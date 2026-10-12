XRP Ledger acil güncellemeyle kritik açığı kapattı

XRP Ledger’da kritik bir yazılım açığı, 3.4.1 sürümüyle haftalar önce giderildi. Kamuya açık ikili dosyalar 25 Eylül’de yayımlandı. XRP Ledger Foundation, açık nedeniyle yeni XRP üretilmediğini açıkladı ve ağdaki toplam arzın lansmandan bu yana 100 milyar ile sınırlı olduğunu vurguladı.

Arz tartışması ve teknik ayrıntılar

Foundation, defter verilerinin tamamen açık olduğunu, bugün dolaşımdaki XRP miktarının ise işlem ücretlerinin yakılması nedeniyle yaklaşık 99.986 milyar seviyesinde bulunduğunu belirtti. Kuruluşa göre söz konusu açığın tetiklenmesi için kasıtlı biçimde hazırlanmış yüzlerce işlemin bir araya getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle sıradan ödemelerin bu hatayla karşılaşmasının beklenmediği kaydedildi.

XRP Ledger Foundation, yeni XRP oluşturulmadığını ve toplam arzın başlangıçta 100 milyar olarak sabitlendiğini, işlem ücretleri nedeniyle mevcut miktarın yaklaşık 99.986 milyar XRP’ye gerilediğini açıkladı.

Tartışmanın odağında ise teknik etkiden çok ödül miktarı yer aldı. Açığı bildiren kişilere verilen ödülün yetersiz olduğunu savunan bazı kullanıcılar, bu yaklaşımın ileride kötü niyetli kişileri önce istismar etmeye, ardından ödül pazarlığı yapmaya yöneltebileceğini öne sürdü. Bazı eleştirilerde, açığın olası sonuçları dikkate alındığında daha yüksek bir ödül verilmesi gerektiği dile getirildi.

Acil düzeltme süreci

XRP Ledger’daki değişiklikler normal şartlarda, doğrulayıcıların haftalar süren oylamasıyla ilerleyen değişiklik sürecinden geçiyor. Ancak bu olayda ekip, on yılı aşkın süredir ilk kez bu adımı atlayarak acil düzeltme yayımladı. Foundation, açığın ayrıntılarıyla birlikte kamuya açık bir güncelleme yayımlanmasının saldırganlara doğrudan yol gösterebileceğini savundu.

Foundation, kamuya açık bir düzeltmenin saldırganlara açığın yerini göstereceğini, yapay zeka araçlarının da bu tür açıkların hızla bulunmasını kolaylaştırdığını aktardı.

Kuruluş ayrıca süreçte ağ katılımcıları, RippleX, çekirdek geliştiriciler ve doğrulayıcıların ortak bir plan üzerinde uzlaştığını bildirdi. Buna karşın bazı kullanıcılar, acil müdahale biçiminin ağın merkeziyetsizlik iddiaları konusunda yeni sorular doğurduğunu savundu.

Topluluk tepkisi ve yeni adımlar

Bazı kullanıcılar, defter üzerinde daha küçük değişikliklerde bile destek almakta zorlandıklarını söylerken, böyle bir açıkta neden otomatik bir güvenlik durdurma mekanizması bulunmadığını sordu. Özellikle arz üst sınırının aşılması ihtimaline karşı ek koruma katmanları talep edildi.

Kripto piyasasında teknik risklerin ve ani yön değişimlerinin yakından izlenmesi önemini korurken, yatırımcı davranışlarını anlık takip etmeye dönük araçlar da daha fazla ilgi görüyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Foundation, açığı sorumlu biçimde bildirdikleri için Cayden Liao ile Veria AI’ye teşekkür etti. Kuruluş, daha güçlü test süreçleri ve daha büyük bir hata ödül programı başlatma sözü de verdi. Buna rağmen topluluktaki ödül tartışmasının kısa vadede sona erip ermeyeceği belirsizliğini koruyor.