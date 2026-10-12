Pando Finance, spot Solana ETF ürününü 13 Ekim’de Hong Kong Borsası’nda işleme açacağını duyurdu. Böylece Hong Kong piyasasında ikinci spot Solana ETF’i yatırımcılarla buluşmuş olacak.

Kurumsal ilgi artıyor

Yeni ürün, Solana’ya doğrudan token tutmadan düzenlenmiş bir borsa yatırım ürünü üzerinden erişmek isteyen yatırımcılara seçenek sunacak. Bu adım, kurumsal yatırımcıların Solana bağlantılı ürünlere ilgisinin arttığı bir dönemde geldi.

Pando Finance, spot Solana ETF’inin 13 Ekim’de Hong Kong Borsası’nda işleme açılacağını duyurdu.

Hong Kong yönetimi son dönemde blokzincir ve dijital varlık alanında bölgesel merkez olma hedefini öne çıkarırken, yeni listeleme de düzenlenmiş kripto ürünlerinin kapsamını genişletiyor. Spot ETF yapısı, fiyat takibini daha geleneksel piyasa altyapısı içinde gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar açısından ayrı bir kanal oluşturuyor.

Piyasa katılımcıları, bu tür ürünlerde listeleme tarihleri kadar işlem başladıktan sonra oluşacak talebi de yakından izliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

2 milyar dolar eşiğine yaklaşan pazar

12 Ekim itibarıyla dünya genelindeki spot SOL ETF’lerinde net varlık büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaştı. Kümülatif net girişler ise 1,61 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu veriler, spot Solana ETF pazarının 2 milyar dolarlık büyüklük eşiğine yaklaştığını gösteriyor. Bununla birlikte yeni fonun işleme açılması, tek başına yeni para girişini ya da Solana fiyatında yükselişi garanti etmiyor.

Spot SOL ETF’lerinde net varlık büyüklüğü 12 Ekim itibarıyla yaklaşık 1,9 milyar dolara çıktı.

Son dönemde Solana tabanlı yatırım ürünlerine yönelen ilginin artması, varlık yöneticilerini yeni ürünler geliştirmeye teşvik ediyor. Hong Kong’daki bu açılış da hem bölgesel düzenleyici çerçevenin olgunlaşması hem de Solana’nın küresel yatırım ürünleri içindeki payının genişlemesi açısından izlenen gelişmeler arasında yer alıyor.

Pando’nun ürünü işleme açıldıktan sonra gözler, fonun ilk gün hacmine ve takip eden dönemde sağlayacağı net giriş performansına çevrilecek. Ayrıca yatırımcıların, mevcut spot Solana ETF’leriyle karşılaştırmalı olarak ücret, likidite ve erişim koşullarını değerlendirmesi bekleniyor.