklı politikasında önemli bir değişimi temsil ediyordu. Yıllar boyunca vakıf, yürüttüğü faaliyetlerin finansmanını genellikle ETH satışlarıyla sürdürdü ve bu yaklaşım topluluk tarafından zaman zaman eleştirildi. Ancak Haziran 2025’te yapılan politika güncellemesiyle birlikte, ETH satışı yerine staking ve merkeziyetsiz finans gelirine odaklanan yeni bir strateji benimsendi.

Bugünkü unstake işlemiyle birlikte, aylar süren birikimin yüzde 30’una denk gelen yaklaşık 21.271 ETH tek bir işlemde vakıf cüzdanına aktarıldı. NS3.AI’nin zincir üstü verilerine göre, vakfın güncel Ethereum bakiyesi 103.731 ETH seviyesine çıktı.

Mayıs ayında ikinci büyük çıkış

Mayıs ayının başında, Ethereum Foundation farklı bir işlemle BitMine Immersion Technologies şirketine tezgah üstü (OTC) ticaret yoluyla 10.000 ETH satışı gerçekleştirdi. Bugünkü unstake işlemiyle birlikte, mayıs ayında vakıftan çıkan toplam ETH miktarı 31.000’i aştı.

Vakıf, kendi hazine yönetimi politikasında, varlıklarının belirli bir ‘kasa tamponu’ seviyesinden ne kadar uzaklaştığını ölçerek, sonraki çeyrekte satılacak ETH miktarını belirliyor. Vakıf yöneticileri, yapılan satış ve unstake işlemlerinin araştırma, operasyon giderleri ve ekosistem hibeleri gibi amaçlara kaynak sağladığını belirtti.

Bu noktada önemle belirtilmeli ki; unstake işlemi doğrudan satış anlamı taşımıyor. Yine de, özellikle vakfın henüz 70.000 ETH ile staking planını tamamladıktan birkaç hafta sonra bu hacimli geri çekilmeleri yapmış olması, topluluğun merceğini çekmiş durumda.

Toplulukta belirsizlik ve fiyat endişesi

Staking işleminin sona erdiği haberinin ardından, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) topluluk üyeleri konuya ilişkin birçok tartışma başlattı. Özellikle son ayda 70.000’lik staking hedefine varılır varılmaz vakıf fonlarının çekilmesi, zamanlama ve strateji meselelerini gündeme getirdi.

Kripto analisti kirbycrypto, yalnızca bir ay önce tamamlanan 70.000 ETH’lik stake pozisyonunun yüzde 30’unun hızla çözüldüğüne dikkat çekerken, kararın zamanlamasının sorgulanmasına yol açtı.

Birçok kullanıcı, büyük oyuncuların (whale) borsalara yaptığı transferlerin ve ETH/BTC paritesindeki zayıflamanın piyasa üzerinde baskı yarattığına işaret etti. Kripto piyasasında kurumsal cüzdanlardan gelen büyük ölçekli çekilişlerin ve olası satışların, fiyat oynaklığını artırabileceğine dair endişeler dillendirildi.

Analistler ve yatırımcılar, unstake edilen ETH’lerin borsa ya da tezgah üstü (OTC) adreslere aktarılıp aktarılmadığına dair zincir üstü verileri takip ediyor. Unstake işlemi sırasında ETH fiyatı yaklaşık 2.331 dolar seviyesindeydi; nisan ayındaki staking tamamlandığında ise 2.050 dolar civarındaydı. CryptoAppsy verilerine göre, şu anda ETH 2.336,85 dolardan işlem görüyor.