Yapay zeka ajanları XRPL ağındaki işlemlerde ana akışı oluşturdu

XRP Ledger üzerinde işlem trafiğinin ağırlığı giderek yapay zeka ajanlarına kayıyor. t54.ai verileri, ağdaki ticari akışın önemli bölümünün artık otonom yazılım sistemleri tarafından üretildiğini gösteriyor. Bu tablo, bireysel kullanıcıların yaptığı geleneksel transferlerin payının görece gerilediğine işaret ediyor.

İşlem hacminde hızlı yükseliş

Eylül sonu ile ekim başı döneminde XRPL üzerindeki günlük mutabakat sayısı 600 bin işlemin üzerine çıktı. Gün içindeki zirvelerde bu rakam 700 bine kadar ulaştı. Ağda faaliyet gösteren satıcı sayısı 169 olurken, toplam işlem hacmi 13,94 milyonu aştı.

Geliştiriciler, yapay zeka sistemlerinin XRP ve RLUSD ile ödeme mutabakatına yöneldiğini aktarıyor. Buna gerekçe olarak da her saniye gerçekleşebilen çok küçük tutarlı işlemler için geleneksel bankacılık altyapısının yeterince uygun olmaması gösteriliyor.

t54.ai verileri, XRPL üzerindeki ticari trafiğin ana kaynağının artık insan kullanıcılar yerine otonom yapay zeka ajanları haline geldiğini ortaya koyuyor.

Ağdaki en yoğun kaynaklar

t54’ün zincir üstü gösterge paneline göre işlem trafiğinde ilk sırada Heurist Inference Router yer aldı. Dağıtık çıkarım ağı olarak tanımlanan bu sistem 9.973.942 işlem üretti. Onu 863.012 işlemle yapay zeka arama motoru AskSurf, 512.623 işlemle hesaplama ağı Heurist Mesh, 400.663 işlemle LucyOS ve 137.836 işlemle finans teknolojisi projesi ClawBank izledi.

Mini sözlük: X402 standardı, internet tabanlı ödemelerde yazılımların yetkili işlem başlatmasını düzenlemeyi amaçlayan teknik bir çerçeve olarak kullanılıyor. Bu yapı, bir yapay zeka ajanının hangi sınırlar içinde ödeme yapabileceğinin işlem öncesinde doğrulanmasına imkan veriyor.

Proje Tür İşlem sayısı Heurist Inference Router Dağıtık çıkarım ağı 9.973.942 AskSurf Yapay zeka arama motoru 863.012 Heurist Mesh Hesaplama ağı 512.623 LucyOS İşletim sistemi 400.663 ClawBank Finans teknolojisi projesi 137.836

Kurumsal güven ve yeni altyapı

Geliştiriciler, bu alanın büyümesinin önündeki en büyük engelin şirketlerin otonom yazılımlara duyduğu sınırlı güven olduğunu söylüyor. Bu riski azaltmak için girişim, X402 standardı üzerine kurulu bir Trust Layer sistemi devreye aldı. Söz konusu yapı, yapay zeka ajanlarının dijital yetkilerini ve işlem limitlerini uygulama öncesinde gerçek zamanlı biçimde doğruluyor.

Sistem ayrıca, zincir üstü itibara dayalı Claw Credit kredi hatları da sunuyor. Amaç, yalnızca işlemleri hızlandırmak değil, aynı zamanda makine ekonomisinde ödeme yapan yazılımların hangi sınırlar içinde hareket edeceğini daha net hale getirmek.

t54 Labs, makine ödemelerine yönelik altyapının kurumsal sermaye düzeyine ulaştığını gösteren 5 milyon dolarlık tohum yatırım turunu Ripple ve Franklin Templeton’ın katılımıyla tamamladı.

Kurumsal ilgi artıyor

Ödeme altyapısına yönelik ilginin yalnızca blokzincir girişimleriyle sınırlı kalmadığı görülüyor. t54 Labs, 5 milyon dolarlık tohum yatırım turunu Ripple ve varlık yönetim şirketi Franklin Templeton’ın katılımıyla kapattı. Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir yatırım yönetim şirketi olarak biliniyor.

Şirketin Mastercard Start Path hızlandırma programına da kabul edildiği açıklandı. Bu adım, otonom yapay zeka ajanlarının ilerleyen dönemde küresel itibari para ödeme ağlarıyla daha doğrudan entegre edilmesine zemin hazırlayabilir.

Zincir üstü göstergeler, XRPL üzerinde belirgin bir değişime işaret ediyor. Yapay zeka ajanları, yalnızca maliyet yaratan araçlar olmaktan çıkıp işlem trafiği üreten bağımsız ödeme katılımcılarına dönüşmüş durumda.