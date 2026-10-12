Gümüşte kasıma kadar 54,76 dolar seviyesi gündemde kalıyor

Gümüş fiyatı, 2026 başındaki sert yükselişin ardından düzeltme sürecini sürdürüyor. XAG/USD paritesi 10 Ekim 2026 itibarıyla 60,82 dolar seviyesinde bulunurken, haftalık görünümde ivme kaybı öne çıkıyor. Piyasayı izleyen analistler, satış baskısının sürmesi halinde kasım ayında 54,76 dolar bölgesinin yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Haftalık göstergelerde aşağı yönlü risk öne çıktı

Piyasa analisti CyclesFan, haftalık Bollinger Band alt çizgisinin şu anda 54,76 dolara işaret ettiğini belirtiyor. Analiste göre gümüş, 2026 zirvelerinden sonra güç kaybetti ve haftalık grafikte 60 ile 65 dolar aralığında dalgalanıyor.

CyclesFan, haftalık Bollinger Band alt çizgisinin kasım ayına kadar 54,76 dolar seviyesinde izlenebileceğini, buna karşılık fiyatın 20 haftalık ortalamanın üzerine yerleşmesi halinde düşüş senaryosunun zayıflayacağını aktarıyor.

2026’nın ilk bölümünde hızlanan yükseliş daha sonra yerini daha düşük tepelere bıraktı. Son toparlanma denemeleri ise önceki yukarı yönlü ivmeyi yeniden kuramadı. Bu nedenle haftalık alt bant, satışların devamı halinde önemli bir referans noktası olarak izleniyor.

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2026 zirvesinden sonra sert düzeltme geldi

Uzun vadeli grafikte gümüşün 2024 ve 2025 boyunca kademeli bir yükseliş sergilediği, 2025 sonu ile 2026 başında ise hareketin belirgin biçimde hızlandığı görülüyor. Bu süreçte fiyat 95 dolar civarına kadar tırmandı ve önceki yıllara göre çok daha sert bir yükseliş kaydetti.

Bu çıkışın ardından güçlü bir düzeltme yaşandı. Fiyat, yıl içindeki zirvelerinin belirgin şekilde altına inerken son tepki yükselişi de önceki kayıpları tamamen telafi edemedi. Grafik yapısı, yukarı yönlü trendin yeniden kurulmasında zorlanıldığına işaret ediyor.

Haftalık kapanışın 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkması, kısa vadeli düşüş beklentisini yeniden değerlendirmeye açabilir.

Para akışı göstergesi negatife döndü

İvme tarafında da zayıflama dikkat çekiyor. Chaikin Money Flow göstergesi bu hafta sıfır çizgisinin altına indi ve son okuma eksi 0,08 oldu. Bu görünüm, incelenen zaman aralığında satış baskısının alım iştahının önüne geçtiğine işaret ediyor.

İşlem hacmindeki artışın hem sert yükseliş hem de sonrasındaki geri çekilme döneminde belirginleşmesi, piyasadaki katılımın yüksek kaldığını gösteriyor. Bu tablo, fiyat dalgalanmalarının güçlü seyrettiği bir döneme işaret ederken, alıcıların 54,76 dolar bölgesine yaklaşılması halinde yeniden devreye girip girmeyeceği yakından izlenecek.

Buna karşılık fiyatın 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerine kalıcı biçimde çıkması, mevcut düşüş eğilimine dönük beklentileri zayıflatabilir. Şimdilik uzun vadeli düzeltme sürerken, momentum göstergeleri temkinli bir görünüm sunuyor.