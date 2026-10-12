Cardano ağında beş yılın işlem rekoru kırıldı

Cardano ağı, 6 Ekim ile 11 Ekim arasındaki beş günlük Epoch 660 döneminde 1.780.896 işlem işleyerek son beş yılın en yüksek ağ etkinliğine ulaştı. Cexplorer verileri, bu rakamın Kasım 2021’de kaydedilen 1,56 milyonluk önceki zirveyi geride bıraktığını gösterdi. Cardano, hisse ispatı temelli bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve yerel varlığı ADA ile çalışıyor.

İşlem artışının arkasında yönetişim oylamaları yer aldı

Ağdaki yoğunluğun, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok fiili kullanım kaynaklı olduğu görüldü. Trafiği artıran ana unsur, Voltaire dönemindeki merkeziyetsiz yönetişim sürecinde topluluk katılımının belirgin biçimde yükselmesi oldu.

Epoch 660’ın sonu, Yetkilendirilmiş Temsilciler olarak anılan DRep’lerin gerçekleştirdiği önemli zincir üstü oylamaların tamamlanmasına denk geldi. Kullanıcıların, minPoolCost olarak bilinen temel havuz maliyetinin düşürülmesi dahil olmak üzere ağın ekonomik parametrelerinde değişiklik öngören tekliflere oy vermek için cüzdanlarını yoğun biçimde etkinleştirdiği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: DRep, Cardano’nun yönetişim modelinde kullanıcılar adına oy kullanabilen Yetkilendirilmiş Temsilciyi ifade eder. Voltaire ise ağın topluluk temelli karar alma mekanizmalarını öne çıkaran yönetişim aşamasıdır.

Söz konusu girişimler gerekli yeter sayıya ulaşamadı. Buna rağmen oylama süreci, Cardano altyapısının geniş çaplı ve doğal bir yük testi haline geldi.

Cardano ağı, beş günlük Epoch 660 döneminde 1.780.896 işlem işleyerek Kasım 2021’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ağ yük altında çalışmayı kesintisiz sürdürdü

Yoğunluk sırasında ağda kesinti yaşanmadı. Ortalama blok yoğunluğu blok başına 83,83 işleme çıktı. Beş günlük toplam çıktı hacmi ise 46,71 milyar ADA olarak kaydedildi. İşlem ücretleri tarafında da tablo görece dengeli kaldı.

Sistem bu dönemde 337.720 ADA işlem ücreti üretti. Tek bir transferin ortalama maliyeti 0,19 ADA, başka bir ifadeyle yaklaşık 0,05 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağ verileri güçlenirken ADA fiyatı geriledi

Güçlü ağ verilerine karşın piyasa cephesinde aynı yönde bir tepki oluşmadı. ADA fiyatı, işlem rekorunun görüldüğü dönemde yüzde 3,58 gerileyerek 0,2429 dolara indi.

TradingView grafiğine göre varlığın 0,2600 doların üzerine yerleşme girişimi başarısız kaldı. RSI göstergesinde oluşan negatif uyumsuzluk, fiyat yükselişinin ivmeyle desteklenmediğine işaret etti. Bunun ardından ADA yeniden geri çekildi ve hareketli ortalamaların altına sarktı.