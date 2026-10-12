Cardano’da balina hareketi hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Cardano, ekim ayındaki toparlanma denemesiyle yeniden piyasanın odağına girdi. ADA fiyatı 0,25 dolar çevresinde işlem görürken, zincir üstü veriler büyük cüzdanların faaliyetinde belirgin artışa işaret ediyor. Buna karşın yükseliş görünümünün güç kazanması için 0,31 ile 0,32 dolar aralığının aşılması kritik önem taşıyor.

Haftalık kapanışta öne çıkan eşik

ADA, 0,14 ile 0,15 dolar bölgesinden toparlandıktan sonra daha önce satış baskısının yoğunlaştığı trend bandına yeniden girdi. Ancak mevcut tablo, daha geniş çaplı bir yükselişin kesinleştiğini gösterecek kadar güçlü kabul edilmiyor.

Trend Rider, 0,323 dolar üzerindeki haftalık kapanışın düşüş eğilimli yapının dışına çıkılması açısından ana teyit seviyesi olduğunu ve bu eşiğin aşılması halinde daha geniş görünümün yeniden yükselişe dönebileceğini belirtiyor.

Analistlerin paylaştığı haftalık modele göre 0,323 dolar seviyesi ana doğrulama noktası olarak izleniyor. ADA bu alanın üzerine yerleşirse, son dönemde fiyatı sınırlayan düşüş bandının dışına çıkmış olacak. Aksi halde fiyatın bu bant içinde yeniden baskı görme olasılığı korunuyor.

Aşağı yönlü riskte ise 0,22 dolar seviyesi ilk önemli sınır olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altındaki bir kapanış, 0,18 doları yeniden gündeme getirebilir. Satış baskısının hızlanması halinde daha geniş destek alanı olan 0,14 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Teknik görünümde sonraki hedefler

ADA, uzun süredir etkili olan alçalan trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra boğa piyasası destek bandını da yeniden kazanmış görünüyor. Bu nedenle 0,2242 ile 0,2268 dolar aralığı yalnızca yatay destek değil, aynı zamanda hareketli destek bandı ve yükselen trend çizgisiyle kesişen bir bölge niteliği taşıyor.

Yukarıda ilk önemli sınav 0,3136 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alanın aşılması halinde 0,3825 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Alımların güç kazanması durumunda 0,4488 dolar da sonraki aşamada izlenebilir. Teknik seviyelerin yakından izlendiği bu tür dönemlerde piyasa ilgisinin nasıl yön değiştirdiği de ayrı önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Balina işlemleri ve cüzdan dağılımı

Santiment verilerine göre 100 bin doların üzerindeki balina işlemi sayısı 157’ye çıktı. Bu rakam, 4 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Aynı dönemde Cardano’nun sosyal hakimiyet oranı da 2026 içindeki en yüksek düzeyine ulaşarak yüzde 1,16 oldu.

Konnektr verileri, 1 milyonun üzerinde ADA tutan adreslerin sayısı azalırken bu grubun toplam varlığının artmaya devam ettiğini ve arzın daha az sayıdaki büyük cüzdanda yoğunlaştığını gösteriyor.

Daha küçük cüzdanlarda ise ters yönlü bir tablo görülüyor. 100 ADA’nın altında varlık tutan adreslerin sayısı artsa da bu grubun toplam birikimi geriliyor. Böylece alt ölçekte katılım genişlerken, büyük bakiyelerde yoğunlaşma güçleniyor.

Bu eğilim sürer ve ADA 0,25 ile 0,27 dolar aralığında tutunursa, bir sonraki fiyat denemesi öncesinde zincir üstü görünüm destekleyici kalabilir. Yine de piyasanın daha güçlü bir teyit için 0,31 ile 0,32 dolar bölgesinin üzerine çıkması gerekiyor.

Daha geniş piyasa etkisi

Bitcoin ve Ethereum tarafında ekim ayının oynak başlaması, altcoin piyasasında yön arayışını artırdı. Bu nedenle Cardano’nun kısa vadeli performansı yalnızca kendi teknik yapısına değil, daha geniş kripto para piyasasında oluşacak trende de bağlı kalacak.

Uzun vadeli senaryolarda 0,70 dolar ilk büyük hedef olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,90 dolar daha geniş döngü içinde izlenebilecek alanlardan biri olarak gösteriliyor. Ancak bu görünümün güçlenmesi için önce 0,31 ile 0,32 dolar bandının aşılması gerekiyor.